Florentino Peres saylov sabab Mourino transferida katta pul yo‘qotadi

·168·Sport
Florentino Peres saylov sabab Mourino transferida katta pul yo‘qotadi

Jahon futboli va transfer bozorida kutilmagan va hayajonli voqealar rivoji davom etmoqda. Madridning «Real» klubi sobiq ustozi — portugaliyalik mashhur va tajribali mutaxassis Joze Mourinoni yana "Santyago Bernabeu"ga qaytarish istagida jiddiy to‘siqqa duch keldi. Endilikda «Qirollik klubi» ushbu transferni amalga oshirish uchun avval rejalashtirilganidan ancha ko‘p — naqd 15 million yevrogacha mablag‘ sarflashiga to‘g‘ri keladi.

Bu haqda sport olamidagi eng ishonchli manbalardan biri hisoblangan The Athletic nashri jurnalistlari xabar tarqatishdi.

Muddatdan kechikish va kuchini yo‘qotgan band

Ma’lum bo‘lishicha, «do‘zax vakili» laqabi bilan tanilgan Mourinoning Portugaliyaning «Benfika» klubi bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasida juda qulay bir band mavjud edi. Unga ko‘ra, istalgan grand klub atigi 6 million yevro atrofida tovon puli (vikup) to‘lab, mutaxassisni o‘z bag‘riga sig‘dirishi mumkin edi.

Biroq ushbu maxsus imkoniyat mavsum yakunlanganidan keyingi atigi 10 ish kuni davomida kuchda bo‘lgan va joriy yilning 29 may kuni o‘z qiymatini butunlay yo‘qotgan. Insayderlarning ta’kidlashicha, «Real Madrid» Joze Mourinoning o‘zi bilan kelajakdagi hamkorlik bo‘yicha barcha shartlarni to‘liq kelishib olgan bo‘lgan. Ammo Madrid jamoasi ichidagi kutilmagan siyosiy jarayonlar va ichki boshqaruv tizimidagi masalalar sababli ushbu imtiyozli bandni o‘z vaqtida faollashtirishga ulgurmagan.

«Real»dagi prezidentlik saylovlari va yangi da’vogar

Madrid grandining ushbu qulay imkoniyatdan foydalana olmaganiga klubda davom etayotgan prezidentlik poygasi asosiy sabab bo‘lgan. Gap shundaki, «Real Madrid» klubida yangi prezidentlik saylovlari shu yilning 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadi.

Muxlislar o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otayotgan ushbu saylovda amaldagi muvaffaqiyatli prezident Florentino Peres bilan bir qatorda, katta maqsadlarni ko‘zlagan 37 yoshli yosh va ambitsiyali tadbirkor Enrike Rikelme ham ishtirok etmoqda. Klubdagi mana shu hokimiyat uchun kurash va rasmiy jarayonlar Mourinoning Madridga arzonroq narxda qaytishiga yo‘l qo‘ymadi.

Shunday bo‘lsa-da, «Real Madrid» muxlislari uchun «Maxsus» (The Special One) laqabli murabbiyning qaytishi baribir katta quvonch va yangi g‘alabalar poydevori bo‘lishi aniq. Saylov natijalari va Joze Mourinoning Madriddagi yangi davri boshlanishiga oid eng issiq yangiliklarni Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi