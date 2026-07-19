Lamin Yamal Ispaniya chempion bo‘lsa, bir oy soqol olmaslikka va’da berdi

·0·Dunyo
Lamin Yamal Ispaniya chempion bo‘lsa, bir oy soqol olmaslikka va’da berdi

Lamin Yamal Ispaniya terma jamoasi chempion bo‘lsa, bir oy davomida soqol olmaslikka va’da berdi. Yosh futbolchi, shuningdek, muxlislari uchun ham alohida sovg‘a tayyorlashini aytgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, agar Ispaniya turnirda bosh sovrinni qo‘lga kiritsa, u 100 nafar muxlisiga Beats quloqchinlarini sovg‘a qiladi.

Bu va’da final oldidan Ispaniya muxlislari orasida qiziqish uyg‘otdi. Yamal JCH-2026 davomida Ispaniya tarkibida e’tibor markazida bo‘lib kelmoqda va hal qiluvchi o‘yin oldidan uning har bir chiqishi muhokama qilinmoqda.

Ispaniya finalda Argentinaga qarshi maydonga tushadi. Yamal uchun bu bahs nafaqat jamoaviy sovrin, balki muxlislariga bergan va’dasi bilan ham alohida ahamiyatga ega bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildiPolshaning Plotsk shahrida kamayib borayotgan tapir bolasi birinchi marta ommaga ko‘rsatildiBugun, 05:51Xitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdiXitoyda yo‘l politsiyasi xodimi qozoq tilida gaplashib, sayyohni lol qoldirdiBugun, 05:44Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdiIkki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdiBugun, 00:03Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...Zelenskiy Sirskiyni bo‘shatadimi? Kiyevda yangi bosim kuchaydi...Kecha, 23:48Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Keniya prezidenti sayti buzildi: hakerlar qanday talab qo‘ydi?Kecha, 23:43AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiAQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiKecha, 23:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?