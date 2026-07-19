Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdi
Fransiya milliy jamoasi JCH–2026ni medalsiz yakunladi, ammo Maykl Olise mundiallar tarixida yangi sahifa ochdi. 24 yoshli vinger Angliyaga qarshi bronza bahsida ikkita golli uzatma berib, Pelening yarim asrdan ortiq saqlangan rekordini yangiladi.
Olise bir jahon chempionatida yettita assist qayd etgan ilk futbolchiga aylandi. Shu tariqa fransuz futbolchisi 1970 yilgi mundialda oltita golli uzatma amalga oshirgan braziliyalik afsonani ortda qoldirdi.
Mbappening gollari Oliseni tarixga olib kirdi
Fransiya birinchi bo‘limdan keyin Angliyaga 0:4 hisobida mag‘lub bo‘layotgan edi. Tanaffusdan so‘ng Dide Desham jamoasi keskin faollashdi va raqib darvozasiga bosimni oshirdi.
Olise 48-daqiqada Kilian Mbappening birinchi goliga uzatma berdi. 66-daqiqada esa ularning hamkorligi yana ish berib, Fransiya hisobni 4:3 ko‘rinishiga keltirdi. Bu Oliseni turnirdagi yettinchi assistiga olib keldi.
Olisening JCH–2026dagi natijasi:
7 ta golli uzatma;
bir mundialdagi yangi rekord;
Mbappega berilgan 5 ta assist.
Opta ma’lumotiga ko‘ra, bir futbolchining bitta jahon chempionatida muayyan jamoadoshiga besh marta golli uzatma berishi ham 1966 yildan buyon qayd etilgan eng yuqori natijadir.
Pelening 56 yillik natijasi yangilandi
Assistlar bo‘yicha mundial statistikasi 1966 yildan boshlab to‘liq hisoblab boriladi. Bu davrda Pelening 1970 yilgi jahon chempionatida qayd etgan oltita golli uzatmasi mutlaq rekord bo‘lib kelayotgandi.
Meksikada o‘tkazilgan o‘sha turnirda Pele Braziliyaning chempion bo‘lishida hal qiluvchi rol o‘ynagan. Olise esa 56 yildan keyin yettita assist bilan yangi cho‘qqini belgiladi.
Qizig‘i, yarimfinalgacha Olise hisobida beshta assist bor edi. Fransiyaning Ispaniyaga qarshi bahsida u natijali uzatma bera olmadi, ammo bronza uchun o‘yinda ikki marta jamoadoshini golli vaziyatga chiqarib, rekordni birdaniga yangiladi.
Tarixiy natija bronza uchun yetarli bo‘lmadi
Fransiya ikkinchi bo‘limda katta qaytishni amalga oshirganiga qaramay, uchrashuvni qutqara olmadi. Angliya yakunda 6:4 hisobida g‘alaba qozonib, jahon chempionatining bronza medallarini qo‘lga kiritdi. Bu mundiallar tarixidagi eng sermahsul uchinchi o‘rin bahsi bo‘ldi.
Olise esa Fransiyaning mag‘lubiyati fonida ham turnirning eng yorqin futbolchilaridan biri sifatida tarixda qoldi. Uning yettita assistlik natijasi kelajakdagi mundiallarda yangi nishonga aylanadi.
Fransiya bronzasiz qoldi, ammo 24 yoshli Olise jahon futboliga oddiy vinger emas, yangi avlodning eng kuchli pleymeykerlaridan biri ekanini ko‘rsatdi.
…