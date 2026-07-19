Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?

·21·Sport
Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?

«Manchester Yunayted» sardori Brunu Fernandeshning kelajagi yana transfer muhokamalari markaziga chiqdi. Turkiyalik jurnalist Suleyman Rodopning ma’lum qilishicha, Angliya klubi portugaliyalik yarim himoyachi uchun kutilmagan darajada past narx belgilagan.

«Galatasaroy» yulduz futbolchini Istanbulga olib kelishga qiziqmoqda. Biroq transfer summasidan ham kattaroq muammo bor — Brununing maosh bo‘yicha talabi.

«Manchester Yunayted» 50 million yevro so‘ramoqda

Suleyman Rodopning aytishicha, «Manchester Yunayted» Fernandeshni 50 million yevro — taxminan 42–43 million funt evaziga sotishga tayyor bo‘lishi mumkin.

Jurnalist muzokaralar aynan shu summa atrofida olib borilishini bildirgan. Biroq hozircha na Angliya klubi, na futbolchining vakillari Brununi sotish bo‘yicha rasmiy muzokaralar boshlanganini tasdiqladi. Shu sababli xabarni transfer bozoridagi da’vo sifatida qabul qilish lozim.

«Galatasaroy»ning asosiy to‘sig‘i ma’lum bo‘ldi

Turkiya grandi Brununi yangi hujumkor yarim himoyachi sifatida ko‘rib chiqmoqda. Ammo manbaga ko‘ra, portugaliyalik futbolchi yiliga qariyb 20 million yevro sof maosh talab qilmoqda.

Bu miqdor «Galatasaroy»ning rejalashtirgan maosh budjetidan sezilarli darajada yuqori. Avvalgi xabarlarda Istanbul klubi futbolchiga yiliga 10 million yevro atrofida taklif kiritishga tayyor ekani aytilgandi. Shu bois tomonlar o‘rtasidagi moliyaviy farq kelishuvning asosiy to‘sig‘i bo‘lib turibdi.

Brununing o‘zi ketishni istayaptimi?

Fernandeshning «Manchester Yunayted» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning iyunigacha mo‘ljallangan. Klubda uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati ham bor.

Avvalroq futbolchining «Old Trafford»da qolish va jamoani sardor sifatida boshqarish niyati borligi xabar qilingan. «Manchester Yunayted» rahbariyati ham uni saqlab qolishni xohlayotganini ochiq bildirgan. Shuning uchun 42 million funtlik narx haqidagi xabar klubning rasmiy pozitsiyasi bilan hozircha to‘liq mos kelmayapti.

Katta transfer uchun ikki kelishuv kerak

«Galatasaroy» Brunu Fernandeshni qo‘lga kiritishi uchun avvalo «Manchester Yunayted» bilan transfer summasi bo‘yicha kelishishi lozim. Keyin esa futbolchining maosh talabini sezilarli darajada pasaytirishga ko‘ndirishi kerak bo‘ladi.

Hozircha bu transfer amalga oshishi mumkin bo‘lgan, ammo moliyaviy jihatdan o‘ta murakkab variant bo‘lib turibdi. Rasmiy taklif yoki kelishuv mavjud emas — transfer bozorida hozircha gap ko‘p, imzo esa yo‘q.

Endi asosiy savol: «Manchester Yunayted» haqiqatan ham o‘z sardorini 42 million funtga qo‘yib yuboradimi yoki bu xabar «Galatasaroy»ning muzokara oldidan tarqatgan navbatdagi signali bo‘lib qoladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Bugun, 13:38Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi