Florentino Peres saylov sabab Mourino transferida katta pul yo‘qotadi
Jahon futboli va transfer bozorida kutilmagan va hayajonli voqealar rivoji davom etmoqda. Madridning «Real» klubi sobiq ustozi — portugaliyalik mashhur va tajribali mutaxassis Joze Mourinoni yana "Santyago Bernabeu"ga qaytarish istagida jiddiy to‘siqqa duch keldi. Endilikda «Qirollik klubi» ushbu transferni amalga oshirish uchun avval rejalashtirilganidan ancha ko‘p — naqd 15 million yevrogacha mablag‘ sarflashiga to‘g‘ri keladi.
Bu haqda sport olamidagi eng ishonchli manbalardan biri hisoblangan The Athletic nashri jurnalistlari xabar tarqatishdi.
Muddatdan kechikish va kuchini yo‘qotgan band
Ma’lum bo‘lishicha, «do‘zax vakili» laqabi bilan tanilgan Mourinoning Portugaliyaning «Benfika» klubi bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasida juda qulay bir band mavjud edi. Unga ko‘ra, istalgan grand klub atigi 6 million yevro atrofida tovon puli (vikup) to‘lab, mutaxassisni o‘z bag‘riga sig‘dirishi mumkin edi.
Biroq ushbu maxsus imkoniyat mavsum yakunlanganidan keyingi atigi 10 ish kuni davomida kuchda bo‘lgan va joriy yilning 29 may kuni o‘z qiymatini butunlay yo‘qotgan. Insayderlarning ta’kidlashicha, «Real Madrid» Joze Mourinoning o‘zi bilan kelajakdagi hamkorlik bo‘yicha barcha shartlarni to‘liq kelishib olgan bo‘lgan. Ammo Madrid jamoasi ichidagi kutilmagan siyosiy jarayonlar va ichki boshqaruv tizimidagi masalalar sababli ushbu imtiyozli bandni o‘z vaqtida faollashtirishga ulgurmagan.
«Real»dagi prezidentlik saylovlari va yangi da’vogar
Madrid grandining ushbu qulay imkoniyatdan foydalana olmaganiga klubda davom etayotgan prezidentlik poygasi asosiy sabab bo‘lgan. Gap shundaki, «Real Madrid» klubida yangi prezidentlik saylovlari shu yilning 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadi.
Muxlislar o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otayotgan ushbu saylovda amaldagi muvaffaqiyatli prezident Florentino Peres bilan bir qatorda, katta maqsadlarni ko‘zlagan 37 yoshli yosh va ambitsiyali tadbirkor Enrike Rikelme ham ishtirok etmoqda. Klubdagi mana shu hokimiyat uchun kurash va rasmiy jarayonlar Mourinoning Madridga arzonroq narxda qaytishiga yo‘l qo‘ymadi.
Shunday bo‘lsa-da, «Real Madrid» muxlislari uchun «Maxsus» (The Special One) laqabli murabbiyning qaytishi baribir katta quvonch va yangi g‘alabalar poydevori bo‘lishi aniq. Saylov natijalari va Joze Mourinoning Madriddagi yangi davri boshlanishiga oid eng issiq yangiliklarni Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…