Lisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdi
Argentina milliy jamoasi himoyachisi Lisandro Martines JCH–2026 finali arafasida jamoadoshlari va muxlislarga ruhlantiruvchi murojaat yo‘lladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, «albiseleste»ning eng katta ustunligi alohida yulduzlarda emas, balki futbolchilarning bir tanu bir jon bo‘lib harakat qilishida.
Argentina hal qiluvchi bahsda amaldagi Yevropa chempioni Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Finalda nafaqat kubok, balki futbol tarixida qoladigan natija ham hal bo‘ladi.
«Bu jamoani so‘z bilan ta’riflash qiyin»
Lisandro Martines ijtimoiy tarmoqdagi murojaatida Argentina terma jamoasi tarkibidagi muhitni alohida e’tirof etdi.
«Bu jamoa — so‘z bilan ifodalash qiyin bo‘lgan ajoyib sifatlarga ega hayratlanarli tarkib. Biz barchamiz faqat oldinga intilayapmiz, terma jamoa uchun bor kuchimizni beryapmiz».
Markaziy himoyachining ta’kidlashicha, futbolchilar finalda ham turnirning birinchi kunidagi kabi yakdil harakat qilishga tayyor.
«Finalda ham mundialning birinchi kunidagidek bir tanu bir jon bo‘lamiz. Bu jarayonning bir bo‘lagi bo‘lish men uchun katta sharaf. Argentina, olg‘a!»
Argentinaning finalgacha yo‘li oson kechmadi
Lionel Skaloni shogirdlari pley-off bosqichida bir nechta murakkab uchrashuvni boshdan kechirdi. Shunga qaramay, amaldagi jahon chempionlari hal qiluvchi bahsgacha yetib kelib, ketma-ket ikkinchi bor bosh sovrinni qo‘lga kiritish imkoniyatini saqlab qoldi.
Ispaniya esa finalga mag‘lubiyatsiz yetib keldi va musobaqa davomida mustahkam himoyasi bilan ajralib turdi. Luis de la Fuente jamoasi tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini nishonga olgan.
Lisandro himoyadagi asosiy sinovga tayyor
Ispaniyaning tezkor hujumi Argentina himoyachilari uchun finaldagi eng katta vazifalardan biri bo‘ladi. Ayniqsa, Lamin Yamal va uning qanotdagi harakatlarini cheklash uchun Lisandro Martines hamda jamoadoshlaridan yuqori darajadagi intizom talab etiladi.
Martinesning murojaati Argentina futbolchilari hal qiluvchi bahs oldidan nafaqat jismonan, balki ruhiy jihatdan ham tayyor ekanini ko‘rsatmoqda. Finalda kichik xato ham kubok taqdirini hal qilishi mumkin — bu yerda «keyin to‘g‘rilaymiz» degan rejim ishlamaydi.
Ispaniya — Argentina finali qachon boshlanadi?
JCH–2026 finali 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi New York New Jersey Stadium arenasida o‘tkaziladi. FIFA taqvimiga ko‘ra, uchrashuv Nyu-York vaqti bilan soat 15:00 da start oladi.
Ispaniya — Argentina
Sana: 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 00:00
Argentina ketma-ket ikkinchi chempionlik uchun, Ispaniya esa 2010 yildan keyin yana jahon futboli cho‘qqisiga chiqish uchun kurashadi. Lisandro Martines ta’kidlagan birdamlik finalda Argentinaning hal qiluvchi quroliga aylanadimi — javob maydonda beriladi.
…