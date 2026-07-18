Jaziramada kiyimini yechgan keksa erkak videosi ko‘plab muhokamaga sabab bo‘ldi (video)
Kuchli issiq kunlarida olingan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Unda keksa erkak jazirama oftobda turib, yuqori haroratdan qiynalgani sabab kiyimlarining bir qismini yechgani ko‘ringan.
Keyinroq erkakning yoniga YPX xodimi kelib, unga tanbeh bergan. Bu lavha ham videoga tushgan va foydalanuvchilar orasida bahslarga sabab bo‘lgan.
Izohlarda ayrimlar erkakning harakatini issiq ob-havo bilan izohlamoqda. Ularning fikricha, bunday haroratda, ayniqsa, keksa yoshdagi insonlar o‘zini yomon his qilishi mumkin.
Boshqa foydalanuvchilar esa jamoat joyida tartib-qoidalar saqlanishi kerakligini aytmoqda. Ular har qanday holatda ham atrofdagilarni hisobga olish lozimligini bildirgan.
Video qisqa vaqtda ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Hozircha mas’ul idoralar tomonidan holat yuzasidan alohida bayonot berilgani ma’lum emas.
…