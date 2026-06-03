Álvaro Arbeloa Bayer Leverkuzenga rad javobini oldi

·100·Sport
Álvaro Arbeloa Bayer Leverkuzenga rad javobini oldi
Audio versiyasi

Real Madrid jamoasining sobiq murabbiyi Álvaro Arbeloa faoliyatini Germaniyada davom ettirish istagida Bayer Leverkuzenga oʻz xizmatlarini taklif qildi, biroq klub rahbariyati bu taklifni rad etdi. Sport Bild nashrining xabar berishicha, 43 yoshli mutaxassis oʻz menejmenti orqali 2024-yilgi dubl sohiblari safiga qoʻshilishga harakat qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Leverkuzen klubi Arbeloaning Real Madrid yoshlar jamoasidagi faoliyatini yuqori baholagan boʻlsa-da, uni hozirgi bosqichda asosiy jamoaga bosh murabbiy etib tayinlashga tayyor emasligini bildirdi. Klub rahbariyati Arbeloaning murabbiy sifatidagi tajribasi jamoani yana yuqori choʻqqilarga olib chiqish uchun yetarli emas deb hisoblamoqda.

Eslatib oʻtamiz, Arbeloa yanvar oyida Xabi Alonso isteʼfoga chiqarilgandan soʻng Real Madrid boshqaruvini qoʻlga olgan edi. Biroq, u jamoani sovrinsiz mavsumdan qutqarib qola olmadi. Mavsum yakunlanishi arafasida u klubni tark etishini tasdiqladi va Madrid klubi uning oʻrniga Joze Mourinyo kelishini eʼlon qildi.

Bayer Leverkuzen ayni damda Kasper Hjulmand oʻrniga yangi murabbiy qidirmoqda. Klubning asosiy nishoni Andoni Iraola edi, biroq Liverpul Arne Slotni isteʼfoga chiqargach, Iraola Mersisayd klubi bilan kelishuvga erishgani aytilmoqda. Endilikda nemis klubi boshqa nomzodlarni koʻrib chiqishga majbur.

Real MadridBayer LeverkuzenÁlvaro ArbeloaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi