«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev klublar miqyosida Turkiya Superligasida “Istanbul Bashakshehir” sharafini munosib himoya qilayotgani bois, Markaziy Osiyodagi futbol ishqibozlari bu jamoa o‘yinlarini kuzatib bormoqda. O‘z navbatida, Istanbul klubi mutasaddilari va skautlari ham ushbu mintaqa futbolchilariga alohida e’tibor qarata boshladi.
Zamin.uz Markaziy Osiyo futbolidagi yangi transfer maqsadlari va o‘zbek futbolchilarining Turkiyadagi muvaffaqiyatlari tafsilotlarini taqdim etadi.
«Istanbul Bashakshehir» nishonida 19 yoshli qozog‘istonlik hujumchi
Qozog‘iston futboli manbalarining ma’lum qilishicha, “Istanbul Bashakshehir” futbol klubi “Ordabasi” jamoasining 19 yoshli hujumchisi Jasulan Amirni sotib olish istagini bildirgan. Iqtidorli o‘yinchi transferi bo‘yicha tushgan takliflar haqida “Ordabasi” prezidenti Darxan Qizaybayev o‘z fikr-mulohazalarini va pozitsiyasini bildirib o‘tdi.
Darxan Qizaybayev: «Jasulan Amir bo‘yicha juda ko‘p takliflar bor. Klubni ham, futbolchini ham qoniqtiradigan taklif kelsa, biz uni albatta qabul qilamiz. Xususan, hozirgacha Amir bo‘yicha Rossiyaning “Baltika” va Turkiyaning “Istanbul Bashakshehir” klublari aniq taklif bilan chiqdi. Biz Jasulanning jamoamizga chempionlikni qo‘lga kiritishda yordam berishini xohlaymiz. Agar chempion bo‘lsak, kelasi yili UYEFA Chempionlar ligasida ishtirok etamiz. Shundan keyin futbolchining o‘zi kelajagi bo‘yicha qaror qabul qiladi».
Hozirda Qozog‘iston Premer-ligasining 17-turidan keyin “Ordabasi” jamoasi 40 ochko bilan musobaqa jadvalida peshqadamlik qilmoqda.
Jasulan Amirning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari
Yosh yulduz joriy mavsumda nafaqat klub darajasida, balki terma jamoada ham debyut qilishga ulgurdi:
Ishtirok etgan o‘yinlari: Qozog‘iston Premer-ligasi joriy mavsumida 17 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Sermahsullik: Mazkur o‘yinlar davomida 7 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Terma jamoadagi debyut: Iyun oyida Armaniston va Vengriyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etib, Qozog‘iston milliy terma jamoasi safida debyut qildi.
O‘zbek dueti — «Istanbul Bashakshehir»ning haqiqiy yetakchilari
Turkiya klubining Markaziy Osiyo bozoriga qiziqishi bejiz emas, chunki Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev ayni damda jamoaning asosiy figuralari hisoblanadi. Ularning ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda aks etgan:
Futbolchi
Turkiya Superligasidagi o‘yinlari
Urilgan gollar soni
Erishilgan natijalar
Eldor Shomurodov
34 ta uchrashuv (o‘tgan mavsumda)
22 ta gol
Turkiya Superligasi to‘purari bo‘ldi.
20 ta uchrashuv
3 ta gol
Debyut mavsumini ancha muvaffaqiyatli o‘tkazdi.
Markaziy Osiyolik futbolchilarning Turkiyadagi muvaffaqiyatli yurishi yangi iqtidorlar uchun Yevropa eshiklarini ochishda davom etmoqda.
…