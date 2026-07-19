Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandi

·0·Texno
Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining ommabop smartfonlari uchun dasturiy taʼminot yangilanishlari ustida faol ish olib bormoqda. Kompaniya kutilmaganda hamyonbop segmentga mansub boʻlgan Galaxy A34 modeli uchun Android 17 operatsion tizimiga asoslangan One UI 9 qobigʻini ichki sinovdan oʻtkazishga kirishdi. Bu qadam qurilmaning uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlanishini taʼminlash yoʻlidagi muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Tarun Vats Samsung serverlarida Galaxy A34 (SM-A346E) modeli uchun moʻljallangan ilk test proshivkasini aniqladi. A346EXXUFGZG8 raqami ostidagi ushbu yigʻma kompaniya xalqaro bozordagi qurilmalar uchun yangi avlod interfeysini tayyorlashni rasman boshlaganidan dalolat beradi. Odatda, bunday test jarayonlarining boshlanishi ommaviy beta-versiya taqdimoti yaqinlashayotganini anglatadi.

Yangi imkoniyatlar va sunʼiy intellekt

One UI 9 nafaqat vizual oʻzgarishlarni, balki foydalanuvchi tajribasini tubdan yaxshilaydigan funksiyalarni ham vaʼda qilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi qobiqda asosiy eʼtibor sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlarini kengaytirishga qaratiladi. Bu, ayniqsa, kundalik vazifalarni avtomatlashtirish va tizim samaradorligini oshirishda qoʻl keladi. Shuningdek, xavfsizlik sozlamalari yanada takomillashtirilib, foydalanuvchi maʼlumotlarini himoya qilishning yangi mexanizmlari joriy etiladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanishda koʻp vazifali rejimda ishlash (multitasking) yanada moslashuvchan koʻrinish oladi. Garchi Galaxy A34 buklama ekranli qurilma boʻlmasa-da, One UI 9 interfeysidagi umumiy optimallashtirishlar ushbu modelda ham ilovalarning tezroq va silliq ishlashini taʼminlaydi. Bu esa oʻrta sinf smartfonlari egalari uchun flagman darajasidagi dasturiy imkoniyatlardan bahramand boʻlish imkonini beradi.

Hozircha Samsung kompaniyasi Galaxy A34 uchun One UI 9 ning rasmiy chiqarilish sanasini ochiqlagani yoʻq. Biroq, insayder Tarun Vatsning prognozlari koʻpincha oʻzini oqlab kelmoqda. Avvalroq u Galaxy S24 va Galaxy S25 seriyalarining chiqish sanalarini hamda One UI 8.0 beta-versiyasining muddatidan oldin eʼlon qilinishini aniq bashorat qilgan edi.

Oʻzbekiston bozorida Galaxy A34 modeli oʻzining narx va sifat mutanosibligi tufayli juda ommalashgan. Shu sababli, ushbu smartfon uchun eng soʻnggi Android versiyasining taqdim etilishi mahalliy foydalanuvchilar uchun ham quvonarli yangilikdir. Bu Samsung smartfonlarining raqobatchilardan asosiy ustunligi — uzoq yillik dasturiy taʼminot kafolatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Samsung oʻzining dasturiy ekotizimini barcha toifadagi qurilmalarda birdek rivojlantirishga intilmoqda. Galaxy A34 uchun Android 17 sinovlarining boshlanishi kompaniyaning nafaqat qimmatbaho flagmanlar, balki keng omma foydalanadigan modellar haqida ham qaygʻurayotganini koʻrsatadi.

SamsungGalaxy A34Android 17One UI 9Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandiAQSHda sunʼiy intellektga qarshi keng koʻlamli norozilik namoyishlari boshlandiBugun, 12:21Ilon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiIlon Mask: SpaceX kompaniyasining qiymati butun Yer sayyorasidan qimmatroq boʻladiBugun, 11:54Xitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiXitoy koinotda sunʼiy intellekt tizimini ishga tushirib, Ilon Maskni ortda qoldirdiBugun, 11:30Marsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildiMarsda dinozavrlarni qirib yuborgan asteroid miqyosidagi zarba izlari topildiBugun, 09:58Infinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingInfinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishingBugun, 08:29Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiOppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiBugun, 05:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda