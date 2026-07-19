Bukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdi
Jahon chempionatining «tasalli o‘yini» futbol tarixida qoladigan haqiqiy shouga aylandi. Angliya Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etdi, Bukayo Saka esa xet-trik qayd etib, afsonaviy Jeff Xerstdan keyin noyob natijaga erishdi.
Ushbu g‘alaba inglizlarga JCH–1966dan buyon ilk mundial medalini olib keldi. Saka esa 10 ta gol urilgan dramatik bahsning asosiy qahramoni bo‘ldi.
Saka Fransiyani birinchi bo‘limda larzaga keltirdi
Angliya uchrashuvning dastlabki qismini juda faol o‘tkazib, tanaffusga qadar to‘rtta javobsiz gol urdi. Saka 37-daqiqada o‘zining birinchi golini kiritgan bo‘lsa, birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda yana bir bor Mayk Menyan darvozasini ishg‘ol qildi.
Deklan Rays va Ezri Konsa ham birinchi bo‘limda gol urdi. Shu tariqa Tomas Tuxel shogirdlari tanaffusga 4:0 hisobidagi ulkan ustunlik bilan chiqdi.
Ikkinchi bo‘limda Fransiya Kilian Mbappe boshchiligida katta qaytishni boshladi. Biroq Saka 87-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, xet-trigini rasmiylashtirdi. Keyinroq Jud Bellingem Angliyaning oltinchi golini urdi — 6:4.
Xerstdan keyingi ikkinchi futbolchi
Saka Angliya milliy jamoasi tarixida jahon chempionati pley-off bosqichida xet-trik qayd etgan ikkinchi futbolchi bo‘ldi.
Bunga qadar ushbu natijaga faqat Jeff Xerst erishgan edi. U 1966 yilgi jahon chempionati finalida Germaniya Federativ Respublikasi darvozasiga uchta gol urib, Angliyaga tarixidagi yagona mundial chempionligini keltirgan.
Xerstning qo‘shimcha vaqtda urgan gollaridan biri haligacha futbol tarixidagi eng bahsli epizodlardan hisoblanadi. To‘p darvoza to‘siniga tegib, chiziq yaqiniga tushgan va hakam golni hisobga olgandi. O‘sha mashhur epizod keyinchalik «fantom gol» nomi bilan tarixga kirdi.
6:4 — mundialning yangi rekordi
Angliya va Fransiya o‘rtasidagi bahs uchinchi o‘rin uchun o‘yinlar tarixidagi eng sermahsul uchrashuvga aylandi.
Avvalgi rekord 1958 yilda Fransiya G‘arbiy Germaniyani 6:3 hisobida mag‘lub etgan bahsga tegishli edi. Mayamidagi uchrashuvda esa jamoalar jami 10 ta gol urib, 68 yillik natijani yangiladi. Bu, shuningdek, 1982 yildan buyon jahon chempionatida 10 yoki undan ortiq gol qayd etilgan ilk o‘yin bo‘ldi.
Angliya 1966 yildan keyin yana medal oldi
Angliya avvalgi ikki yarim finalda — 1990 va 2018 yillarda to‘rtinchi o‘rin bilan kifoyalangan edi. Fransiya ustidan qozonilgan g‘alaba jamoaga 1966 yilgi chempionlikdan keyingi eng yaxshi natijani taqdim etdi.
Bronza medali jahon chempionligining o‘rnini bosmaydi. Ammo yarim finalda Argentinaga qarshi og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin inglizlar turnirni g‘alaba bilan yakunlashga va 60 yillik medalsiz davrga nuqta qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.
Bukayo Saka esa bir kechaning o‘zida ham xet-trik muallifiga, ham Xerstdan keyin Angliyaning mundial pley-offida uchta gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Bronza bahsi «hech kim o‘ynashni istamaydigan uchrashuv» deyiladi, ammo Saka uni o‘z faoliyatidagi eng unutilmas kechalardan biriga aylantirdi.
…