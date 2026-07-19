Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonot
Futbol olami navbatdagi tarixiy voqelik ostonasida turibdi. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati finali oldidan oʻzining kelajagiga doir hissiyotlarga boy bayonot bilan chiqdi. Shimoliy Amerika maydonlarida oʻtayotgan turnirning hal qiluvchi bahsida Ispaniyaga qarshi maydonga tushadigan afsonaviy hujumchi bu oʻyinni oʻz faoliyatidagi “Soʻnggi tango” deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Messi oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida jamoadoshlari va butun mamlakat ahliga murojaat qilib, ushbu musobaqa u uchun naqadar muhim ekanini ta’kidladi. Rosariolik yulduzning soʻzlariga koʻra, erishilgan natijalardan koʻra, bosib oʻtilgan yoʻl va jamoaviy birdamlik u uchun qadrliroqdir. Bu bayonot koʻplab tahlilchilar tomonidan futbolchining terma jamoadagi xayrlashuv ishorasi sifatida qabul qilinmoqda.
“Oila boʻlib qolgan jamoa”“Bu yillar davomidagi eng yaxshi narsa faqat unvonlar emas, balki butun bir sayohat boʻldi. Har kuni shu guruh bilan birga boʻlish, birga kurashish, qiyin damlarda qayta oyoqqa turish va har bir qadamdan zavqlanish — mana nima muhim”, deb yozadi Lionel Messi. U oʻz murojaatida terma jamoa xodimlari va murabbiylar shtabiga ham alohida minnatdorchilik bildirib, ularni yagona oilaga qiyoslagan.
Argentina terma jamoasining soʻnggi yillardagi muvaffaqiyati nafaqat iqtidorli oʻyinchilar, balki 2018-yildan buyon shakllanib kelayotgan kuchli ichki muhit bilan bogʻliq. Messi oʻz jamoasining matonati va har qanday toʻsiqlarni birgalikda yengib oʻtish qobiliyatini yuksak baholadi. Uning fikricha, final natijasi qanday boʻlishidan qat’i nazar, bu avlod allaqachon oʻchmas tarix yaratib boʻlgan.
“Soʻnggi tango” va kelajak rejalariLionel Messi oʻzining uzoq yillik homiysi boʻlgan adidas brendi bilan hamkorlikdagi suratini joylashtirar ekan, unga “The Last Tango” (Soʻnggi tango) deya izoh qoldirdi. Bu ibora sport olamida odatda faoliyatning yakuniy, eng yorqin nuqtasi sifatida ishlatiladi. Dunyo boʻylab millionlab muxlislar ushbu soʻzlarni Messining xalqaro maydondagi soʻnggi oʻyini sifatida talqin qilmoqdalar.
Ispaniyaga qarshi kechadigan final bahsi Lionel Messi uchun nafaqat navbatdagi chempionlik imkoniyati, balki oʻzining betakror faoliyatiga chiroyli yakun yasash fursati hamdir. Argentina terma jamoasi ketma-ket ikkinchi bor jahon tojini himoya qilishga urinib koʻradi, bu esa futbol tarixida kamdan-kam uchraydigan natijadir.
Eslatib oʻtamiz, Lionel Messi Argentina bilan Amerika Kubogi va 2022-yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqib, oʻz kolleksiyasidagi barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritgan edi. Boʻlajak final uning terma jamoa libosidagi soʻnggi rasmiy uchrashuvi boʻlishi ehtimoli juda yuqori baholanmoqda.
…