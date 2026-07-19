Lisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdi

·0·Sport
Lisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdi

Argentina milliy jamoasi himoyachisi Lisandro Martines JCH–2026 finali arafasida jamoadoshlari va muxlislarga ruhlantiruvchi murojaat yo‘lladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, «albiseleste»ning eng katta ustunligi alohida yulduzlarda emas, balki futbolchilarning bir tanu bir jon bo‘lib harakat qilishida.

Argentina hal qiluvchi bahsda amaldagi Yevropa chempioni Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Finalda nafaqat kubok, balki futbol tarixida qoladigan natija ham hal bo‘ladi.

«Bu jamoani so‘z bilan ta’riflash qiyin»

Lisandro Martines ijtimoiy tarmoqdagi murojaatida Argentina terma jamoasi tarkibidagi muhitni alohida e’tirof etdi.

«Bu jamoa — so‘z bilan ifodalash qiyin bo‘lgan ajoyib sifatlarga ega hayratlanarli tarkib. Biz barchamiz faqat oldinga intilayapmiz, terma jamoa uchun bor kuchimizni beryapmiz».

Markaziy himoyachining ta’kidlashicha, futbolchilar finalda ham turnirning birinchi kunidagi kabi yakdil harakat qilishga tayyor.

«Finalda ham mundialning birinchi kunidagidek bir tanu bir jon bo‘lamiz. Bu jarayonning bir bo‘lagi bo‘lish men uchun katta sharaf. Argentina, olg‘a!»

Argentinaning finalgacha yo‘li oson kechmadi

Lionel Skaloni shogirdlari pley-off bosqichida bir nechta murakkab uchrashuvni boshdan kechirdi. Shunga qaramay, amaldagi jahon chempionlari hal qiluvchi bahsgacha yetib kelib, ketma-ket ikkinchi bor bosh sovrinni qo‘lga kiritish imkoniyatini saqlab qoldi.

Ispaniya esa finalga mag‘lubiyatsiz yetib keldi va musobaqa davomida mustahkam himoyasi bilan ajralib turdi. Luis de la Fuente jamoasi tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini nishonga olgan.

Lisandro himoyadagi asosiy sinovga tayyor

Ispaniyaning tezkor hujumi Argentina himoyachilari uchun finaldagi eng katta vazifalardan biri bo‘ladi. Ayniqsa, Lamin Yamal va uning qanotdagi harakatlarini cheklash uchun Lisandro Martines hamda jamoadoshlaridan yuqori darajadagi intizom talab etiladi.

Martinesning murojaati Argentina futbolchilari hal qiluvchi bahs oldidan nafaqat jismonan, balki ruhiy jihatdan ham tayyor ekanini ko‘rsatmoqda. Finalda kichik xato ham kubok taqdirini hal qilishi mumkin — bu yerda «keyin to‘g‘rilaymiz» degan rejim ishlamaydi.

Ispaniya — Argentina finali qachon boshlanadi?

JCH–2026 finali 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi. FIFA taqvimiga ko‘ra, uchrashuv Nyu-York vaqti bilan soat 15:00 da start oladi.

Ispaniya — Argentina
Sana: 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 00:00

Argentina ketma-ket ikkinchi chempionlik uchun, Ispaniya esa 2010 yildan keyin yana jahon futboli cho‘qqisiga chiqish uchun kurashadi. Lisandro Martines ta’kidlagan birdamlik finalda Argentinaning hal qiluvchi quroliga aylanadimi — javob maydonda beriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Didiye Desham Zinedin Zidanga yo‘l ochdi: «Endi oddiy muxlisman»Didiye Desham Zinedin Zidanga yo‘l ochdi: «Endi oddiy muxlisman»Bugun, 15:05JCH-2026. Fransiya - Angliya 4:6 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Fransiya - Angliya 4:6 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 15:01Kylian Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKylian Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 14:13Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Bugun, 13:38Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi