Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdi

·1·Sport
Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdi

Fransiya milliy jamoasi JCH–2026ni medalsiz yakunladi, ammo Maykl Olise mundiallar tarixida yangi sahifa ochdi. 24 yoshli vinger Angliyaga qarshi bronza bahsida ikkita golli uzatma berib, Pelening yarim asrdan ortiq saqlangan rekordini yangiladi.

Olise bir jahon chempionatida yettita assist qayd etgan ilk futbolchiga aylandi. Shu tariqa fransuz futbolchisi 1970 yilgi mundialda oltita golli uzatma amalga oshirgan braziliyalik afsonani ortda qoldirdi.

Mbappening gollari Oliseni tarixga olib kirdi

Fransiya birinchi bo‘limdan keyin Angliyaga 0:4 hisobida mag‘lub bo‘layotgan edi. Tanaffusdan so‘ng Dide Desham jamoasi keskin faollashdi va raqib darvozasiga bosimni oshirdi.

Olise 48-daqiqada Kilian Mbappening birinchi goliga uzatma berdi. 66-daqiqada esa ularning hamkorligi yana ish berib, Fransiya hisobni 4:3 ko‘rinishiga keltirdi. Bu Oliseni turnirdagi yettinchi assistiga olib keldi.

Olisening JCH–2026dagi natijasi:

  • 7 ta golli uzatma;

  • bir mundialdagi yangi rekord;

  • Mbappega berilgan 5 ta assist.

Opta ma’lumotiga ko‘ra, bir futbolchining bitta jahon chempionatida muayyan jamoadoshiga besh marta golli uzatma berishi ham 1966 yildan buyon qayd etilgan eng yuqori natijadir.

Pelening 56 yillik natijasi yangilandi

Assistlar bo‘yicha mundial statistikasi 1966 yildan boshlab to‘liq hisoblab boriladi. Bu davrda Pelening 1970 yilgi jahon chempionatida qayd etgan oltita golli uzatmasi mutlaq rekord bo‘lib kelayotgandi.

Meksikada o‘tkazilgan o‘sha turnirda Pele Braziliyaning chempion bo‘lishida hal qiluvchi rol o‘ynagan. Olise esa 56 yildan keyin yettita assist bilan yangi cho‘qqini belgiladi.

Qizig‘i, yarimfinalgacha Olise hisobida beshta assist bor edi. Fransiyaning Ispaniyaga qarshi bahsida u natijali uzatma bera olmadi, ammo bronza uchun o‘yinda ikki marta jamoadoshini golli vaziyatga chiqarib, rekordni birdaniga yangiladi.

Tarixiy natija bronza uchun yetarli bo‘lmadi

Fransiya ikkinchi bo‘limda katta qaytishni amalga oshirganiga qaramay, uchrashuvni qutqara olmadi. Angliya yakunda 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, jahon chempionatining bronza medallarini qo‘lga kiritdi. Bu mundiallar tarixidagi eng sermahsul uchinchi o‘rin bahsi bo‘ldi.

Olise esa Fransiyaning mag‘lubiyati fonida ham turnirning eng yorqin futbolchilaridan biri sifatida tarixda qoldi. Uning yettita assistlik natijasi kelajakdagi mundiallarda yangi nishonga aylanadi.

Fransiya bronzasiz qoldi, ammo 24 yoshli Olise jahon futboliga oddiy vinger emas, yangi avlodning eng kuchli pleymeykerlaridan biri ekanini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Bugun, 05:36Angliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiAngliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiBugun, 04:44Jahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiJahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiBugun, 04:36JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...Bugun, 01:38Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Bugun, 01:36Chelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiChelsi transfer bozorida portlash qildi: Morgan Rogers rekord summaga sotib olindiBugun, 01:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi