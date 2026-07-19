Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindi

·0·Texno
Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindi

Smartfonlar bozorining yetakchi ishtirokchilaridan biri boʻlgan Oppo kompaniyasi oʻzining shoʻba brendlari — Realme va OnePlus faoliyatini tubdan isloh qilishini maʼlum qildi. Ushbu keng koʻlamli restrukturizatsiyadan koʻzlangan asosiy maqsad operatsiyalarni optimallashtirish, takrorlanuvchi funksiyalarni qisqartirish va har bir brendga global bozorda oʻzining eng kuchli jihatlariga eʼtibor qaratish imkonini berishdir. Bu haqda ixbt.com nashri rasmiy maʼlumotlarga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi strategiyaga koʻra, Realme brendi endilikda deyarli butunlay xalqaro bozorlarga eʼtibor qaratadi. Bu shuni anglatadiki, yangi mahsulotlarning taqdimoti va dasturiy taʼminot yangilanishlari birinchi navbatda xorijiy foydalanuvchilar, jumladan, Oʻzbekiston va qoʻshni davlatlar bozori uchun moʻljallanadi. Xitoy ichki bozorida esa Realme brendi ostidagi mahsulotlarni ishlab chiqish va rivojlantirish vaqtincha toʻxtatiladi.

Bozorlarning taqsimlanishi va yangi yoʻnalishlar

OnePlus brendi esa Realmeʼning aksiga, oʻzining asosiy eʼtiborini Xitoy ichki bozoriga qaratadi. Kompaniya Hindistondagi foydalanuvchilarni qoʻllab-quvvatlashda davom etsa-da, Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlarida yangi smartfonlar chiqarishni toʻxtatishi kutilmoqda. Bunday aniq mehnat taqsimoti BBK Electronics guruhi tarkibidagi brendlar oʻrtasidagi oʻzaro raqobatni kamaytirishga xizmat qiladi.

Ushbu oʻzgarishlarning eng qiziqarli jihati dasturiy taʼminot bilan bogʻliq. Kelajakda butun dunyo boʻylab Realme va OnePlus qurilmalari Oppo tomonidan ishlab chiqilgan ColorOS qobigʻiga oʻtkaziladi. Oppo kompaniyasi oʻzining uchta asosiy Android interfeysini — ColorOS, OxygenOS va realme UI tizimlarini yagona platformaga birlashtirishni maqsad qilgan.

Yagona ekotizim va dasturiy taʼminot kelajagi

Maʼlum qilinishicha, barcha faol OnePlus qurilmalari Android 17 talqinidan boshlab toʻliq ColorOS tizimiga oʻtadi. Kelgusida barcha uchta brend ostida chiqariladigan yangi smartfonlar qadoqdanoq yagona ColorOS qobigʻi bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Bu foydalanuvchilar uchun tizim yangilanishlarini tezroq qabul qilish va yagona ekotizim imkoniyatlaridan foydalanish sharoitini yaratadi.

Oʻzbekiston smartfon bozorida Realme brendi oʻzining hamyonbop va unumdor modellari bilan mustahkam oʻringa ega. Kompaniyaning asosiy eʼtiborni xalqaro bozorga qaratishi mahalliy isteʼmolchilar uchun yangi modellarning tezroq yetib kelishi va texnik qoʻllab-quvvatlash sifatining oshishini anglatishi mumkin. OnePlus ishqibozlari uchun esa Yevropa bozoridan chiqish qarori kelajakda global versiyadagi qurilmalarni topishda biroz qiyinchiliklar tugʻdirishi ehtimoldan xoli emas.

Ushbu strategik yurish Oppo kompaniyasiga resurslarni tejash va Apple hamda Samsung kabi gigantlar bilan raqobatda yanada samaraliroq harakat qilish imkonini beradi. Brendlarning ixtisoslashuvi va dasturiy taʼminotning unifikatsiyasi yaqin yillarda smartfonlar bozoridagi kuchlar nisbatini oʻzgartirishi mumkin.

OppoRealmeOnePlusColorOSSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiKoinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiBugun, 02:51San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiSan-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiBugun, 00:50Astronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiAstronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiBugun, 00:20Xitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiXitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiKecha, 23:51Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiTesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiKecha, 22:19AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiAQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiKecha, 21:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda