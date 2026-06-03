Gabrielning futbolkalari savdosi penaltidagi xatodan soʻng 350 foizga oshdi
Arsenal himoyachisi Gabriel Magalhaes Chempionlar ligasi finalida PSJga qarshi oʻyindagi hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshirolmaganiga qaramay, muxlislar tomonidan misli koʻrilmagan darajada qoʻllab-quvvatlanmoqda. Magʻlubiyatdan soʻng braziliyalik futbolchining ismi tushirilgan liboslar savdosi kutilmaganda 350 foizga oʻsib ketdi. The Athletic nashrining xabar berishicha, aynan shu xatodan keyin Gabrielning ismi tushirilgan futbolkalar eng koʻp sotilayotgan mahsulotga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Final bahsida 28 yoshli himoyachi beshinchi zarbani yoʻllash uchun nuqtaga yaqinlashgan edi, biroq uning zarbasi darvoza toʻsini yuqorisidan oʻtib ketdi. Natijada Parij klubi ketma-ket ikkinchi marta Yevropaning eng nufuzli sovrinini qoʻlga kiritdi. Shunga qaramay, Arsenal muxlislari oʻz futbolchisini ayblash oʻrniga, unga birdamlik bildirishdi. Dam olish kunlari Gabrielning futbolkalari savdosi jamoaning boshqa har qanday yulduzinikidan ikki baravar koʻp boʻldi.
Gabriel ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, magʻlubiyatdan qattiq qaygʻuda ekanini, ammo 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan jamoasi bilan faxrlanishini bildirdi. "Bu juda ogʻriqli, lekin men ushbu mavsumda erishgan yutuqlarimizdan faxrlanaman. Bizni har bir qadamda qoʻllab-quvvatlagan ajoyib muxlislarimizga rahmat", — deb yozdi futbolchi oʻz postida.
Braziliyalik himoyachi joriy mavsumda London klubining muvaffaqiyatlarida asosiy poydevor vazifasini oʻtadi. U barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 4 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Arsenal bilan 2029-yilgacha shartnomaga ega boʻlgan Gabriel jamoa safida jami 261 ta uchrashuv oʻtkazgan. Bitta xato uning klub tarixidagi muhim oʻrniga soya sola olmasligi aniq.
Endilikda Gabriel bor eʻtiborini Braziliya terma jamoasi safidagi xalqaro burchiga qaratadi. U jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Braziliyaliklar guruh bosqichida Marokash, Gaiti va Shotlandiya terma jamoalariga qarshi bahs olib borishadi. Ungacha esa himoyachi 7-iyun kuni Misrga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushishi kutilmoqda.
…