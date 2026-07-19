Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?
«Manchester Yunayted» sardori Brunu Fernandeshning kelajagi yana transfer muhokamalari markaziga chiqdi. Turkiyalik jurnalist Suleyman Rodopning ma’lum qilishicha, Angliya klubi portugaliyalik yarim himoyachi uchun kutilmagan darajada past narx belgilagan.
«Galatasaroy» yulduz futbolchini Istanbulga olib kelishga qiziqmoqda. Biroq transfer summasidan ham kattaroq muammo bor — Brununing maosh bo‘yicha talabi.
«Manchester Yunayted» 50 million yevro so‘ramoqda
Suleyman Rodopning aytishicha, «Manchester Yunayted» Fernandeshni 50 million yevro — taxminan 42–43 million funt evaziga sotishga tayyor bo‘lishi mumkin.
Jurnalist muzokaralar aynan shu summa atrofida olib borilishini bildirgan. Biroq hozircha na Angliya klubi, na futbolchining vakillari Brununi sotish bo‘yicha rasmiy muzokaralar boshlanganini tasdiqladi. Shu sababli xabarni transfer bozoridagi da’vo sifatida qabul qilish lozim.
«Galatasaroy»ning asosiy to‘sig‘i ma’lum bo‘ldi
Turkiya grandi Brununi yangi hujumkor yarim himoyachi sifatida ko‘rib chiqmoqda. Ammo manbaga ko‘ra, portugaliyalik futbolchi yiliga qariyb 20 million yevro sof maosh talab qilmoqda.
Bu miqdor «Galatasaroy»ning rejalashtirgan maosh budjetidan sezilarli darajada yuqori. Avvalgi xabarlarda Istanbul klubi futbolchiga yiliga 10 million yevro atrofida taklif kiritishga tayyor ekani aytilgandi. Shu bois tomonlar o‘rtasidagi moliyaviy farq kelishuvning asosiy to‘sig‘i bo‘lib turibdi.
Brununing o‘zi ketishni istayaptimi?
Fernandeshning «Manchester Yunayted» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning iyunigacha mo‘ljallangan. Klubda uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati ham bor.
Avvalroq futbolchining «Old Trafford»da qolish va jamoani sardor sifatida boshqarish niyati borligi xabar qilingan. «Manchester Yunayted» rahbariyati ham uni saqlab qolishni xohlayotganini ochiq bildirgan. Shuning uchun 42 million funtlik narx haqidagi xabar klubning rasmiy pozitsiyasi bilan hozircha to‘liq mos kelmayapti.
Katta transfer uchun ikki kelishuv kerak
«Galatasaroy» Brunu Fernandeshni qo‘lga kiritishi uchun avvalo «Manchester Yunayted» bilan transfer summasi bo‘yicha kelishishi lozim. Keyin esa futbolchining maosh talabini sezilarli darajada pasaytirishga ko‘ndirishi kerak bo‘ladi.
Hozircha bu transfer amalga oshishi mumkin bo‘lgan, ammo moliyaviy jihatdan o‘ta murakkab variant bo‘lib turibdi. Rasmiy taklif yoki kelishuv mavjud emas — transfer bozorida hozircha gap ko‘p, imzo esa yo‘q.
Endi asosiy savol: «Manchester Yunayted» haqiqatan ham o‘z sardorini 42 million funtga qo‘yib yuboradimi yoki bu xabar «Galatasaroy»ning muzokara oldidan tarqatgan navbatdagi signali bo‘lib qoladimi?
…