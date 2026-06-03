Gabrielning futbolkalari savdosi penaltidagi xatodan soʻng 350 foizga oshdi

·105·Sport
Gabrielning futbolkalari savdosi penaltidagi xatodan soʻng 350 foizga oshdi

Arsenal himoyachisi Gabriel Magalhaes Chempionlar ligasi finalida PSJga qarshi oʻyindagi hal qiluvchi penaltini aniq amalga oshirolmaganiga qaramay, muxlislar tomonidan misli koʻrilmagan darajada qoʻllab-quvvatlanmoqda. Magʻlubiyatdan soʻng braziliyalik futbolchining ismi tushirilgan liboslar savdosi kutilmaganda 350 foizga oʻsib ketdi. The Athletic nashrining xabar berishicha, aynan shu xatodan keyin Gabrielning ismi tushirilgan futbolkalar eng koʻp sotilayotgan mahsulotga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Final bahsida 28 yoshli himoyachi beshinchi zarbani yoʻllash uchun nuqtaga yaqinlashgan edi, biroq uning zarbasi darvoza toʻsini yuqorisidan oʻtib ketdi. Natijada Parij klubi ketma-ket ikkinchi marta Yevropaning eng nufuzli sovrinini qoʻlga kiritdi. Shunga qaramay, Arsenal muxlislari oʻz futbolchisini ayblash oʻrniga, unga birdamlik bildirishdi. Dam olish kunlari Gabrielning futbolkalari savdosi jamoaning boshqa har qanday yulduzinikidan ikki baravar koʻp boʻldi.

Gabriel ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislarga murojaat qilib, magʻlubiyatdan qattiq qaygʻuda ekanini, ammo 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan jamoasi bilan faxrlanishini bildirdi. "Bu juda ogʻriqli, lekin men ushbu mavsumda erishgan yutuqlarimizdan faxrlanaman. Bizni har bir qadamda qoʻllab-quvvatlagan ajoyib muxlislarimizga rahmat", — deb yozdi futbolchi oʻz postida.

Braziliyalik himoyachi joriy mavsumda London klubining muvaffaqiyatlarida asosiy poydevor vazifasini oʻtadi. U barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda maydonga tushib, 4 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Arsenal bilan 2029-yilgacha shartnomaga ega boʻlgan Gabriel jamoa safida jami 261 ta uchrashuv oʻtkazgan. Bitta xato uning klub tarixidagi muhim oʻrniga soya sola olmasligi aniq.

Endilikda Gabriel bor eʻtiborini Braziliya terma jamoasi safidagi xalqaro burchiga qaratadi. U jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Braziliyaliklar guruh bosqichida Marokash, Gaiti va Shotlandiya terma jamoalariga qarshi bahs olib borishadi. Ungacha esa himoyachi 7-iyun kuni Misrga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushishi kutilmoqda.

ArsenalGabrielChempionlar ligasiAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi