Xitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildi
Xitoyning aviatsiya sanoati global bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlash yoʻlida muhim qadam tashladi. Mamlakatning COMAC korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan C909 mintaqaviy yoʻlovchi samolyotlari ilk bor xorijiy aviakompaniyaga sotildi. Bu kelishuv Xitoy samolyotsozlik tarixidagi yangi davrning boshlanishi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Kambodjaning Cambodia Airways aviakompaniyasi COMAC bilan 20 dona C909 samolyotini sotib olish boʻyicha rasmiy shartnoma imzoladi. Bu mazkur rusumdagi laynerlarning xorijiy bayroq ostida parvoz qiladigan ilk holati boʻladi. Kelishuvga koʻra, samolyotlarning birinchi partiyasini yetkazib berish 2026-yilning ikkinchi yarmidan boshlanishi rejalashtirilgan.
Mintaqaviy parvozlar uchun yangi imkoniyatlarC909 samolyoti, ilgari ARJ21 nomi bilan tanilgan boʻlib, u butunlay Xitoyda ishlab chiqilgan birinchi mintaqaviy reaktiv layner hisoblanadi. Ushbu havo kemasi 78 nafardan 97 nafargacha yoʻlovchini tashishga moʻljallangan. Uning parvoz masofasi modifikatsiyasiga qarab 2225 kilometrdan 3700 kilometrgacha yetadi, bu esa uni qisqa va oʻrta masofali yoʻnalishlar uchun ideal tanlovga aylantiradi.
Cambodia Airways ushbu yangi texnikalarni oʻz parkiga qoʻshish orqali yoʻnalishlar tarmogʻini kengaytirishni va yoʻlovchi tashish quvvatini sezilarli darajada oshirishni maqsad qilgan. Shuningdek, ushbu xarid Kambodja milliy tashuvchisining mintaqadagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.
Boeing va Airbus uchun jiddiy raqobatchimi?Garchi C909 hozircha Boeing va Airbus kompaniyalarining yirik laynerlari bilan toʻliq raqobatlasha olmasa-da, mintaqaviy segmentda ularning oʻrnini egallashga daʼvogarlik qilmoqda. COMAC maʼlumotlariga koʻra, hozirgi kunga qadar ushbu rusumdagi 186 ta samolyot buyurtmachilarga yetkazib berilgan. Hozirda ular oʻndan ortiq aviakompaniya tomonidan 860 dan ziyod yoʻnalishlarda muvaffaqiyatli foydalanilmoqda.
Statistik maʼlumotlar ham ushbu modelning ishonchliligini tasdiqlamoqda:
- Samolyotlar har kuni 500 dan ortiq reyslarni amalga oshiradi;
- Ular dunyoning 180 dan ortiq shaharlarini oʻzaro bogʻlaydi;
- Ekspluatatsiya davrida jami 37 milliondan ortiq yoʻlovchi tashilgan.
…