Ruben Diash faoliyatini «Real» klubida davom ettirishga qaror qildi
Yevropa futbolida transfer yangiliklari qizg‘in pallaga kirib bormoqda. Navbatdagi olamshumul va shov-shuvli xabar Angliya hamda Ispaniya grandlari o‘rtasida kuzatilishi kutilyapti. «Manchester Siti» hamda Portugaliya milliy terma jamoasining mahoratli markaziy himoyachisi Ruben Diash joriy yozgi transfer oynasida faoliyatida keskin burilish yasab, klubini o‘zgartirishga yaqin turibdi.
Ispaniyaning nufuzli El Debate nashri jurnalistlari tarqatgan so‘nggi sensatsion ma’lumotlarga qaraganda, tajribali himoyachi Madridning «Real» klubi taklifini qabul qilishga va faoliyatini "Santyago Bernabeu"da davom ettirishga uzil-kesil qaror qilgan.
«Qirollik klubi»ning eski tanishi va transfer bahosi
Aslida «Qirollik klubi»ning portugaliyalik ushbu himoyachiga befarq emasligi va uning harakatlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelayotgani haqidagi xabarlar avvalroq ham sport matbuotida tez-tez ko‘rinish berib turgan edi. Endilikda bu qiziqishlar rasmiy tus olish arafasida.
Ayni paytda 29 yoshli Ruben Diashning «Manchester Siti» bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2029 yilning o‘rtalariga qadar mo‘ljallangan. Futbol olamidagi nufuzli manbalar ushbu himoyachining transfer bozoridagi naqd qiymatini 60 million yevro deb baholamoqda. Madridliklar mudofaani kuchaytirish uchun mana shunday yirik summadan voz kechishga tayyor ekanliklari aytilmoqda.
APLdagi ishonchli statistika va muxlislar intizor kutayotgan xushxabar
Ruben Diash yakuniga yetgan Angliya Premer-ligasi mavsumida ham Xosep Gvardiola jamoasining asosiy ustunlaridan biri bo‘ldi. U ichki chempionat doirasida jami 26 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 2 ta gol kiritishga ham muvaffaq bo‘ldi. Shuningdek, keskin kurashlarga boy bahslarda o‘z hisobiga 3 ta sariq kartochka yozdirib qo‘ydi.
Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakuniga yetsa, «Real Madrid» mudofaa chizig‘i dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri bilan yanada mustahkamlanadi. Bu esa butun dunyodagi, jumladan yurtimizdagi "madridchilar" uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo‘lishi aniq! Ushbu olamshumul transferning har bir qadamini Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…