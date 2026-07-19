Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining ommabop smartfonlari uchun dasturiy taʼminot yangilanishlari ustida faol ish olib bormoqda. Kompaniya kutilmaganda hamyonbop segmentga mansub boʻlgan Galaxy A34 modeli uchun Android 17 operatsion tizimiga asoslangan One UI 9 qobigʻini ichki sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Bu qadam qurilmaning uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlanishini taʼminlash yoʻlidagi muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Tarun Vats Samsung serverlarida Galaxy A34 (SM-A346E) modeli uchun moʻljallangan ilk test proshivkasini aniqladi. A346EXXUFGZG8 raqami ostidagi ushbu yigʻma kompaniya xalqaro bozordagi qurilmalar uchun yangi avlod interfeysini tayyorlashni rasman boshlaganidan dalolat beradi. Odatda, bunday test jarayonlarining boshlanishi ommaviy beta-versiya taqdimoti yaqinlashayotganini anglatadi.
Yangi imkoniyatlar va sunʼiy intellektOne UI 9 nafaqat vizual oʻzgarishlarni, balki foydalanuvchi tajribasini tubdan yaxshilaydigan funksiyalarni ham vaʼda qilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi qobiqda asosiy eʼtibor sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlarini kengaytirishga qaratiladi. Bu, ayniqsa, kundalik vazifalarni avtomatlashtirish va tizim samaradorligini oshirishda qoʻl keladi. Shuningdek, xavfsizlik sozlamalari yanada takomillashtirilib, foydalanuvchi maʼlumotlarini himoya qilishning yangi mexanizmlari joriy etiladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanishda koʻp vazifali rejimda ishlash (multitasking) yanada moslashuvchan koʻrinish oladi. Garchi Galaxy A34 buklama ekranli qurilma boʻlmasa-da, One UI 9 interfeysidagi umumiy optimallashtirishlar ushbu modelda ham ilovalarning tezroq va silliq ishlashini taʼminlaydi. Bu esa oʻrta sinf smartfonlari egalari uchun flagman darajasidagi dasturiy imkoniyatlardan bahramand boʻlish imkonini beradi.
Hozircha Samsung kompaniyasi Galaxy A34 uchun One UI 9 ning rasmiy chiqarilish sanasini ochiqlagani yoʻq. Biroq, insayder Tarun Vatsning prognozlari koʻpincha oʻzini oqlab kelmoqda. Avvalroq u Galaxy S24 va Galaxy S25 seriyalarining chiqish sanalarini hamda One UI 8.0 beta-versiyasining muddatidan oldin eʼlon qilinishini aniq bashorat qilgan edi.
Oʻzbekiston bozorida Galaxy A34 modeli oʻzining narx va sifat mutanosibligi tufayli juda ommalashgan. Shu sababli, ushbu smartfon uchun eng soʻnggi Android versiyasining taqdim etilishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham quvonarli yangilikdir. Bu Samsung smartfonlarining raqobatchilardan asosiy ustunligi — uzoq yillik dasturiy taʼminot kafolatini yana bir bor tasdiqlaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Samsung oʻzining dasturiy ekotizimini barcha toifadagi qurilmalarda birdek rivojlantirishga intilmoqda. Galaxy A34 uchun Android 17 sinovlarining boshlanishi kompaniyaning nafaqat qimmatbaho flagmanlar, balki keng omma foydalanadigan modellar haqida ham qaygʻurayotganini koʻrsatadi.
…