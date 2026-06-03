O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)
O‘zbekiston milliy terma jamoasi ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etish arafasida turibdi. Muxlislar uchun hozir eng qiziq savollardan biri — Fabio Kannavaro mundialda qaysi futbolchilarga ishonch bildirishi va asosiy tarkib qanday ko‘rinish olishi bilan bog‘liq.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan taxminiy tarkibda O‘zbekiston milliy jamoasi 4-2-3-1 sxemasiga yaqin ko‘rinishda tasvirlangan. Unda hujum markazida Eldor Shomurodov, qanotlarda Oston O‘runov va Abbosbek Fayzullayev, markazda esa Odil Hamrobekov va Otabek Shukurov kabi tajribali futbolchilar joy olgan.
Darvozada O‘tkir Yusupov ko‘rsatilgan. U milliy jamoada katta tajribaga ega posbonlardan biri hisoblanadi. Jahon chempionati kabi katta sahnada darvozabonning ishonchi, sovuqqonligi va himoya chizig‘i bilan o‘zaro tushunishi juda muhim bo‘ladi. Chunki Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR kabi raqiblarga qarshi har bir seyv oltinga teng bo‘lishi mumkin.
Himoya chizig‘ida Sherzod Nasrullayev, Abduqahhor O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Abduqodir Husanov va Hojiakbar Alijonov nomlari keltirilgan. Bu chiziqda eng ko‘p e’tibor, tabiiyki, Abduqodir Husanovga qaratiladi. “Manchester Siti”da toblanayotgan himoyachi milliy jamoamiz uchun katta kuch va tayanch bo‘lishi kutilmoqda.
Husanovning jismoniy quvvati, tezligi va yakkama-yakka kurashlardagi qat’iyati O‘zbekiston himoyasi uchun juda muhim. Uning yonida Rustam Ashurmatov kabi tajribali futbolchining bo‘lishi esa markaziy himoyada muvozanatni saqlashga yordam berishi mumkin. Bunday juftlik kuchli raqiblar hujumini to‘xtatishda asosiy rol o‘ynaydi.
Qanot himoyasida Nasrullayev va Alijonovning harakatlari ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi. Zamonaviy futbolda qanot himoyachilari faqat himoyada turmaydi, balki hujumga qo‘shiladi, kenglik beradi va raqib qanotlariga bosim o‘tkazadi. Agar ular o‘z vazifasini to‘g‘ri bajara olsa, O‘zbekistonning o‘yini ancha harakatchan ko‘rinish oladi.
Markazda Odil Hamrobekov va Otabek Shukurov juftligi ko‘rsatilgan. Bu ikki futbolchi maydon markazida intizom, tajriba va to‘p bilan ishlash qobiliyatini ta’minlashi mumkin. Jahon chempionatida markazni boy berish — o‘yinni boy berish bilan deyarli barobar. Shuning uchun aynan shu zonadagi barqarorlik jamoamiz uchun juda kerak.
Hamrobekovning kurashuvchanligi va Shukurovning o‘yinni bog‘lash qobiliyati Kannavaro rejasida muhim o‘rin tutishi mumkin. Ular himoya va hujum o‘rtasidagi ko‘prik vazifasini bajaradi. Portugaliya va Kolumbiya kabi texnik jihatdan kuchli jamoalarga qarshi markazdagi har bir qaror katta ahamiyatga ega bo‘ladi.
Hujumga yaqin chiziqda Oston O‘runov, Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov tasvirlangan. Bu uchlik O‘zbekistonning eng xavfli quroliga aylanishi mumkin. O‘runovning individual harakatlari, Fayzullayevning tezkorligi va ijodkorligi, Shomurodovning tajribasi va jarima maydonchasidagi harakati raqib himoyasi uchun jiddiy bosh og‘riq bo‘lishi mumkin.
Oston O‘runov qanotda raqib himoyachilarini aldab o‘tish, tezlik hisobiga vaziyat yaratish va o‘yinga kutilmaganlik qo‘shish qobiliyatiga ega. Abbosbek Fayzullayev esa so‘nggi yillarda milliy jamoamizning eng yorqin yulduzlaridan biriga aylandi. U maydonda to‘p bilan erkin harakat qiladi, vaziyatni tez o‘qiydi va hujumni jonlantirishni biladi.
Eldor Shomurodov esa hujum markazida asosiy tayanch sifatida ko‘rsatilgan. Milliy jamoa sardori katta xalqaro tajribaga ega. U nafaqat gol urishi, balki jamoadoshlariga hudud ochishi, raqib himoyachilarini o‘ziga tortishi va hujumda yetakchilik qilishi bilan ham muhim.
Rasmdagi taxminiy tarkib O‘zbekiston milliy jamoasi uchun muvozanatli ko‘rinishga ega: himoyada kuch va tajriba, markazda intizom, hujumda esa tezlik va ijodkorlik bor. Albatta, bu rasmiy tarkib emas. Yakuniy qarorni Fabio Kannavaro va uning shtabi futbolchilarning jismoniy holati, mashg‘ulotlardagi tayyorgarligi va raqiblarga qarab qabul qiladi.
O‘zbekiston JCH-2026 “K” guruhida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Bu raqiblarning har biri o‘z uslubi va kuchli jihatlariga ega. Shu bois Kannavaro uchun asosiy vazifa — har bir o‘yinga mos taktik reja tanlash va futbolchilardan maksimal darajada foydalanish bo‘ladi.
Portugaliyaga qarshi o‘yinda himoyada tartib va sabr birinchi o‘ringa chiqadi. Kolumbiyaga qarshi bahsda markazdagi kurash va tezkor qarshi hujumlar muhim bo‘lishi mumkin. Kongo DRga qarshi uchrashuvda esa jismoniy tayyorgarlik, ikkinchi to‘plar uchun kurash va standart vaziyatlardagi ehtiyotkorlik hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Muxlislar esa ushbu taxminiy tarkib orqali mundial oldidan o‘z tasavvurini shakllantirmoqda. Har kimning o‘z varianti, o‘z sevimli futbolchisi va o‘z fikri bor. Lekin bir narsa aniq: O‘zbekiston milliy jamoasi tarixiy Jahon chempionatiga katta umid va ishonch bilan yo‘l olmoqda.
Endi asosiysi — futbolchilarning sog‘lom bo‘lishi, jamoaviy o‘yinning shakllanishi va katta sahnada o‘zini yo‘qotmaslik. Ilk mundialdagi har bir o‘yin tarixga kirishi aniq. Shu tarixda kimlar asosiy qahramon bo‘lishi esa maydonda ma’lum bo‘ladi.
…