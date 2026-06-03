Real Madrid kutilmagan transferni amalga oshirdi: Dumfries Madridga koʻchmoqda

·212·Sport
Real Madrid kutilmagan transferni amalga oshirdi: Dumfries Madridga koʻchmoqda

Real Madrid yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini hal qildi. Ispaniya grandi Inter himoyachisi Denzel Dumfries bilan toʻliq kelishuvga erishdi. Madridliklar uzoq davom etadigan muzokaralardan qochish maqsadida niderlandiyalik futbolchining shartnomasidagi 20 million yevrolik sotib olish bandini faollashtirishga qaror qilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fabrizio Romano bergan maʼlumotga koʻra, "Qirollik klubi" ushbu transfer boʻyicha barcha hujjatlarni tayyorlagan va mashhur "here we go" iborasini ishlatgan. Bu transfer Florentino Perez uchun katta gʻalaba hisoblanadi, chunki klub xalqaro darajadagi tajribali himoyachini raqobatga kirmasdan, juda arzon narxda qoʻlga kiritdi. Dumfries allaqachon Madrid klubi taklif qilgan shartlarni qabul qilgan.

Denzel Dumfriesning transferi jamoaning oʻng qanot himoyasidagi muammolarni hal qilishga qaratilgan. Oʻtgan mavsumda Trent Alexander-Arnold jarohatlar sababli oʻzini koʻrsata olmadi, klub afsonasi Dani Carvajal esa shartnomasi yakunlangach jamoani tark etdi. Shu sababli, Madrid rahbariyati asosiy tarkib uchun munosib nomzod sifatida aynan Dumfriesni tanladi.

Jamoaga ikkinchi marta murabbiy boʻlib qaytayotgan Joze Mourinyo tarkibni qayta shakllantirishda bevosita ishtirok etmoqda. Portugaliyalik mutaxassis himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb biladi. U yulduzlik maqomidan koʻra, futbolchining xarakteri va gʻalabaga boʻlgan tashnaligiga koʻproq eʼtibor qaratmoqda.

Inter uchun Dumfriesni bunday past narxda yoʻqotish ogʻir zarba boʻldi, biroq Italiya chempionlari allaqachon uning oʻrniga yangi nomzodlar bilan muzokaralarni boshlab yuborgan. Real Madrid esa Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati boshlangunga qadar barcha asosiy transferlarni yakunlab, yangi mavsumga toʻliq tayyor tarkib bilan kirishmoqchi.

Real MadridInterDenzel DumfriesTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi