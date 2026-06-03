Diego Kochen Barselona klubini ijaraga tark etishga yaqin turibdi
AQSH terma jamoasining istiqbolli darvozaboni Diego Kochen shu yozda Barselona klubini ijara asosida tark etishi kutilmoqda. 20 yoshli posbon oʻz mahoratini oshirish va koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun faoliyatining yangi bosqichiga tayyorlanmoqda. Xabarlarga koʻra, Daniyaning "Lyungbyu" klubi amerikalik darvozabonni oʻz safiga qoʻshib olish boʻlsa eng asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kochen Barselona tizimida yuqori baholanadi va oʻtgan mavsumning katta qismini asosiy jamoa hamda oʻrinbosarlar tarkibi oʻrtasida oʻtkazdi. U asosiy jamoada rasmiy oʻyinlarda maydonga tushmagan boʻlsa-da, Joan Garcia va Wojciech Szczesny kabi posbonlardan keyin uchinchi darvozabon sifatida 40 ta oʻyin qaydnomasiga kiritilgan. Shuningdek, u Ispaniya toʻrtinchi divizionida "Barsa Atletik" safida 20 ta uchrashuvda ishtirok etgan.
ESPN nashrining maʼlum qilishicha, kataloniyaliklar rahbariyati Kochenning rivojlanishi uchun uni ijaraga berib yuborishga tayyor. Darvozabon AQSHning turli yoshdagi (U-16 dan U-23 gacha) terma jamoalarida muntazam oʻynab kelmoqda. Garchi u Venesuela va Peru terma jamoalarida oʻynash huquqiga ega boʻlsa-da, bor eʼtiborini faqat AQSH sharafini himoya qilishga qaratgan.
Hozirda Kochen AQSH milliy terma jamoasi yigʻinlarida mashgʻulot oʻtamoqda va tajriba toʻplamoqda. Daniya Superligasiga yoʻllanma olgan "Lyungbyu" klubi uni bir mavsumga ijaraga olishni rejalashtirgan, futbolchining oʻzi ham ushbu variantga ijobiy qaramoqda. Maʼlumot uchun, Diego Kochenning Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilga qadar imzolangan.
…