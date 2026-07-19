Mavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldi

·41·Texno
Mavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldi

Mavrikiy rasman NASA tomonidan ilgari surilayotgan, koinotni tinch maqsadlarda va masʼuliyat bilan oʻzlashtirishga qaratilgan "Artemis kelishuvi" (Artemis Accords) aʼzosiga aylandi. Shu tariqa, ushbu xalqaro tashabbusni imzolagan davlatlar soni 70 taga yetdi. Ushbu hujjat koinot tadqiqotlari sohasida xalqaro hamkorlikning yangi davrini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatni imzolash marosimi 17-iyul kuni boʻlib oʻtdi. Mavrikiy nomidan Oliy taʼlim, fan va tadqiqotlar vazirligi vakili Navindsing Jugmohunsing (Navindsing Jugmohunsing) imzo chekdi. Tadbirda AQSH Davlat departamenti rasmiylari ishtirok etdi, NASA maʼmuri oʻrinbosari Matt Anderson esa videotranslyatsiya orqali nutq soʻzladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mavrikiy ushbu qadam orqali oʻzining kosmik salohiyatini oshirishni maqsad qilgan.

Okeanlarni himoya qilish va kosmik strategiya

Navindsing Jugmohunsingning taʼkidlashicha, ushbu kelishuvga qoʻshilish mamlakat uchun kosmik faoliyatni rivojlantirishning yangi bosqichini ochib beradi. Mavrikiy hukumati kosmik texnologiyalardan birinchi navbatda okeanlar va qirgʻoq chiziqlarini himoya qilish, ekologik monitoring oʻtkazish hamda koinotni boshqarishning xalqaro tamoyillarini shakllantirishda ishtirok etish uchun foydalanmoqchi.

Eʼtiborlisi shundaki, Mavrikiy Serbiyadan atigi bir kun oʻtib ushbu hujjatni imzoladi. 2024-yil boshidan buyon mazkur tashabbusga qoʻshilgan mamlakatlar soni 11 taga koʻpaydi. 2020-yilda asos solinganida bor-yoʻgʻi 8 ta davlat (jumladan AQSH) ishtirok etgan loyiha, qisqa vaqt ichida global miqyosda kengayib, dunyoning turli mintaqalarini qamrab oldi.

Artemis dasturining asosiy tamoyillari

"Artemis kelishuvi" koinotni oʻzlashtirishda nizolarning oldini olish, kosmik resurslardan oqilona foydalanish va ilmiy maʼlumotlarni ochiq almashish kabi muhim prinsiplarni belgilab beradi. NASA ushbu kelishuvni Artemis dasturining asosi deb hisoblaydi. Maʼlumki, ushbu dastur doirasida Oyda uzoq muddatli bazalar qurish va insoniyatning Yer yoʻldoshida doimiy qolishini taʼminlash koʻzda tutilgan.

Shu bilan birga, koinot poygasida qiziqarli tendensiya kuzatilmoqda. "Artemis kelishuvi"ni imzolagan uchta davlat — Senegal, Serbiya va Tailand ayni paytda Xitoyning ILRS (Xalqaro oy tadqiqot stansiyasi) loyihasiga ham aʼzo hisoblanadi. Bu koʻplab mamlakatlar koinotni oʻrganishda ham Gʻarb, ham Sharq bloklari bilan parallel ravishda hamkorlik qilishga intilayotganidan dalolat beradi.

Mavrikiy kabi kichik orol-davlatlarning bunday yirik loyihalarga qoʻshilishi, koinot texnologiyalari endilikda nafaqat gigant davlatlar, balki rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham strategik ahamiyat kasb etayotganini koʻrsatmoqda. Bu kelajakda iqlim oʻzgarishiga qarshi kurash va tabiiy resurslarni boshqarishda kosmik maʼlumotlarning oʻrni beqiyos boʻlishini tasdiqlaydi.

NASAArtemisMavrikiyKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaXitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaBugun, 16:25Xitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiXitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdiBugun, 15:58Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiAqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiBugun, 14:55AQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiAQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiBugun, 14:24Xitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiXitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiBugun, 13:57Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiBugun, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda