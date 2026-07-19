JCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandi

·37·Sport
JCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandi

2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tarixidagi eng daromadli musobaqaga aylandi. Bu haqda The Guardian nashri xabar berdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, mundial FIFA g‘aznasiga qariyb 15 milliard AQSH dollari olib kelgan. Bu ko‘rsatkich tashkilotning dastlabki prognozlaridan ancha yuqori bo‘ldi. Avvalroq FIFA turnirdan taxminan 11 milliard dollar daromad olishni rejalashtirgan edi.

Qayd etilishicha, rekord daromadga erishishda eng katta ulushni o‘yin chiptalari savdosi va ularning rasmiy platformalar orqali qayta sotilishi ta’minlagan. FIFA har bir qayta sotuv bitimida xaridor va sotuvchidan alohida 15 foizdan komissiya olgani umumiy tushumning sezilarli darajada oshishiga xizmat qilgan.

Bundan tashqari, VIP paketlar, mehmonxona va eksklyuziv xizmatlarni o‘z ichiga olgan mehmondo‘stlik dasturlaridan tushgan daromad ham FIFA moliyaviy natijalariga katta hissa qo‘shgan. Mutaxassislar fikricha, tomoshabinlar sonining rekord darajaga yetgani va mundialga bo‘lgan ulkan qiziqish turnirning tarixdagi eng muvaffaqiyatli tijoriy loyihalardan biriga aylanishiga sabab bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Bugun, 16:22Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?Bugun, 16:04Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»Bugun, 16:03Lionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiLionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiBugun, 15:15Lisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiLisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiBugun, 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi