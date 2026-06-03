Diego Kochen Barselona klubini ijaraga tark etishga yaqin turibdi

·233·Sport
Diego Kochen Barselona klubini ijaraga tark etishga yaqin turibdi
Audio versiyasi

AQSH terma jamoasining istiqbolli darvozaboni Diego Kochen shu yozda Barselona klubini ijara asosida tark etishi kutilmoqda. 20 yoshli posbon oʻz mahoratini oshirish va koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun faoliyatining yangi bosqichiga tayyorlanmoqda. Xabarlarga koʻra, Daniyaning "Lyungbyu" klubi amerikalik darvozabonni oʻz safiga qoʻshib olish boʻlsa eng asosiy daʼvogar boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kochen Barselona tizimida yuqori baholanadi va oʻtgan mavsumning katta qismini asosiy jamoa hamda oʻrinbosarlar tarkibi oʻrtasida oʻtkazdi. U asosiy jamoada rasmiy oʻyinlarda maydonga tushmagan boʻlsa-da, Joan Garcia va Wojciech Szczesny kabi posbonlardan keyin uchinchi darvozabon sifatida 40 ta oʻyin qaydnomasiga kiritilgan. Shuningdek, u Ispaniya toʻrtinchi divizionida "Barsa Atletik" safida 20 ta uchrashuvda ishtirok etgan.

ESPN nashrining maʼlum qilishicha, kataloniyaliklar rahbariyati Kochenning rivojlanishi uchun uni ijaraga berib yuborishga tayyor. Darvozabon AQSHning turli yoshdagi (U-16 dan U-23 gacha) terma jamoalarida muntazam oʻynab kelmoqda. Garchi u Venesuela va Peru terma jamoalarida oʻynash huquqiga ega boʻlsa-da, bor eʼtiborini faqat AQSH sharafini himoya qilishga qaratgan.

Hozirda Kochen AQSH milliy terma jamoasi yigʻinlarida mashgʻulot oʻtamoqda va tajriba toʻplamoqda. Daniya Superligasiga yoʻllanma olgan "Lyungbyu" klubi uni bir mavsumga ijaraga olishni rejalashtirgan, futbolchining oʻzi ham ushbu variantga ijobiy qaramoqda. Maʼlumot uchun, Diego Kochenning Barselona bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilga qadar imzolangan.

BarselonaDiego KochenTransferDaniya SuperligasiAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Diego Kochen Barselona klubini ijaraga tark etishga yaqin turibdi – Zamin.uz, 03.06.2026