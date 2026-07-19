Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?
Fransiya milliy jamoasi JCH–2026ni medalsiz yakunladi. Angliyaga qarshi bronza bahsida birinchi bo‘limdan so‘ng 0:4 hisobida ortda qolgan fransuzlar tanaffusdan keyin kuchli qaytishni amalga oshirdi, ammo 4:6 hisobida mag‘lubiyatdan qutula olmadi.
Uchrashuvdan keyin Kilian Mbappe dastlabki 45 daqiqadagi o‘yinni keskin tanqid qildi. Fransiya sardori mag‘lubiyat, jamoaning munosabati va Dide Deshamning merosi haqida ochiq gapirdi.
«Birinchi bo‘limda hushimizni yo‘qotdik»
Mbappening ta’kidlashicha, Fransiya birinchi bo‘limda o‘z darajasidan juda uzoq o‘ynagan. Shu sababli muxlislarning futbolchilar milliy jamoa libosi sharafini munosib himoya qilmagani haqidagi tanqidlarini tushunish mumkin.
«Biz shunchaki insonmiz. Ammo bunday darajada bunday xatolarga haqqimiz yo‘q. Birinchi taymda butunlay hushimizni yo‘qotdik, raqib esa bizga qattiq saboq berdi», — dedi Mbappe.
Angliya tanaffusga qadar to‘rtta javobsiz gol urdi. Bukayo Saka uchrashuvda xet-trik qayd etib, bronza bahsining asosiy qahramoniga aylandi.
Fransiya tanaffusdan keyin butunlay o‘zgardi
Ikkinchi bo‘limda fransuzlar hujumkorlikni oshirib, Angliya himoyasiga jiddiy bosim o‘tkazdi. Mbappe ikki marta darvozani ishg‘ol qildi va jamoasini katta qaytishga boshladi.
Fransiya hisobni 4:3 ko‘rinishigacha qisqartirgan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalarda yana ikki gol o‘tkazib yubordi. Natijada Angliya 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, jahon chempionatining bronza medallariga ega chiqdi.
«Ikkinchi bo‘limda yana yuqori darajadagi futbolchilarga aylandik. Ruhan haqiqiy mashinadek o‘ynadik. Ammo baribir g‘alaba qozona olmadik», — dedi Fransiya sardori.
Mbappe Deshamdan uzr so‘raganday gapirdi
Mbappening so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar bronza medalini, eng avvalo, milliy jamoadagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazgan Dide Desham uchun qo‘lga kiritishni istagan.
U birinchi bo‘limdagi omadsiz o‘yin murabbiyga nisbatan hurmatsizlikdek ko‘ringan bo‘lishi mumkinligini tan oldi. Biroq futbolchilarda bunday niyat bo‘lmaganini alohida ta’kidladi.
«Biz natijaga, avvalo, uning uchun erishmoqchi edik. Bu o‘yin Dide Deshamning merosiga hech qanday soya tashlamaydi».
Desham 2012 yildan buyon Fransiya terma jamoasini boshqarib keldi. Uning qo‘l ostida jamoa 2018 yilda jahon chempioni bo‘ldi, JCH–2022 finaliga chiqdi va UYEFA Millatlar ligasida g‘alaba qozondi. Angliyaga qarshi uchrashuv uning 14 yillik faoliyatidagi so‘nggi o‘yin bo‘ldi.
Mbappe mag‘lubiyat fonida tarix yaratdi
Kilian Mbappe bronza bahsidagi dubli orqali JCH–2026dagi gollari sonini 10 taga yetkazdi. U final oldidan «Oltin butsa» poygasida Lionel Messidan ikki golga oldinda bormoqda.
Shuningdek, fransuz hujumchisining jahon chempionatlaridagi umumiy gollari 22 taga yetdi. U Messining 21 gollik natijasini ortda qoldirib, mundiallar tarixidagi eng yaxshi to‘purarga aylandi.
Mbappe shaxsiy rekord o‘rnatdi, ammo uning so‘zlaridan bu natija mag‘lubiyat alamini kamaytirmagani ko‘rinib turibdi. Fransiya medalsiz qoldi, Desham esa milliy jamoadagi uzoq davrini og‘riqli o‘yin bilan yakunladi.
Sizningcha, Deshamning Fransiyadagi 14 yillik faoliyatini muvaffaqiyatli deb baholash mumkinmi?
…