Tramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildi

·44·Sport
Tramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildi

AQSH prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda FIFA rahbari Janni Infantino bilan o‘tkazilgan matbuot anjumanida 2026 yilgi jahon chempionatiga baho berdi. U musobaqani oddiy sport tadbiridan ancha keng voqea deb atadi, shuningdek, Angliya terma jamoasining taktik qarorlari haqida ham hazilomuz fikr bildirdi.

Trampning so‘zlariga ko‘ra, mundial AQSHga o‘z imkoniyatlari va go‘zalligini butun dunyoga namoyish etish uchun katta maydon berdi.

«Amerika uchun bu katta sharaf bo‘ldi»

AQSH prezidenti mamlakat mezbonlik qilgan jahon chempionatining xalqaro ahamiyatiga alohida to‘xtaldi.

«Amerikaliklar uchun o‘z mamlakati go‘zalligini butun dunyo bilan bo‘lishish katta sharaf bo‘ldi», — dedi Tramp.

U AQSH ayni paytda o‘z tarixidagi eng kuchli va nufuzli davrlardan birini boshdan kechirayotganini ta’kidladi.

«Bugun Amerika tarixdagi eng kuchli, eng boy va eng nufuzli pallalaridan birini boshdan kechirmoqda. Sizlar esa bu jarayonning muhim qismi hisoblanasiz», — deya qo‘shimcha qildi u.

Tramp mundialni oddiy sport tadbiri deb hisoblamaydi

Donald Trampning fikricha, 2026 yilgi jahon chempionati maydondagi o‘yinlar va sport natijalaridan ancha keng ahamiyat kasb etdi.

«Menimcha, bu shunchaki sport tadbiri emas edi. Bu oddiy musobaqadan ancha katta va muhim voqea bo‘ldi», — dedi AQSH prezidenti.

Ushbu chempionat o‘zining ko‘lami va ta’siri bilan tarixda alohida o‘rin egallashiga ishonch bildirdi.

«Bu mutlaqo o‘ziga xos, alohida ahamiyatga ega chempionat sifatida tarixda qoladi», — dedi Tramp.

Keynning pozitsiyasi haqida hazilomuz fikr aytdi

AQSH rahbari Angliya milliy jamoasining o‘yini va Harri Keyndan foydalanish masalasiga ham to‘xtaldi.

«Keynni himoyachi sifatida qo‘llash, ehtimol, xatodir. Hujumga o‘tib, eng yaxshi futbolchini orqa chiziqqa qaytarishdi. Lekin men murabbiylikdan nima tushunaman, axir?» — dedi u.

Trampning bu gaplari Angliyaning jahon chempionatidagi taktik qarorlariga nisbatan hazil aralash tanqid sifatida qabul qilindi.

Balogun masalasida Infantinoni qo‘llab-quvvatladi

Donald Tramp AQSH milliy jamoasi hujumchisi Folarin Balogun bilan bog‘liq holat haqida ham fikr bildirdi.

Uning ta’kidlashicha, Balogunning maydonga tushishi musobaqadagi bahslarga o‘rin qoldirmagan.

«Infantino juda to‘g‘ri qaror qabul qildi. Men Janniga qo‘ng‘iroq qilib: “Shikoyat bildirmoqchiman”, dedim. Agar Folarin maydonga tushmaganida, AQSH: “Eng kuchli futbolchilar bilan o‘ynaganimizda g‘alaba qozonardik”, derdi», — dedi Tramp.

Chempion 19 iyul kuni aniqlanadi

2026 yilgi jahon chempionatining hal qiluvchi bahsida Ispaniya va Argentina milliy jamoalari to‘qnash keladi.

19 iyul kuni o‘tkaziladigan final turnirning yangi chempionini aniqlab beradi. Bir tomonda amaldagi jahon chempioni Argentina, ikkinchi tomonda esa ikkinchi bor kubokni qo‘lga kiritishga intilayotgan Ispaniya maydonga tushadi.

Donald TrumpFIFAGianni InfantinoHarry KaneNew York
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiLionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiBugun, 14:21Donald Trump Thomas Tuchelning taktikasini tanqid qildi: Harry Kane nega himoyada oʻynadi?Donald Trump Thomas Tuchelning taktikasini tanqid qildi: Harry Kane nega himoyada oʻynadi?Bugun, 13:35Arsenal Shimoliy Londondagi raqibi Tottenxem iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal Shimoliy Londondagi raqibi Tottenxem iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 13:30Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi