Lionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdi
Argentina terma jamoasi va uning sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati finali arafasida kutilmagan bosim ostida qoldi. Mashhur kanadalik reyper Drake ushbu hal qiluvchi bahsda "Albiseleste"ning gʻalabasiga 1,5 million dollar tikkanini eʼlon qildi. Bu xabar futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki koʻpchilik muxlislar "Drake qargʻishi" deb ataluvchi mashhur irimdan xavfsiramoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Drake ushbu ulkan mablagʻni Argentinaning Ispaniya ustidan asosiy vaqtda qozonadigan gʻalabasiga tikkan. Agar Lionel Scaloni shogirdlari 90 daqiqa ichida gʻalaba qozonishsa, musiqachi taxminan 5,1 million dollar ishlab oladi. Biroq, Marca nashrining maʼlumotlariga koʻra, reyperning sport tikishlaridagi omadsizligi koʻpincha u qoʻllab-quvvatlagan jamoalarning magʻlubiyati bilan yakunlanadi.
"Drake qargʻishi" va muvaffaqiyatsizliklar tarixiSport olamida Drake qaysi sportchi yoki jamoa bilan suratga tushsa yoki unga pul tiksa, oʻsha tomon magʻlub boʻlishi haqida uzoq vaqtdan beri gap-soʻzlar yuradi. Joriy yilda Drake allaqachon bir nechta yirik yoʻqotishlarga uchradi. Masalan, u Super Bowl oʻyinida New England Patriots jamoasiga 1 million dollar tikib, yutqazib qoʻygan edi. Shuningdek, tennis boʻyicha AQSH ochiq chempionatida Jannik Sinnerning Carlos Alcaraz ustidan gʻalabasiga tikilgan 300 ming dollari ham havoga uchdi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Drakening sport tikishlaridagi muvaffaqiyat koʻrsatkichi juda past — qariyb 90 ta yirik tikishdan atigi 36,8 foizi ijobiy yakunlangan. Uning futboldagi umumiy zarari esa allaqachon 1,9 million dollardan oshib ketgan. Aynan shu omillar Argentina terma jamoasi muxlislarini final oldidan jiddiy tashvishga solmoqda.
Messi va Argentinaning irodasiBiroq, Lionel Messi va uning jamoasi uchun ijobiy xotiralar ham yoʻq emas. 2022-yili Qatarda oʻtgan Jahon chempionati finalida ham Drake Argentinaga 1 million dollar tikkan edi. Oʻshanda Argentina Fransiyani penaltilar seriyasida magʻlub etib, chempionlikni qoʻlga kiritgan. Garchi oʻshanda oʻyin durang bilan tugagani sababli Drake pulini yutqazgan boʻlsa-da, jamoa yakunda kubokni boshi uzra baland koʻtargan edi.
Lionel Messi ushbu turnir davomida nafaqat raqiblar, balki turli irim-sirimlar bilan ham kurashishiga toʻgʻri kelmoqda. Avvalroq u mashhur strimer IShowSpeed bilan bogʻliq "omadsizlik" haqidagi gap-soʻzlarni ham yoʻqqa chiqargan edi. Endilikda sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi Ispaniyaga qarshi bahsda oʻzining texnik mahorati va yetakchilik qobiliyati har qanday irimdan ustunligini isbotlashi kerak.
Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final bahsi nafaqat ikki qitʼa futbol maktablarining toʻqnashuvi, balki Lionel Messi uchun oʻzining buyuk faoliyatidagi yana bir oltin sahifa boʻlishi kutilmoqda. Muxlislar esa Drakening tikkan puli bu safar jamoaga ziyon keltirmasligiga umid qilishmoqda.
…