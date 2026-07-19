Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindi
Smartfonlar bozorining yetakchi ishtirokchilaridan biri boʻlgan Oppo kompaniyasi oʻzining shoʻba brendlari — Realme va OnePlus faoliyatini tubdan isloh qilishini maʼlum qildi. Ushbu keng koʻlamli restrukturizatsiyadan koʻzlangan asosiy maqsad operatsiyalarni optimallashtirish, takrorlanuvchi funksiyalarni qisqartirish va har bir brendga global bozorda oʻzining eng kuchli jihatlariga eʼtibor qaratish imkonini berishdir. Bu haqda ixbt.com nashri rasmiy maʼlumotlarga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi strategiyaga koʻra, Realme brendi endilikda deyarli butunlay xalqaro bozorlarga eʼtibor qaratadi. Bu shuni anglatadiki, yangi mahsulotlarning taqdimoti va dasturiy taʼminot yangilanishlari birinchi navbatda xorijiy foydalanuvchilar, jumladan, Oʻzbekiston va qoʻshni davlatlar bozori uchun moʻljallanadi. Xitoy ichki bozorida esa Realme brendi ostidagi mahsulotlarni ishlab chiqish va rivojlantirish vaqtincha toʻxtatiladi.
Bozorlarning taqsimlanishi va yangi yoʻnalishlarOnePlus brendi esa Realmeʼning aksiga, oʻzining asosiy eʼtiborini Xitoy ichki bozoriga qaratadi. Kompaniya Hindistondagi foydalanuvchilarni qoʻllab-quvvatlashda davom etsa-da, Yevropa va Shimoliy Amerika bozorlarida yangi smartfonlar chiqarishni toʻxtatishi kutilmoqda. Bunday aniq mehnat taqsimoti BBK Electronics guruhi tarkibidagi brendlar oʻrtasidagi oʻzaro raqobatni kamaytirishga xizmat qiladi.
Ushbu oʻzgarishlarning eng qiziqarli jihati dasturiy taʼminot bilan bogʻliq. Kelajakda butun dunyo boʻylab Realme va OnePlus qurilmalari Oppo tomonidan ishlab chiqilgan ColorOS qobigʻiga oʻtkaziladi. Oppo kompaniyasi oʻzining uchta asosiy Android interfeysini — ColorOS, OxygenOS va realme UI tizimlarini yagona platformaga birlashtirishni maqsad qilgan.
Yagona ekotizim va dasturiy taʼminot kelajagiMaʼlum qilinishicha, barcha faol OnePlus qurilmalari Android 17 talqinidan boshlab toʻliq ColorOS tizimiga oʻtadi. Kelgusida barcha uchta brend ostida chiqariladigan yangi smartfonlar qadoqdanoq yagona ColorOS qobigʻi bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Bu foydalanuvchilar uchun tizim yangilanishlarini tezroq qabul qilish va yagona ekotizim imkoniyatlaridan foydalanish sharoitini yaratadi.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Realme brendi oʻzining hamyonbop va unumdor modellari bilan mustahkam oʻringa ega. Kompaniyaning asosiy eʼtiborni xalqaro bozorga qaratishi mahalliy isteʼmolchilar uchun yangi modellarning tezroq yetib kelishi va texnik qoʻllab-quvvatlash sifatining oshishini anglatishi mumkin. OnePlus ishqibozlari uchun esa Yevropa bozoridan chiqish qarori kelajakda global versiyadagi qurilmalarni topishda biroz qiyinchiliklar tugʻdirishi ehtimoldan xoli emas.
Ushbu strategik yurish Oppo kompaniyasiga resurslarni tejash va Apple hamda Samsung kabi gigantlar bilan raqobatda yanada samaraliroq harakat qilish imkonini beradi. Brendlarning ixtisoslashuvi va dasturiy taʼminotning unifikatsiyasi yaqin yillarda smartfonlar bozoridagi kuchlar nisbatini oʻzgartirishi mumkin.
…