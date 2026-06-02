O‘zbekiston mundialdagi barcha o‘yinlarda qanday libosda maydonga tushadi?
Jahon chempionati-2026 yaqinlashgani sari turnir bilan bog‘liq qiziq ma’lumotlar ham birin-ketin e’lon qilinmoqda. Navbatdagi yangilik “K” guruhida ishtirok etadigan terma jamoalarning guruh bosqichida qaysi rangdagi liboslarda maydonga tushishi bilan bog‘liq.
Ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCH-2026 guruh bosqichidagi barcha uchrashuvlarini asosiy — oq rangli libosda o‘tkazadi. Bu muxlislar uchun ham qiziq jihat, chunki milliy jamoamiz tarixidagi ilk mundial o‘yinlarida aynan oq libos asosiy ramziy ko‘rinishga aylanadi.
Barchaga ma’lumki, “K” guruhida Portugaliya, Kolumbiya, Kongo Demokratik Respublikasi va O‘zbekiston terma jamoalari ishtirok etadi. Har bir o‘yin uchun futbolchilar, darvozabonlar, hakamlar va hatto to‘p uzatuvchi bolalar liboslarining ranglari ham oldindan belgilab qo‘yilgan.
O‘zbekiston milliy jamoasi birinchi turda 17 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuvda vakillarimiz to‘liq oq libosda harakat qiladi: futbolka, shorti va getri oq rangda bo‘ladi. Darvozabonimiz esa mazkur bahsda to‘liq to‘q sariq rangli libosda o‘ynaydi.
Kolumbiya terma jamoasi esa O‘zbekistonga qarshi bahsda asosiy libosdan farqli ravishda to‘q ko‘k va neon yashil elementlardan iborat formada maydonga chiqishi ko‘rsatilgan. Kolumbiya darvozaboni esa och binafsha va och kulrang tusdagi libosda harakat qiladi.
23 iyun kuni O‘zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyaga qarshi ikkinchi tur uchrashuvini o‘tkazadi. Bu bahs ham futbolchilarimiz uchun oq libosda kechadi. Portugaliya esa o‘zining an’anaviy qizil tusdagi libosida maydonga tushadi. Raqib futbolchilarida qizil va to‘q yashil elementlar uyg‘unligi aks etgan.
Portugaliya darvozaboni bu o‘yinda neon yashil libosda harakat qiladi. O‘zbekiston darvozaboni esa Portugaliyaga qarshi bahsda ham neon yashil rangli formada maydonga tushishi belgilangan. Demak, ushbu uchrashuvda milliy jamoamiz futbolchilari oq, darvozabonimiz esa yashil rangda ko‘rinish beradi.
Guruh bosqichining uchinchi turida O‘zbekiston 27 iyun kuni Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahs olib boradi. Bu uchrashuvda ham vakillarimiz oq libosda o‘ynaydi. Kongo DR esa qizil libosda maydonga tushadi. Raqib darvozaboni yashil rangli formada harakat qiladi.
O‘zbekiston darvozaboni Kongo DRga qarshi bahsda kulrang futbolka, qora shorti va qora getrida o‘ynashi ko‘rsatilgan. Shu tariqa milliy jamoamiz darvozaboni guruh bosqichidagi uchta uchrashuvda uch xil rangdagi libosda maydonga tushadi: Kolumbiyaga qarshi to‘q sariq, Portugaliyaga qarshi neon yashil, Kongo DRga qarshi esa kulrang-qora libosda.
Bu ma’lumotlar futbol muxlislari uchun mayda detaldek tuyulishi mumkin, ammo Jahon chempionati darajasida har bir narsa oldindan puxta rejalashtiriladi. Liboslar rangi ham o‘yindagi vizual aniqlik, hakamlar ishi, teletranslyatsiya sifati va jamoalarning bir-biridan farqlanishi uchun muhim ahamiyatga ega.
O‘zbekiston uchun esa bu detallar yanada qimmatli. Chunki milliy terma jamoamiz ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etadi. Demak, har bir o‘yin, har bir sana, har bir raqib va hatto har bir libos rangi ham tarixiy xotiraga aylanadi.
Oq libosdagi O‘zbekiston terma jamoasi endi JCH-2026 maydonlarida yurtimiz sharafini himoya qiladi. Bu rang muxlislar uchun tozalik, ishonch, yangi sahifa va katta orzular ramzi sifatida qabul qilinishi mumkin. Ilk mundialdagi birinchi qadam aynan shu libosda tashlanadi.
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCH-2026 “K” guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi bilan birga joy olgan. Guruh oson emas, raqiblar kuchli, ammo milliy jamoamiz uchun bu turnir faqat ishtirok emas, balki o‘zbek futboli qanday o‘sganini dunyoga ko‘rsatish imkoniyatidir.
Endi muxlislar maydonda faqat natijani emas, balki tarixiy manzarani ham kutishmoqda: oq libosdagi O‘zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati sahnasida. Bu — alohida hissiyot, alohida g‘urur va butun xalq kutgan futbol bayrami.
…