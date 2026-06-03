Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida oʻz mamlakatini gʻalaba sari yetaklashga tayyorlanmoqda. Bavariya hujumchisi turnir tarixida ikki marta "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritgan ilk futbolchiga aylanishi mumkin. Sobiq hujumchi Robbie Fowler GOAL nashriga bergan intervyusida Kane bu marrani zabt etishiga va Cristiano Ronaldo hamda Lionel Messi kabi afsonalar darajasiga yaqinlashishiga ishonishini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy Amerika maydonlarida boʻlib oʻtadigan turnirda Angliyaning 60 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyish uchun Harry Kane eng yuqori sport formasida boʻlishi talab etiladi. 2015-yildagi debyutidan buyon terma jamoa uchun 78 ta gol urgan 32 yoshli hujumchi allaqachon koʻplab rekordlarni yangilab ulgurdi. 2018-yilgi Jahon chempionatida u 6 ta gol bilan turnir toʻpurari boʻlgan edi.
Fowlerning taʼkidlashicha, Angliya terma jamoasi turnirning final bosqichlariga qadar yetib borishga qodir. "Harry Kane kabi toʻpurar uchun chorak final, yarim final va final oʻyinlarida ishtirok etish juda muhim. Agar u yana bir bor toʻpurar boʻlsa, bu uning Ballon d'Or sovrini uchun daʼvosini yanada kuchaytiradi", — deydi Liverpul va Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi.
Kane oʻz oʻyin uslubini aqlli boshqarishi bilan ajralib turadi. U maydonda doimiy ravishda yuqori tezlikda harakat qilmasa-da, vaziyatlarni toʻgʻri baholay oladi. Fowlerning fikricha, hujumchining universal mahorati unga yana bir bor dunyoning eng yaxshi toʻpurari boʻlish imkonini beradi. Angliya uzoqqa borsa, gollarni aynan Harry Kane urishi kutilmoqda.
…