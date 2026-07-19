Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdi
Futbol boʻyicha Jahon chempionatining uchinchi oʻrni uchun kechgan bahs haqiqiy dramaga aylanib ketdi. Angliya va Fransiya terma jamoalari oʻrtasidagi 10 ta gol urilgan trillerda inglizlar 6:4 hisobida gʻalaba qozonib, bronza medallariga ega chiqishdi. Mazkur uchrashuv nafaqat natijasi, balki Michael Olise tomonidan oʻrnatilgan tarixiy natija bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bavariya klubi vingeri Michael Olise ushbu bahsda Kylian Mbappe tomonidan kiritilgan gollarga ikkita assistentlik qildi. Shu tariqa, uning turnirdagi jami assistlari soni 7 taga yetdi. L'Equipe nashri xabariga koʻra, Olise bitta Jahon chempionatida eng koʻp golli uzatmani amalga oshirish boʻyicha afsonaviy Pelening rekordini yangiladi. Braziliyalik afsona 1970-yilgi mundialda 6 ta assist qayd etgan edi.
Shaxsiy muvaffaqiyatga qaramay, 24 yoshli futbolchi oʻyin yakunlangach oʻzini tutib tura olmadi. Mayamida oʻtgan bahsning ikkinchi boʻlimida Olise ikkita juda qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Fransiya hisobni 4:3 koʻrinishiga keltirib, oʻyinga qaytayotgan bir paytda, uning 75 va 81-daqiqalardagi xatolari jamoasining magʻlubiyatiga sabab boʻldi. Maʼlum qilinishicha, futbolchi kiyinish xonasida koʻzyosh toʻkkan.
Deschampsning qoʻllab-quvvatlovi va jamoaviy ruhFransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps oʻyindan soʻng tushkunlikka tushgan yulduzini quchoqlab, unga dalda berdi. Murabbiy futbolchi bilan alohida suhbatlashganini va uning turnir davomidagi hissasini yuqori baholashini taʼkidladi. Garchi Fransiya turnirga asosiy favorit sifatida kelgan boʻlsa-da, toʻrtinchi oʻrin bilan kifoyalanishga majbur boʻldi.
Michael Olise Bundesligadagi ikki mavsumi davomida 42 ta gol va 54 ta assist qayd etib, Yevropaning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylangan edi. Uning mundialdagi oʻyini ham yuqori darajada boʻldi, biroq u Lionel Messi tomonidan oʻrnatilgan Jahon chempionatlari tarixidagi jami 12 ta assistlik rekordidan hali ancha ortda qolmoqda.
Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, ushbu turnirdan soʻng Olisening transfer qiymati yanada koʻtarildi. Hozirda futbolchi Bavariya tarkibini tark etib, Madridning Real Madrid klubiga oʻtishni va u yerda terma jamoadoshi Kylian Mbappe bilan birga toʻp surishni maqsad qilgan. Ispaniya grandi allaqachon iqtidorli vingerning harakatlarini kuzatishni boshlagan.
…