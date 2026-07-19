Bukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdi

·46·Sport
Bukayo Saka 60 yillik tarixni yangiladi: Angliya bronza bilan qaytdi

Jahon chempionatining «tasalli o‘yini» futbol tarixida qoladigan haqiqiy shouga aylandi. Angliya Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etdi, Bukayo Saka esa xet-trik qayd etib, afsonaviy Jeff Xerstdan keyin noyob natijaga erishdi.

Ushbu g‘alaba inglizlarga JCH–1966dan buyon ilk mundial medalini olib keldi. Saka esa 10 ta gol urilgan dramatik bahsning asosiy qahramoni bo‘ldi.

Saka Fransiyani birinchi bo‘limda larzaga keltirdi

Angliya uchrashuvning dastlabki qismini juda faol o‘tkazib, tanaffusga qadar to‘rtta javobsiz gol urdi. Saka 37-daqiqada o‘zining birinchi golini kiritgan bo‘lsa, birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda yana bir bor Mayk Menyan darvozasini ishg‘ol qildi.

Deklan Rays va Ezri Konsa ham birinchi bo‘limda gol urdi. Shu tariqa Tomas Tuxel shogirdlari tanaffusga 4:0 hisobidagi ulkan ustunlik bilan chiqdi.

Ikkinchi bo‘limda Fransiya Kilian Mbappe boshchiligida katta qaytishni boshladi. Biroq Saka 87-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, xet-trigini rasmiylashtirdi. Keyinroq Jud Bellingem Angliyaning oltinchi golini urdi — 6:4.

Xerstdan keyingi ikkinchi futbolchi

Saka Angliya milliy jamoasi tarixida jahon chempionati pley-off bosqichida xet-trik qayd etgan ikkinchi futbolchi bo‘ldi.

Bunga qadar ushbu natijaga faqat Jeff Xerst erishgan edi. U 1966 yilgi jahon chempionati finalida Germaniya Federativ Respublikasi darvozasiga uchta gol urib, Angliyaga tarixidagi yagona mundial chempionligini keltirgan.

Xerstning qo‘shimcha vaqtda urgan gollaridan biri haligacha futbol tarixidagi eng bahsli epizodlardan hisoblanadi. To‘p darvoza to‘siniga tegib, chiziq yaqiniga tushgan va hakam golni hisobga olgandi. O‘sha mashhur epizod keyinchalik «fantom gol» nomi bilan tarixga kirdi.

6:4 — mundialning yangi rekordi

Angliya va Fransiya o‘rtasidagi bahs uchinchi o‘rin uchun o‘yinlar tarixidagi eng sermahsul uchrashuvga aylandi.

Avvalgi rekord 1958 yilda Fransiya G‘arbiy Germaniyani 6:3 hisobida mag‘lub etgan bahsga tegishli edi. Mayamidagi uchrashuvda esa jamoalar jami 10 ta gol urib, 68 yillik natijani yangiladi. Bu, shuningdek, 1982 yildan buyon jahon chempionatida 10 yoki undan ortiq gol qayd etilgan ilk o‘yin bo‘ldi.

Angliya 1966 yildan keyin yana medal oldi

Angliya avvalgi ikki yarim finalda — 1990 va 2018 yillarda to‘rtinchi o‘rin bilan kifoyalangan edi. Fransiya ustidan qozonilgan g‘alaba jamoaga 1966 yilgi chempionlikdan keyingi eng yaxshi natijani taqdim etdi.

Bronza medali jahon chempionligining o‘rnini bosmaydi. Ammo yarim finalda Argentinaga qarshi og‘riqli mag‘lubiyatdan keyin inglizlar turnirni g‘alaba bilan yakunlashga va 60 yillik medalsiz davrga nuqta qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi.

Bukayo Saka esa bir kechaning o‘zida ham xet-trik muallifiga, ham Xerstdan keyin Angliyaning mundial pley-offida uchta gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Bronza bahsi «hech kim o‘ynashni istamaydigan uchrashuv» deyiladi, ammo Saka uni o‘z faoliyatidagi eng unutilmas kechalardan biriga aylantirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiMaykl Olise 10 golli dramatik bahsdan tarixiy rekord bilan chiqdiBugun, 05:51Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Mbappe Messini ortda qoldirdi: yangi rekord qancha yashaydi?Bugun, 05:36Angliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiAngliya Fransiyani mag‘lub etib, JCH-2026da uchinchi o‘rinni qo‘lga kiritdiBugun, 04:44Jahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiJahon chempionati: Angliya va Fransiya oʻrtasidagi oʻyinda 10 ta gol urildiBugun, 04:36JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...JCH-2026ning eng katta omadsizlari: Ronaldu, Neymar va yana kimlar...Bugun, 01:38Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Sobolev so‘nggi daqiqada qutqardi: «Zenit» — Rossiya Superkubogi sohibi!Bugun, 01:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi