Real Madrid kutilmagan transferni amalga oshirdi: Dumfries Madridga koʻchmoqda
Real Madrid yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini hal qildi. Ispaniya grandi Inter himoyachisi Denzel Dumfries bilan toʻliq kelishuvga erishdi. Madridliklar uzoq davom etadigan muzokaralardan qochish maqsadida niderlandiyalik futbolchining shartnomasidagi 20 million yevrolik sotib olish bandini faollashtirishga qaror qilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fabrizio Romano bergan maʼlumotga koʻra, "Qirollik klubi" ushbu transfer boʻyicha barcha hujjatlarni tayyorlagan va mashhur "here we go" iborasini ishlatgan. Bu transfer Florentino Perez uchun katta gʻalaba hisoblanadi, chunki klub xalqaro darajadagi tajribali himoyachini raqobatga kirmasdan, juda arzon narxda qoʻlga kiritdi. Dumfries allaqachon Madrid klubi taklif qilgan shartlarni qabul qilgan.
Denzel Dumfriesning transferi jamoaning oʻng qanot himoyasidagi muammolarni hal qilishga qaratilgan. Oʻtgan mavsumda Trent Alexander-Arnold jarohatlar sababli oʻzini koʻrsata olmadi, klub afsonasi Dani Carvajal esa shartnomasi yakunlangach jamoani tark etdi. Shu sababli, Madrid rahbariyati asosiy tarkib uchun munosib nomzod sifatida aynan Dumfriesni tanladi.
Jamoaga ikkinchi marta murabbiy boʻlib qaytayotgan Joze Mourinyo tarkibni qayta shakllantirishda bevosita ishtirok etmoqda. Portugaliyalik mutaxassis himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb biladi. U yulduzlik maqomidan koʻra, futbolchining xarakteri va gʻalabaga boʻlgan tashnaligiga koʻproq eʼtibor qaratmoqda.
Inter uchun Dumfriesni bunday past narxda yoʻqotish ogʻir zarba boʻldi, biroq Italiya chempionlari allaqachon uning oʻrniga yangi nomzodlar bilan muzokaralarni boshlab yuborgan. Real Madrid esa Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati boshlangunga qadar barcha asosiy transferlarni yakunlab, yangi mavsumga toʻliq tayyor tarkib bilan kirishmoqchi.
…