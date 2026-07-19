Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonot

·12·Sport
Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonot

Futbol olami navbatdagi tarixiy voqelik ostonasida turibdi. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati finali oldidan oʻzining kelajagiga doir hissiyotlarga boy bayonot bilan chiqdi. Shimoliy Amerika maydonlarida oʻtayotgan turnirning hal qiluvchi bahsida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadigan afsonaviy hujumchi bu oʻyinni oʻz faoliyatidagi “Soʻnggi tango” deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Messi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida jamoadoshlari va butun mamlakat ahliga murojaat qilib, ushbu musobaqa u uchun naqadar muhim ekanini ta’kidladi. Rosariolik yulduzning soʻzlariga koʻra, erishilgan natijalardan koʻra, bosib oʻtilgan yoʻl va jamoaviy birdamlik u uchun qadrliroqdir. Bu bayonot koʻplab tahlilchilar tomonidan futbolchining terma jamoadagi xayrlashuv ishorasi sifatida qabul qilinmoqda.

“Oila boʻlib qolgan jamoa”

“Bu yillar davomidagi eng yaxshi narsa faqat unvonlar emas, balki butun bir sayohat boʻldi. Har kuni shu guruh bilan birga boʻlish, birga kurashish, qiyin damlarda qayta oyoqqa turish va har bir qadamdan zavqlanish — mana nima muhim”, deb yozadi Lionel Messi. U oʻz murojaatida terma jamoa xodimlari va murabbiylar shtabiga ham alohida minnatdorchilik bildirib, ularni yagona oilaga qiyoslagan.

Argentina terma jamoasining soʻnggi yillardagi muvaffaqiyati nafaqat iqtidorli oʻyinchilar, balki 2018-yildan buyon shakllanib kelayotgan kuchli ichki muhit bilan bogʻliq. Messi oʻz jamoasining matonati va har qanday toʻsiqlarni birgalikda yengib oʻtish qobiliyatini yuksak baholadi. Uning fikricha, final natijasi qanday boʻlishidan qat’i nazar, bu avlod allaqachon oʻchmas tarix yaratib boʻlgan.

“Soʻnggi tango” va kelajak rejalari

Lionel Messi oʻzining uzoq yillik homiysi boʻlgan adidas brendi bilan hamkorlikdagi suratini joylashtirar ekan, unga “The Last Tango” (Soʻnggi tango) deya izoh qoldirdi. Bu ibora sport olamida odatda faoliyatning yakuniy, eng yorqin nuqtasi sifatida ishlatiladi. Dunyo boʻylab millionlab muxlislar ushbu soʻzlarni Messining xalqaro maydondagi soʻnggi oʻyini sifatida talqin qilmoqdalar.

Ispaniyaga qarshi kechadigan final bahsi Lionel Messi uchun nafaqat navbatdagi chempionlik imkoniyati, balki oʻzining betakror faoliyatiga chiroyli yakun yasash fursati hamdir. Argentina terma jamoasi ketma-ket ikkinchi bor jahon tojini himoya qilishga urinib koʻradi, bu esa futbol tarixida kamdan-kam uchraydigan natijadir.

Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi Argentina bilan Amerika Kubogi va 2022-yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqib, oʻz kolleksiyasidagi barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritgan edi. Boʻlajak final uning terma jamoa libosidagi soʻnggi rasmiy uchrashuvi boʻlishi ehtimoli juda yuqori baholanmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58Dana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borDana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi