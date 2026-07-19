Xitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildi

·50·Texno
Xitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildi

Xitoyning aviatsiya sanoati global bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlash yoʻlida muhim qadam tashladi. Mamlakatning COMAC korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan C909 mintaqaviy yoʻlovchi samolyotlari ilk bor xorijiy aviakompaniyaga sotildi. Bu kelishuv Xitoy samolyotsozlik tarixidagi yangi davrning boshlanishi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Kambodjaning Cambodia Airways aviakompaniyasi COMAC bilan 20 dona C909 samolyotini sotib olish boʻyicha rasmiy shartnoma imzoladi. Bu mazkur rusumdagi laynerlarning xorijiy bayroq ostida parvoz qiladigan ilk holati boʻladi. Kelishuvga koʻra, samolyotlarning birinchi partiyasini yetkazib berish 2026-yilning ikkinchi yarmidan boshlanishi rejalashtirilgan.

Mintaqaviy parvozlar uchun yangi imkoniyatlar

C909 samolyoti, ilgari ARJ21 nomi bilan tanilgan boʻlib, u butunlay Xitoyda ishlab chiqilgan birinchi mintaqaviy reaktiv layner hisoblanadi. Ushbu havo kemasi 78 nafardan 97 nafargacha yoʻlovchini tashishga moʻljallangan. Uning parvoz masofasi modifikatsiyasiga qarab 2225 kilometrdan 3700 kilometrgacha yetadi, bu esa uni qisqa va oʻrta masofali yoʻnalishlar uchun ideal tanlovga aylantiradi.

Cambodia Airways ushbu yangi texnikalarni oʻz parkiga qoʻshish orqali yoʻnalishlar tarmogʻini kengaytirishni va yoʻlovchi tashish quvvatini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan. Shuningdek, ushbu xarid Kambodja milliy tashuvchisining mintaqadagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Boeing va Airbus uchun jiddiy raqobatchimi?

Garchi C909 hozircha Boeing va Airbus kompaniyalarining yirik laynerlari bilan toʻliq raqobatlasha olmasa-da, mintaqaviy segmentda ularning oʻrnini egallashga daʼvogarlik qilmoqda. COMAC maʼlumotlariga koʻra, hozirgi kunga qadar ushbu rusumdagi 186 ta samolyot buyurtmachilarga yetkazib berilgan. Hozirda ular oʻndan ortiq aviakompaniya tomonidan 860 dan ziyod yoʻnalishlarda muvaffaqiyatli foydalanilmoqda.

Statistik maʼlumotlar ham ushbu modelning ishonchliligini tasdiqlamoqda:

  • Samolyotlar har kuni 500 dan ortiq reyslarni amalga oshiradi;
  • Ular dunyoning 180 dan ortiq shaharlarini oʻzaro bogʻlaydi;
  • Ekspluatatsiya davrida jami 37 milliondan ortiq yoʻlovchi tashilgan.
C909 loyihasi 2014-yilda tur sertifikatini olgan boʻlsa, 2017-yildan boshlab seriyali ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyilgan. Kambodja bilan tuzilgan ushbu shartnoma Xitoy aviatsiya texnikasining xalqaro xavfsizlik va sifat standartlariga javob berishini yana bir bor isbotladi. Kelajakda Markaziy Osiyo, jumladan, Oʻzbekiston bozorida ham arzonroq va samaraliroq boʻlgan Xitoy laynerlariga qiziqish ortishi ehtimoldan xoli emas.

XitoyCOMACAviatsiyaC909Kambodja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiAqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiBugun, 14:55AQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiAQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiBugun, 14:24Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiBugun, 13:27AQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandiAQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandiBugun, 12:21Ilon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiIlon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiBugun, 11:54Xitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiXitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiBugun, 11:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda