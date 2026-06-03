Tuxel Angliya terma jamoasi yig‘iniga to‘rt nafar yosh iqtidorni chaqirdi
Jahon chempionatining rasmiy starti yaqinlashgani sayin, ishtirokchi terma jamoalar o‘rtasidagi tayyorgarlik jarayoni o‘zining eng qizg‘in pallasiga kirmoqda. Mana shunday mas’uliyatli davrda Angliya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel kelajak poydevorini yaratish va asosiy tarkib mashg‘ulotlariga yangicha shiddat olib kirish maqsadida kutilmagan, ammo juda xayrli qadamni tashladi. Tajribali nemis mutaxassisi bo‘lajak mundial oldidan mamlakatning eng yorqin va umidli to‘rt nafar yosh futbolchisiga maxsus taklifnoma yubordi.
Ushbu qarorga ko‘ra, ingliz futbolining kelajagi hisoblangan Aleks Skott, Joshua King, Rio Ngumoa va Itan Nvaneri kabi yosh yulduzlar milliy terma jamoaning JCH-2026 oldidan o‘tkazadigan yakuniy tayyorgarlik mashg‘ulotlari va yig‘inlariga to‘liq jalb etiladigan bo‘ldi.
Kelajak yulduzlari uchun noyob imkoniyat va maxsus shart
Bu yerda eng qiziqarli jihat shundaki, murabbiylar shtabi ushbu yosh iqtidor egalari oldiga bitta o‘ziga xos shart qo‘ygan. Mazkur to‘rt nafar futbolchi Jahon chempionatining rasmiy o‘yinlarida maydonga tusha olishmaydi va musobaqa qaydnomasidan o‘rin olishmaydi.
Ammo ular "uch sherar"ning asosiy yulduzlari bilan bir safda turib, mashg‘ulot jarayonlarini yuqori saviyada tashkil etishda yaqindan yordam berishadi hamda butun yig‘inni katta jamoa bilan birgalikda yakunlashadi. Bu yosh yigitlar uchun dunyo darajasidagi yulduzlardan tajriba o‘rganish va mahorat oshirish uchun bebaho maktab bo‘lishi shubhasiz.
Angliyaning guruhdagi raqiblari va o‘tmish sarhisobi
Shuningdek, ingliz muxlislari bo‘lajak musobaqadagi yurishlarni ham katta hayajon bilan kutishmoqda. Qur’a natijalariga ko‘ra, Angliya terma jamoasi Jahon chempionatining guruh bosqichida ancha jiddiy va noqulay raqiblar — Xorvatiya, Gana hamda Panama terma jamoalariga qarshi keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun bahs olib boradi.
Eslatib o‘tamiz, Qatar yashil maydonlarida o‘tgan so‘nggi dunyo birinchiligida inglizlar chorak final bosqichigacha muvaffaqiyatli yetib borishgan edi. Biroq o‘shanda ular mazkur bosqichda bo‘lajak turnir finalchisiga aylangan kuchli Fransiya terma jamoasiga imkoniyatni boy berib, musobaqani erta tark etishga majbur bo‘lgandilar.
Tomas Tuxel boshchiligidagi yangilangan va yosh kuchlar bilan to‘ldirilgan Angliya terma jamoasiga bo‘lajak Mundial uchrashuvlarida chiroyli o‘yinlar tilab qolamiz. Tezkor futbol yangiliklari va JCH kundaligini Zamin sahifalarida kuzatishda davom eting!
…