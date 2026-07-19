Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?
JCH–2026 finali arafasida Lionel Messi haqida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan xabar tarqaldi. Unga ko‘ra, argentinalik futbolchi Ispaniyaga qarshi hal qiluvchi uchrashuv natijasidan qat’i nazar, turnirning eng yaxshi o‘yinchisi deb topilishi mumkin.
Biroq muhim jihat bor: FIFA hozircha Messining «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganini rasman tasdiqlagani yo‘q. Demak, xabar kuchli insayd bo‘lishi mumkin, ammo hozircha tayyor fakt emas.
Norasmiy xabarda nima deyilmoqda?
The Touchline manbasi FIFA texnik ekspertlari JCH–2026 yakunlari bo‘yicha individual sovrinlar masalasini muhokama qilgani va «Oltin to‘p»ni Messiga topshirish rejalashtirilganini ma’lum qildi.
Tarqalgan xabarlarda mazkur qaror finalda Argentina g‘alaba qozonishi yoki mag‘lub bo‘lishidan qat’i nazar o‘zgarmasligi aytilmoqda. Biroq bu da’voni tasdiqlovchi rasmiy bayonot yoki FIFA hujjati e’lon qilinmagan.
FIFA hali g‘olibni ochiqlamagan
FIFAning rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, JCH–2026dagi asosiy individual sovrinlar, jumladan «Oltin to‘p» sohibi Texnik tadqiqotlar guruhi a’zolari tomonidan tanlanadi. Mazkur ekspertlar turnirdagi barcha 104 ta uchrashuvni texnik va statistik jihatdan tahlil qilib bordi.
FIFA 14 iyul kuni e’lon qilgan materialda Messini sovrinning yagona g‘olibi deb emas, Kilian Mbappe, Harri Keyn va Jud Bellingem qatoridagi asosiy da’vogarlardan biri sifatida ko‘rsatgan. Shu sababli «sovrin allaqachon Messiga berildi» degan xulosa chiqarishga hali erta.
Messining raqamlari uni favoritga aylantirdi
39 yoshli Messi JCH–2026 davomida sakkizta gol urib, to‘rtta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning hisobida jami 12 ta natijali harakat bor va u Argentinaning finalgacha yetib kelishida hal qiluvchi futbolchilardan biri bo‘ldi.
Messi pley-off bosqichidagi barcha uchrashuvlarni to‘liq o‘tkazdi. Argentinaning ikki bahsi qo‘shimcha vaqtga qadar davom etganiga qaramay, sardor maydonda qolib, jamoani ortidan ergashtirdi.
Shu jihatdan qaralsa, Messining «Oltin to‘p» uchun asosiy favorit ekani shubhasiz. Ammo favorit bo‘lish va sovrin rasman berilgani — ikki xil gap. Futbol insaydlari ba’zan goldan oldin bayram qilib yuboradi, VAR esa hali tekshirmagan bo‘ladi.
Final natijasi qarorni o‘zgartirishi mumkinmi?
Norasmiy xabarda final natijasi Messining sovrin olishiga ta’sir qilmasligi aytilgan. Ammo FIFA g‘olibni e’lon qilmagunicha bu ma’lumotni kafolatlangan qaror sifatida qabul qilib bo‘lmaydi.
Ispaniyaga qarshi finaldagi o‘yin ham ekspertlarning yakuniy bahosiga ta’sir qilishi mumkin. Ayniqsa, Messi gol ursa, assist bersa yoki Argentinani ketma-ket ikkinchi chempionlikka olib chiqsa, uning pozitsiyasi yanada mustahkamlanadi. Bu — mavjud ma’lumotlardan kelib chiqqan ehtimoliy ssenariy, xolos.
Ispaniya — Argentina finali qachon?
JCH–2026 finali 19 iyul kuni Nyu-York–Nyu-Jersi stadionida o‘tkaziladi. Uchrashuv mahalliy vaqt bilan soat 15:00 da boshlanadi. Bu O‘zbekiston vaqti bilan 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 ga to‘g‘ri keladi.
Argentina ketma-ket ikkinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritishga harakat qiladi. Ispaniya esa 2010 yildan keyin ikkinchi marta mundial g‘olibi bo‘lishni maqsad qilgan.
Hozircha aniq bo‘lgani bitta: Messi «Oltin to‘p»ning bosh favoriti. Ammo sovrin unga finaldan oldinyoq kafolatlangani haqidagi xabar rasmiy tasdig‘ini kutmoqda.
Sizningcha, final natijasidan qat’i nazar, JCH–2026 «Oltin to‘p»i Messiga berilishi adolatlimi?
…