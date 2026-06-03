Álvaro Arbeloa Bayer Leverkuzenga rad javobini oldi
Real Madrid jamoasining sobiq murabbiyi Álvaro Arbeloa faoliyatini Germaniyada davom ettirish istagida Bayer Leverkuzenga oʻz xizmatlarini taklif qildi, biroq klub rahbariyati bu taklifni rad etdi. Sport Bild nashrining xabar berishicha, 43 yoshli mutaxassis oʻz menejmenti orqali 2024-yilgi dubl sohiblari safiga qoʻshilishga harakat qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Leverkuzen klubi Arbeloaning Real Madrid yoshlar jamoasidagi faoliyatini yuqori baholagan boʻlsa-da, uni hozirgi bosqichda asosiy jamoaga bosh murabbiy etib tayinlashga tayyor emasligini bildirdi. Klub rahbariyati Arbeloaning murabbiy sifatidagi tajribasi jamoani yana yuqori choʻqqilarga olib chiqish uchun yetarli emas deb hisoblamoqda.
Eslatib oʻtamiz, Arbeloa yanvar oyida Xabi Alonso isteʼfoga chiqarilgandan soʻng Real Madrid boshqaruvini qoʻlga olgan edi. Biroq, u jamoani sovrinsiz mavsumdan qutqarib qola olmadi. Mavsum yakunlanishi arafasida u klubni tark etishini tasdiqladi va Madrid klubi uning oʻrniga Joze Mourinyo kelishini eʼlon qildi.
Bayer Leverkuzen ayni damda Kasper Hjulmand oʻrniga yangi murabbiy qidirmoqda. Klubning asosiy nishoni Andoni Iraola edi, biroq Liverpul Arne Slotni isteʼfoga chiqargach, Iraola Mersisayd klubi bilan kelishuvga erishgani aytilmoqda. Endilikda nemis klubi boshqa nomzodlarni koʻrib chiqishga majbur.
…