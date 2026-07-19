Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdi

·9·Sport
Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdi

Futbol boʻyicha Jahon chempionatining uchinchi oʻrni uchun kechgan bahs haqiqiy dramaga aylanib ketdi. Angliya va Fransiya terma jamoalari oʻrtasidagi 10 ta gol urilgan trillerda inglizlar 6:4 hisobida gʻalaba qozonib, bronza medallariga ega chiqishdi. Mazkur uchrashuv nafaqat natijasi, balki Michael Olise tomonidan oʻrnatilgan tarixiy natija bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bavariya klubi vingeri Michael Olise ushbu bahsda Kylian Mbappe tomonidan kiritilgan gollarga ikkita assistentlik qildi. Shu tariqa, uning turnirdagi jami assistlari soni 7 taga yetdi. L'Equipe nashri xabariga koʻra, Olise bitta Jahon chempionatida eng koʻp golli uzatmani amalga oshirish boʻyicha afsonaviy Pelening rekordini yangiladi. Braziliyalik afsona 1970-yilgi mundialda 6 ta assist qayd etgan edi.

Shaxsiy muvaffaqiyatga qaramay, 24 yoshli futbolchi oʻyin yakunlangach oʻzini tutib tura olmadi. Mayamida oʻtgan bahsning ikkinchi boʻlimida Olise ikkita juda qulay imkoniyatdan foydalana olmadi. Fransiya hisobni 4:3 koʻrinishiga keltirib, oʻyinga qaytayotgan bir paytda, uning 75 va 81-daqiqalardagi xatolari jamoasining magʻlubiyatiga sabab boʻldi. Maʼlum qilinishicha, futbolchi kiyinish xonasida koʻzyosh toʻkkan.

Deschampsning qoʻllab-quvvatlovi va jamoaviy ruh

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps oʻyindan soʻng tushkunlikka tushgan yulduzini quchoqlab, unga dalda berdi. Murabbiy futbolchi bilan alohida suhbatlashganini va uning turnir davomidagi hissasini yuqori baholashini taʼkidladi. Garchi Fransiya turnirga asosiy favorit sifatida kelgan boʻlsa-da, toʻrtinchi oʻrin bilan kifoyalanishga majbur boʻldi.

Michael Olise Bundesligadagi ikki mavsumi davomida 42 ta gol va 54 ta assist qayd etib, Yevropaning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylangan edi. Uning mundialdagi oʻyini ham yuqori darajada boʻldi, biroq u Lionel Messi tomonidan oʻrnatilgan Jahon chempionatlari tarixidagi jami 12 ta assistlik rekordidan hali ancha ortda qolmoqda.

Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, ushbu turnirdan soʻng Olisening transfer qiymati yanada koʻtarildi. Hozirda futbolchi Bavariya tarkibini tark etib, Madridning Real Madrid klubiga oʻtishni va u yerda terma jamoadoshi Kylian Mbappe bilan birga toʻp surishni maqsad qilgan. Ispaniya grandi allaqachon iqtidorli vingerning harakatlarini kuzatishni boshlagan.

Michael OlisePeléFransiyaJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58Dana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borDana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi