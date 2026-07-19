Lamin Yamal Ispaniya chempion bo‘lsa, bir oy soqol olmaslikka va’da berdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Lamin Yamal Ispaniya terma jamoasi chempion bo‘lsa, bir oy davomida soqol olmaslikka va’da berdi. Yosh futbolchi, shuningdek, muxlislari uchun ham alohida sovg‘a tayyorlashini aytgan.
Uning so‘zlariga ko‘ra, agar Ispaniya turnirda bosh sovrinni qo‘lga kiritsa, u 100 nafar muxlisiga Beats quloqchinlarini sovg‘a qiladi.
Bu va’da final oldidan Ispaniya muxlislari orasida qiziqish uyg‘otdi. Yamal JCH-2026 davomida Ispaniya tarkibida e’tibor markazida bo‘lib kelmoqda va hal qiluvchi o‘yin oldidan uning har bir chiqishi muhokama qilinmoqda.
Ispaniya finalda Argentinaga qarshi maydonga tushadi. Yamal uchun bu bahs nafaqat jamoaviy sovrin, balki muxlislariga bergan va’dasi bilan ham alohida ahamiyatga ega bo‘ladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…