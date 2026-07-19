Lionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdi

·0·Sport
Lionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdi

Argentina terma jamoasi va uning sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati finali arafasida kutilmagan bosim ostida qoldi. Mashhur kanadalik reyper Drake ushbu hal qiluvchi bahsda "Albiseleste"ning gʻalabasiga 1,5 million dollar tikkanini eʼlon qildi. Bu xabar futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki koʻpchilik muxlislar "Drake qargʻishi" deb ataluvchi mashhur irimdan xavfsiramoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Drake ushbu ulkan mablagʻni Argentinaning Ispaniya ustidan asosiy vaqtda qozonadigan gʻalabasiga tikkan. Agar Lionel Scaloni shogirdlari 90 daqiqa ichida gʻalaba qozonishsa, musiqachi taxminan 5,1 million dollar ishlab oladi. Biroq, Marca nashrining maʼlumotlariga koʻra, reyperning sport tikishlaridagi omadsizligi koʻpincha u qoʻllab-quvvatlagan jamoalarning magʻlubiyati bilan yakunlanadi.

"Drake qargʻishi" va muvaffaqiyatsizliklar tarixi

Sport olamida Drake qaysi sportchi yoki jamoa bilan suratga tushsa yoki unga pul tiksa, oʻsha tomon magʻlub boʻlishi haqida uzoq vaqtdan beri gap-soʻzlar yuradi. Joriy yilda Drake allaqachon bir nechta yirik yoʻqotishlarga uchradi. Masalan, u Super Bowl oʻyinida New England Patriots jamoasiga 1 million dollar tikib, yutqazib qoʻygan edi. Shuningdek, tennis boʻyicha AQSH ochiq chempionatida Jannik Sinnerning Carlos Alcaraz ustidan gʻalabasiga tikilgan 300 ming dollari ham havoga uchdi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Drakening sport tikishlaridagi muvaffaqiyat koʻrsatkichi juda past — qariyb 90 ta yirik tikishdan atigi 36,8 foizi ijobiy yakunlangan. Uning futboldagi umumiy zarari esa allaqachon 1,9 million dollardan oshib ketgan. Aynan shu omillar Argentina terma jamoasi muxlislarini final oldidan jiddiy tashvishga solmoqda.

Messi va Argentinaning irodasi

Biroq, Lionel Messi va uning jamoasi uchun ijobiy xotiralar ham yoʻq emas. 2022-yili Qatarda oʻtgan Jahon chempionati finalida ham Drake Argentinaga 1 million dollar tikkan edi. Oʻshanda Argentina Fransiyani penaltilar seriyasida magʻlub etib, chempionlikni qoʻlga kiritgan. Garchi oʻshanda oʻyin durang bilan tugagani sababli Drake pulini yutqazgan boʻlsa-da, jamoa yakunda kubokni boshi uzra baland koʻtargan edi.

Lionel Messi ushbu turnir davomida nafaqat raqiblar, balki turli irim-sirimlar bilan ham kurashishiga toʻgʻri kelmoqda. Avvalroq u mashhur strimer IShowSpeed bilan bogʻliq "omadsizlik" haqidagi gap-soʻzlarni ham yoʻqqa chiqargan edi. Endilikda sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi Ispaniyaga qarshi bahsda oʻzining texnik mahorati va yetakchilik qobiliyati har qanday irimdan ustunligini isbotlashi kerak.

Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final bahsi nafaqat ikki qitʼa futbol maktablarining toʻqnashuvi, balki Lionel Messi uchun oʻzining buyuk faoliyatidagi yana bir oltin sahifa boʻlishi kutilmoqda. Muxlislar esa Drakening tikkan puli bu safar jamoaga ziyon keltirmasligiga umid qilishmoqda.

Lionel MessiArgentinaDrakeJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiLisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiBugun, 15:06Didiye Desham Zinedin Zidanga yo‘l ochdi: «Endi oddiy muxlisman»Didiye Desham Zinedin Zidanga yo‘l ochdi: «Endi oddiy muxlisman»Bugun, 15:05JCH-2026. Fransiya - Angliya 4:6 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Fransiya - Angliya 4:6 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 15:01Kylian Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKylian Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 14:13Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Bugun, 13:38Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi