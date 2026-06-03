Ruben Diash faoliyatini «Real» klubida davom ettirishga qaror qildi

·155·Sport
Ruben Diash faoliyatini «Real» klubida davom ettirishga qaror qildi

Yevropa futbolida transfer yangiliklari qizg‘in pallaga kirib bormoqda. Navbatdagi olamshumul va shov-shuvli xabar Angliya hamda Ispaniya grandlari o‘rtasida kuzatilishi kutilyapti. «Manchester Siti» hamda Portugaliya milliy terma jamoasining mahoratli markaziy himoyachisi Ruben Diash joriy yozgi transfer oynasida faoliyatida keskin burilish yasab, klubini o‘zgartirishga yaqin turibdi.

Ispaniyaning nufuzli El Debate nashri jurnalistlari tarqatgan so‘nggi sensatsion ma’lumotlarga qaraganda, tajribali himoyachi Madridning «Real» klubi taklifini qabul qilishga va faoliyatini "Santyago Bernabeu"da davom ettirishga uzil-kesil qaror qilgan.

«Qirollik klubi»ning eski tanishi va transfer bahosi

Aslida «Qirollik klubi»ning portugaliyalik ushbu himoyachiga befarq emasligi va uning harakatlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelayotgani haqidagi xabarlar avvalroq ham sport matbuotida tez-tez ko‘rinish berib turgan edi. Endilikda bu qiziqishlar rasmiy tus olish arafasida.

Ayni paytda 29 yoshli Ruben Diashning «Manchester Siti» bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2029 yilning o‘rtalariga qadar mo‘ljallangan. Futbol olamidagi nufuzli manbalar ushbu himoyachining transfer bozoridagi naqd qiymatini 60 million yevro deb baholamoqda. Madridliklar mudofaani kuchaytirish uchun mana shunday yirik summadan voz kechishga tayyor ekanliklari aytilmoqda.

APLdagi ishonchli statistika va muxlislar intizor kutayotgan xushxabar

Ruben Diash yakuniga yetgan Angliya Premer-ligasi mavsumida ham Xosep Gvardiola jamoasining asosiy ustunlaridan biri bo‘ldi. U ichki chempionat doirasida jami 26 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 2 ta gol kiritishga ham muvaffaq bo‘ldi. Shuningdek, keskin kurashlarga boy bahslarda o‘z hisobiga 3 ta sariq kartochka yozdirib qo‘ydi.

Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakuniga yetsa, «Real Madrid» mudofaa chizig‘i dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri bilan yanada mustahkamlanadi. Bu esa butun dunyodagi, jumladan yurtimizdagi "madridchilar" uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo‘lishi aniq! Ushbu olamshumul transferning har bir qadamini Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi