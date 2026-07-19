Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladi

·0·O‘zbekiston
Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladi

20 iyul kuni O‘zbekiston bo‘ylab jazirama issiq yanada kuchayadi. O‘zgidromet ma’lumotiga ko‘ra, ayrim hududlarda havo harorati +48 darajagacha yetishi kutilmoqda. Shuningdek, bir qator viloyatlarda kuchli shamol va chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.

Toshkent shahrida havo kam bulutli bo‘lib, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy yo‘nalishdan 3–8 metr/soniya tezlikda shamol esadi, ayrim vaqtlarda uning tezligi 12–15 metr/soniyagacha kuchayishi mumkin. Kechasi havo +27…+29 daraja, kunduzi esa +41…+43 daraja atrofida bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo qisman bulutli bo‘ladi. Yomg‘ir kutilmaydi. Shamol ba’zi joylarda 18 metr/soniyagacha kuchayib, chang-to‘zonlar yuzaga kelishi mumkin. Kunduzi harorat +34…+39 darajagacha isiydi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida esa issiqlik yanada kuchli bo‘ladi. Havo harorati kunduzi +40…+45 darajagacha ko‘tariladi. Ayrim hududlarda shamolning tezligi 20–22 metr/soniyagacha yetib, chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimol qilinmoqda.

Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi +40…+45 daraja atrofida bo‘ladi. Kuchli shamol ayrim joylarda chang ko‘tarishi mumkin.

Eng yuqori harorat Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kuzatilishi prognoz qilinmoqda. Bu hududlarda havo +43…+48 darajagacha qiziydi. Shu bilan birga, shamolning kuchayishi va chang-to‘zonlar ehtimoli ham saqlanib qoladi.

Farg‘ona vodiysi viloyatlari — Andijon, Namangan va Farg‘onada ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi havo +40…+45 darajagacha isiydi.

Tog‘li hududlarda esa nisbatan salqinroq ob-havo saqlanadi. Bu yerlarda kunduzi harorat +30…+35 daraja, ayrim joylarda esa +37 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Sinoptiklar aholidan kunning eng issiq vaqtlarida uzoq vaqt ochiq quyosh ostida qolmaslik, ko‘proq suv iste’mol qilish hamda keksa yoshdagilar, bolalar va surunkali kasalligi bor fuqarolarning salomatligiga alohida e’tibor qaratishni tavsiya etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildiO‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildiKecha, 22:44Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiKecha, 11:21Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiKecha, 10:34Toshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiToshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiKecha, 10:18Rustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiKecha, 10:10Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqdaAlisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqdaKecha, 05:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi