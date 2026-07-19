Toshkentda jazirama sabab ijtimoiy tarmoqlarda svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar tarqaldi
Poytaxtda jazirama davom etmoqda. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda yuqori harorat sabab svetoforlar ham erib ketayotgani aks etgan kadrlar paydo bo‘ldi.
Ayrim haydovchilarning so‘zlariga ko‘ra, avtomobillar bort termometri +57°C ni ko‘rsatgan. Bunday raqamlar odatda asfalt va ochiq quyosh ta’sirida yanada yuqori seziladi.
Tarqalgan kadrlar shahardagi issiq nafaqat odamlarga, balki infratuzilma elementlariga ham ta’sir qilayotgani haqida muhokamalarni kuchaytirdi. Hozircha ushbu holat bo‘yicha rasmiy izoh berilgani ma’lum emas.
Aholiga ehtiyotkorlik choralariga amal qilish tavsiya etilmoqda. Kunning eng issiq vaqtida ko‘chaga chiqmaslik, bosh kiyimdan foydalanish va yetarlicha suv ichish zarur.
Issiq urishi xavfini kamaytirish uchun yopiq avtomobillarda bolalar va hayvonlarni qoldirmaslik, og‘ir jismoniy mehnatni salqinroq vaqtga qoldirish maqsadga muvofiq.
…