Lamin Yamal final oldidan Nyu-Yorkda sevgilisi bilan ko‘rinish berdi

·47·Dunyo
Lamin Yamal final oldidan Nyu-Yorkda sevgilisi bilan ko‘rinish berdi

FIFA Jahon chempionati finali oldidan Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Lamin Yamal Nyu-Yorkda sevgilisi Ines Garsiya bilan birga ko‘rindi.

Tarmoqlarda tarqalgan videoda Yamal va Ines Garsiya halol taom sotiladigan ko‘chma savdo nuqtasidan ovqat xarid qilayotgani ko‘rinadi. Videoni ko‘rgan foydalanuvchilar bu holatni faol muhokama qilmoqda.

Yamal ayni paytda Ispaniya terma jamoasining eng ko‘p tilga olinayotgan futbolchilaridan biri bo‘lib turibdi. Final oldidan uning maydon tashqarisidagi chiqishlari ham muxlislar qiziqishiga sabab bo‘lmoqda.

Ispaniya hal qiluvchi o‘yinda Argentina bilan to‘qnash keladi. Yamal esa bu uchrashuvda jamoasining asosiy umidlaridan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqdaMillionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqdaBugun, 13:24Tutun AQSHgacha yetib bordi: Tramp Kanada tutuni uchun qo‘shimcha tariflar bilan tahdid qildiTutun AQSHgacha yetib bordi: Tramp Kanada tutuni uchun qo‘shimcha tariflar bilan tahdid qildiBugun, 12:47AQSHning Baltimor shahrida yo‘l o‘yilib, avtomobil suv to‘lgan chuqurga tushib ketdiAQSHning Baltimor shahrida yo‘l o‘yilib, avtomobil suv to‘lgan chuqurga tushib ketdiBugun, 12:37Lamin Yamal Ispaniya chempion bo‘lsa, bir oy soqol olmaslikka va’da berdiLamin Yamal Ispaniya chempion bo‘lsa, bir oy soqol olmaslikka va’da berdiBugun, 05:55Polshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildiPolshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildiBugun, 05:51Xitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdiXitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdiBugun, 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?