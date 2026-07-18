Tramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildi
AQSH prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda FIFA rahbari Janni Infantino bilan o‘tkazilgan matbuot anjumanida 2026 yilgi jahon chempionatiga baho berdi. U musobaqani oddiy sport tadbiridan ancha keng voqea deb atadi, shuningdek, Angliya terma jamoasining taktik qarorlari haqida ham hazilomuz fikr bildirdi.
Trampning so‘zlariga ko‘ra, mundial AQSHga o‘z imkoniyatlari va go‘zalligini butun dunyoga namoyish etish uchun katta maydon berdi.
«Amerika uchun bu katta sharaf bo‘ldi»
AQSH prezidenti mamlakat mezbonlik qilgan jahon chempionatining xalqaro ahamiyatiga alohida to‘xtaldi.
«Amerikaliklar uchun o‘z mamlakati go‘zalligini butun dunyo bilan bo‘lishish katta sharaf bo‘ldi», — dedi Tramp.
U AQSH ayni paytda o‘z tarixidagi eng kuchli va nufuzli davrlardan birini boshdan kechirayotganini ta’kidladi.
«Bugun Amerika tarixdagi eng kuchli, eng boy va eng nufuzli pallalaridan birini boshdan kechirmoqda. Sizlar esa bu jarayonning muhim qismi hisoblanasiz», — deya qo‘shimcha qildi u.
Tramp mundialni oddiy sport tadbiri deb hisoblamaydi
Donald Trampning fikricha, 2026 yilgi jahon chempionati maydondagi o‘yinlar va sport natijalaridan ancha keng ahamiyat kasb etdi.
«Menimcha, bu shunchaki sport tadbiri emas edi. Bu oddiy musobaqadan ancha katta va muhim voqea bo‘ldi», — dedi AQSH prezidenti.
Ushbu chempionat o‘zining ko‘lami va ta’siri bilan tarixda alohida o‘rin egallashiga ishonch bildirdi.
«Bu mutlaqo o‘ziga xos, alohida ahamiyatga ega chempionat sifatida tarixda qoladi», — dedi Tramp.
Keynning pozitsiyasi haqida hazilomuz fikr aytdi
AQSH rahbari Angliya milliy jamoasining o‘yini va Harri Keyndan foydalanish masalasiga ham to‘xtaldi.
«Keynni himoyachi sifatida qo‘llash, ehtimol, xatodir. Hujumga o‘tib, eng yaxshi futbolchini orqa chiziqqa qaytarishdi. Lekin men murabbiylikdan nima tushunaman, axir?» — dedi u.
Trampning bu gaplari Angliyaning jahon chempionatidagi taktik qarorlariga nisbatan hazil aralash tanqid sifatida qabul qilindi.
Balogun masalasida Infantinoni qo‘llab-quvvatladi
Donald Tramp AQSH milliy jamoasi hujumchisi Folarin Balogun bilan bog‘liq holat haqida ham fikr bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, Balogunning maydonga tushishi musobaqadagi bahslarga o‘rin qoldirmagan.
«Infantino juda to‘g‘ri qaror qabul qildi. Men Janniga qo‘ng‘iroq qilib: “Shikoyat bildirmoqchiman”, dedim. Agar Folarin maydonga tushmaganida, AQSH: “Eng kuchli futbolchilar bilan o‘ynaganimizda g‘alaba qozonardik”, derdi», — dedi Tramp.
Chempion 19 iyul kuni aniqlanadi
2026 yilgi jahon chempionatining hal qiluvchi bahsida Ispaniya va Argentina milliy jamoalari to‘qnash keladi.
19 iyul kuni o‘tkaziladigan final turnirning yangi chempionini aniqlab beradi. Bir tomonda amaldagi jahon chempioni Argentina, ikkinchi tomonda esa ikkinchi bor kubokni qo‘lga kiritishga intilayotgan Ispaniya maydonga tushadi.
…