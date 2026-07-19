Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?

·11·Sport
Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?

Fransiya milliy jamoasi JCH–2026ni medalsiz yakunladi. Angliyaga qarshi bronza bahsida birinchi bo‘limdan so‘ng 0:4 hisobida ortda qolgan fransuzlar tanaffusdan keyin kuchli qaytishni amalga oshirdi, ammo 4:6 hisobida mag‘lubiyatdan qutula olmadi.

Uchrashuvdan keyin Kilian Mbappe dastlabki 45 daqiqadagi o‘yinni keskin tanqid qildi. Fransiya sardori mag‘lubiyat, jamoaning munosabati va Dide Deshamning merosi haqida ochiq gapirdi.

«Birinchi bo‘limda hushimizni yo‘qotdik»

Mbappening ta’kidlashicha, Fransiya birinchi bo‘limda o‘z darajasidan juda uzoq o‘ynagan. Shu sababli muxlislarning futbolchilar milliy jamoa libosi sharafini munosib himoya qilmagani haqidagi tanqidlarini tushunish mumkin.

«Biz shunchaki insonmiz. Ammo bunday darajada bunday xatolarga haqqimiz yo‘q. Birinchi taymda butunlay hushimizni yo‘qotdik, raqib esa bizga qattiq saboq berdi», — dedi Mbappe.

Angliya tanaffusga qadar to‘rtta javobsiz gol urdi. Bukayo Saka uchrashuvda xet-trik qayd etib, bronza bahsining asosiy qahramoniga aylandi.

Fransiya tanaffusdan keyin butunlay o‘zgardi

Ikkinchi bo‘limda fransuzlar hujumkorlikni oshirib, Angliya himoyasiga jiddiy bosim o‘tkazdi. Mbappe ikki marta darvozani ishg‘ol qildi va jamoasini katta qaytishga boshladi.

Fransiya hisobni 4:3 ko‘rinishigacha qisqartirgan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalarda yana ikki gol o‘tkazib yubordi. Natijada Angliya 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, jahon chempionatining bronza medallariga ega chiqdi.

«Ikkinchi bo‘limda yana yuqori darajadagi futbolchilarga aylandik. Ruhan haqiqiy mashinadek o‘ynadik. Ammo baribir g‘alaba qozona olmadik», — dedi Fransiya sardori.

Mbappe Deshamdan uzr so‘raganday gapirdi

Mbappening so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar bronza medalini, eng avvalo, milliy jamoadagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazgan Dide Desham uchun qo‘lga kiritishni istagan.

U birinchi bo‘limdagi omadsiz o‘yin murabbiyga nisbatan hurmatsizlikdek ko‘ringan bo‘lishi mumkinligini tan oldi. Biroq futbolchilarda bunday niyat bo‘lmaganini alohida ta’kidladi.

«Biz natijaga, avvalo, uning uchun erishmoqchi edik. Bu o‘yin Dide Deshamning merosiga hech qanday soya tashlamaydi».

Desham 2012 yildan buyon Fransiya terma jamoasini boshqarib keldi. Uning qo‘l ostida jamoa 2018 yilda jahon chempioni bo‘ldi, JCH–2022 finaliga chiqdi va UYEFA Millatlar ligasida g‘alaba qozondi. Angliyaga qarshi uchrashuv uning 14 yillik faoliyatidagi so‘nggi o‘yin bo‘ldi.

Mbappe mag‘lubiyat fonida tarix yaratdi

Kilian Mbappe bronza bahsidagi dubli orqali JCH–2026dagi gollari sonini 10 taga yetkazdi. U final oldidan «Oltin butsa» poygasida Lionel Messidan ikki golga oldinda bormoqda.

Shuningdek, fransuz hujumchisining jahon chempionatlaridagi umumiy gollari 22 taga yetdi. U Messining 21 gollik natijasini ortda qoldirib, mundiallar tarixidagi eng yaxshi to‘purarga aylandi.

Mbappe shaxsiy rekord o‘rnatdi, ammo uning so‘zlaridan bu natija mag‘lubiyat alamini kamaytirmagani ko‘rinib turibdi. Fransiya medalsiz qoldi, Desham esa milliy jamoadagi uzoq davrini og‘riqli o‘yin bilan yakunladi.

Sizningcha, Deshamning Fransiyadagi 14 yillik faoliyatini muvaffaqiyatli deb baholash mumkinmi?

Kylian MbappeDidier DeschampsAngliyaFransiyaBukayo Saka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58Dana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borDana Uayt Jon Jonsga eshikni ochiq qoldirdi, ammo bir shart borBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi