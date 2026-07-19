Ekvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqda

·37·Dunyo
Ekvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqda

Ekvadorning janubidagi And tog‘lari bag‘rida joylashgan Pinyas shahri olimlar diqqatini tortgan noyob hodisa bilan mashhur. Atigi 8 ming aholi yashaydigan ushbu hududda Laron sindromiga chalingan insonlar soni dunyodagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Olimlar esa aynan shu kam uchraydigan irsiy holat kelajakda saratonning oldini olishga yordam berishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Laron sindromi inson organizmining o‘sish gormoniga javob qaytarish qobiliyatini yo‘qotadi. Shu sababli bemorlarning bo‘yi odatda 1,2 metrdan oshmaydi. Biroq tadqiqotlar ushbu sindromga ega insonlarda saraton va qandli diabet boshqalarga nisbatan ancha kam uchrashini ko‘rsatgan.

Pinyaslik egizak opa-singillar Mariya Luisa Romero va Mariya del Sisne ham ushbu sindrom bilan tug‘ilgan. Ularning aytishicha, hayot davomida ko‘plab qiyinchiliklarga duch kelishgan, ammo doimo bir-birini qo‘llab-quvvatlab kelgan.

«Biz har doim kuchimizni birlashtiramiz va bir-birimizni himoya qilamiz», — deydi Mariya Luisa.

Laron sindromini 40 yildan ortiq vaqtdan beri o‘rganib kelayotgan endokrinolog doktor Xayme Gevara olimlarning asosiy maqsadi ushbu sindromdagi himoya mexanizmlarini dori yoki parhez orqali sog‘lom insonlarda ham takrorlash ekanini aytdi.

Bu kasallik ilk bor 60 yil avval isroillik pediatr Zvi Laron tomonidan aniqlangan. Bugungi kunga kelib butun dunyoda 840 nafar bemor rasman qayd etilgan bo‘lib, ularning katta qismi Ekvadorning El-Oro va Loxa hududlarida yashaydi.

Doktor Gevara va amerikalik olim Valter Longo 100 nafar Laron sindromiga ega bemor hamda 1600 nafar sog‘lom qarindoshlarini 22 yil davomida kuzatdi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Laron sindromiga ega ishtirokchilar orasida birorta ham diabet holati qayd etilmagan, faqat bitta yengil kechgan saraton holati aniqlangan. Shu bilan birga, nazorat guruhidagi odamlarning 5 foizida diabet, 17 foizida esa saraton tashxisi qo‘yilgan.

Olimlar bu holatni organizmda IGF-1 deb ataluvchi o‘sish omili juda past bo‘lishi bilan izohlamoqda. Ularning fikricha, aynan shu omil saraton hujayralarining yashab qolishiga ta’sir qilishi mumkin. Ammo mutaxassislar bu nazariyani to‘liq tasdiqlash uchun yana qo‘shimcha tadqiqotlar zarurligini ta’kidlamoqda.

Biroq Laron sindromi insonni mutlaqo kasalliklardan himoya qilmaydi. Buni egizaklardan biri — Mariya del Sisnega ikki yil avval yo‘g‘on ichak saratoni tashxisi qo‘yilgani ham tasdiqladi. U jarrohlik va kimyoterapiyadan so‘ng sog‘aygan.

«Shunda biz bu kasalliklardan to‘liq himoyalanmaganimizni angladik. Endi sog‘lig‘imizga e’tibor berishimiz, sport bilan shug‘ullanishimiz va to‘g‘ri ovqatlanishimiz kerakligini tushundik», — deydi u.

Laron sindromini davolash uchun Increlex preparati mavjud. Agar u bolalikda qabul qilinsa, bo‘y o‘sishiga yordam berishi mumkin. Biroq dori juda qimmat — bir shishasi 800 dollardan ziyod turadi, bolaga esa har oy kamida uch shisha kerak bo‘ladi.

Bugun 40 yoshga to‘lgan Mariya Luisa va Mariya del Sisne bu imkoniyatdan foydalana olmagan. Shunga qaramay, ular o‘z hayotini qabul qilgan.

«Men o‘zimni qanday bo‘lsam, shundayligimcha qabul qildim va Allohga meni shunday yaratgani uchun shukr qilaman», — deydi Mariya Luisa.

Agar olimlarning izlanishlari kutilgan natijani bersa, Ekvadorning kichik Pinyas shahrida yashovchi Laron sindromiga ega insonlar insoniyatni saratonga qarshi yangi davolash usullari sari yetaklashi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiPokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiBugun, 16:28Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiHindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiBugun, 16:16“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringan“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringanBugun, 16:12Aka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiAka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindiBugun, 16:04Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Bugun, 15:41Turkiyada 3-qavatdan qulagan o‘zbekistonlik ayol Vatanga qaytarildiTurkiyada 3-qavatdan qulagan o‘zbekistonlik ayol Vatanga qaytarildiBugun, 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?