«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi

·57·Sport
«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev klublar miqyosida Turkiya Superligasida “Istanbul Bashakshehir” sharafini munosib himoya qilayotgani bois, Markaziy Osiyodagi futbol ishqibozlari bu jamoa o‘yinlarini kuzatib bormoqda. O‘z navbatida, Istanbul klubi mutasaddilari va skautlari ham ushbu mintaqa futbolchilariga alohida e’tibor qarata boshladi.

Zamin.uz Markaziy Osiyo futbolidagi yangi transfer maqsadlari va o‘zbek futbolchilarining Turkiyadagi muvaffaqiyatlari tafsilotlarini taqdim etadi.

«Istanbul Bashakshehir» nishonida 19 yoshli qozog‘istonlik hujumchi

Qozog‘iston futboli manbalarining ma’lum qilishicha, “Istanbul Bashakshehir” futbol klubi “Ordabasi” jamoasining 19 yoshli hujumchisi Jasulan Amirni sotib olish istagini bildirgan. Iqtidorli o‘yinchi transferi bo‘yicha tushgan takliflar haqida “Ordabasi” prezidenti Darxan Qizaybayev o‘z fikr-mulohazalarini va pozitsiyasini bildirib o‘tdi.

Darxan Qizaybayev: «Jasulan Amir bo‘yicha juda ko‘p takliflar bor. Klubni ham, futbolchini ham qoniqtiradigan taklif kelsa, biz uni albatta qabul qilamiz. Xususan, hozirgacha Amir bo‘yicha Rossiyaning “Baltika” va Turkiyaning “Istanbul Bashakshehir” klublari aniq taklif bilan chiqdi. Biz Jasulanning jamoamizga chempionlikni qo‘lga kiritishda yordam berishini xohlaymiz. Agar chempion bo‘lsak, kelasi yili UYEFA Chempionlar ligasida ishtirok etamiz. Shundan keyin futbolchining o‘zi kelajagi bo‘yicha qaror qabul qiladi».

Hozirda Qozog‘iston Premer-ligasining 17-turidan keyin “Ordabasi” jamoasi 40 ochko bilan musobaqa jadvalida peshqadamlik qilmoqda.

Jasulan Amirning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari

Yosh yulduz joriy mavsumda nafaqat klub darajasida, balki terma jamoada ham debyut qilishga ulgurdi:

  • Ishtirok etgan o‘yinlari: Qozog‘iston Premer-ligasi joriy mavsumida 17 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

  • Sermahsullik: Mazkur o‘yinlar davomida 7 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

  • Terma jamoadagi debyut: Iyun oyida Armaniston va Vengriyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlarida ishtirok etib, Qozog‘iston milliy terma jamoasi safida debyut qildi.

O‘zbek dueti — «Istanbul Bashakshehir»ning haqiqiy yetakchilari

Turkiya klubining Markaziy Osiyo bozoriga qiziqishi bejiz emas, chunki Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev ayni damda jamoaning asosiy figuralari hisoblanadi. Ularning ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda aks etgan:

Futbolchi

Turkiya Superligasidagi o‘yinlari

Urilgan gollar soni

Erishilgan natijalar

Eldor Shomurodov

34 ta uchrashuv (o‘tgan mavsumda)

22 ta gol

Turkiya Superligasi to‘purari bo‘ldi.

Abbosbek Fayzullayev

20 ta uchrashuv

3 ta gol

Debyut mavsumini ancha muvaffaqiyatli o‘tkazdi.

Markaziy Osiyolik futbolchilarning Turkiyadagi muvaffaqiyatli yurishi yangi iqtidorlar uchun Yevropa eshiklarini ochishda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58Dana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borDana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi