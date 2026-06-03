Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?

·84·Sport
Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?
Audio versiyasi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida oʻz mamlakatini gʻalaba sari yetaklashga tayyorlanmoqda. Bavariya hujumchisi turnir tarixida ikki marta "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritgan ilk futbolchiga aylanishi mumkin. Sobiq hujumchi Robbie Fowler GOAL nashriga bergan intervyusida Kane bu marrani zabt etishiga va Cristiano Ronaldo hamda Lionel Messi kabi afsonalar darajasiga yaqinlashishiga ishonishini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy Amerika maydonlarida boʻlib oʻtadigan turnirda Angliyaning 60 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyish uchun Harry Kane eng yuqori sport formasida boʻlishi talab etiladi. 2015-yildagi debyutidan buyon terma jamoa uchun 78 ta gol urgan 32 yoshli hujumchi allaqachon koʻplab rekordlarni yangilab ulgurdi. 2018-yilgi Jahon chempionatida u 6 ta gol bilan turnir toʻpurari boʻlgan edi.

Fowlerning taʼkidlashicha, Angliya terma jamoasi turnirning final bosqichlariga qadar yetib borishga qodir. "Harry Kane kabi toʻpurar uchun chorak final, yarim final va final oʻyinlarida ishtirok etish juda muhim. Agar u yana bir bor toʻpurar boʻlsa, bu uning Ballon d'Or sovrini uchun daʼvosini yanada kuchaytiradi", — deydi Liverpul va Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi.

Kane oʻz oʻyin uslubini aqlli boshqarishi bilan ajralib turadi. U maydonda doimiy ravishda yuqori tezlikda harakat qilmasa-da, vaziyatlarni toʻgʻri baholay oladi. Fowlerning fikricha, hujumchining universal mahorati unga yana bir bor dunyoning eng yaxshi toʻpurari boʻlish imkonini beradi. Angliya uzoqqa borsa, gollarni aynan Harry Kane urishi kutilmoqda.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiBavariyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi