Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»

·29·Sport
Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»

Angliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel JCH–2026 yarimfinalidagi mag‘lubiyatdan keyin jamoaga nisbatan bildirilgan keskin tanqidlarga munosabat bildirdi. Uning fikricha, Argentinaga yutqazilganidan so‘ng inglizlarning butun turnirdagi mehnati deyarli yo‘qqa chiqarib yuborilgan.

Oradan atigi bir kun o‘tib esa Angliya Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etib, 1966 yildan buyon jahon chempionatidagi eng yaxshi natijasini qayd etdi.

«Go‘yo guruhdan ham chiqa olmagandek munosabat bo‘ldi»

Tuxel Argentinaga qarshi yarimfinaldan keyingi matbuot anjumanida jamoa natijasi haddan tashqari salbiy baholanganini ta’kidladi.

«Shunday taassurot uyg‘ondiki, go‘yo biz guruh bosqichida birorta ham g‘alaba qozonmay, musobaqani tark etgandekmiz. Oradan 24 soat o‘tib esa so‘nggi 60 yildagi eng katta natijamizga erishdik», — dedi murabbiy.

Angliya yarimfinalda Argentinaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berganidan keyin Tuxel taktik qarorlari uchun jiddiy tanqid qilingandi. Ayrim mutaxassislar hatto uni lavozimidan ozod etishga chaqirgan.

Tuxel jamoani ikki xavfdan ogohlantirdi

Nemis mutaxassisining aytishicha, katta turnirda bir mag‘lubiyatdan keyin butunlay tushkunlikka tushish ham, bitta g‘alabadan so‘ng o‘zini ortiqcha yuqori baholash ham xato.

«Biz mag‘lubiyatdan keyin ruhdan tushmaslikka, g‘alabadan keyin esa ortiqcha mag‘rurlanib ketmaslikka harakat qilamiz».

Tuxel futbolchilar Argentinaga qarshi alamli natijadan keyin qisqa vaqt ichida o‘zlarini tiklab, Fransiyaga qarshi munosib javob qaytarganidan mamnun ekanini bildirdi.

«Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»

Angliya bosh murabbiyi tashqi bosim va bahslarga ortiqcha e’tibor qaratish jamoaga foyda keltirmasligini aytdi.

«Eng to‘g‘ri yo‘l — bo‘lib o‘tgan voqeaga o‘ralib qolmaslik, o‘zingni qo‘lga olish va navbatdagi o‘yinni yutishga intilish. Qolgani faqat gap-so‘z. Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi».

Uning ta’kidlashicha, futbolchilar tanqidlarga javob berishning eng yaxshi usulini tanladi — Fransiyaga qarshi maydonda natija ko‘rsatdi.

Fransiya bilan o‘yin tarixiy dramaga aylandi

Angliya bronza uchun bahsning birinchi bo‘limidan keyin 4:0 hisobida oldinda borayotgandi. Fransiya tanaffusdan so‘ng katta qaytishni boshladi, ammo Tuxel shogirdlari 6:4 hisobidagi g‘alabani saqlab qoldi.

Bu jahon chempionatlari tarixidagi eng sermahsul uchinchi o‘rin bahsi bo‘ldi. Bukayo Saka uchta gol urib, uchrashuvning asosiy qahramoniga aylandi.

Angliya shu tariqa ilk marta mundialning bronza medalini qo‘lga kiritdi. Jamoa 1966 yilda chempion bo‘lganidan keyin birinchi bor jahon chempionatini sovrinli o‘rinda yakunladi.

Tuxel uchun bronza hali yakuniy maqsad emas

JCH–2026 Tomas Tuxelning Angliya bilan ilk yirik turniri bo‘ldi. Jamoa finalga bir qadam qolganda to‘xtagan bo‘lsa-da, Fransiya ustidan qozonilgan g‘alaba murabbiyga keyingi musobaqalar oldidan muhim ishonch berdi.

«Biz shunday javob qaytara olganimizdan xursandman. Aynan shunday reaksiyani istagandik. Bu ajoyib o‘yin bo‘ldi», — dedi Tuxel.

Ma’lumot uchun, JCH–2026 Qatarda emas, AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazildi.

Endi Angliya uchun asosiy vazifa — bronza medali tasodifiy natija emasligini keyingi yirik turnirda isbotlash. Tuxel aytganidek, gaplar medal bermaydi. Maydon esa hammasini juda tez fosh qiladi.

Thomas TuchelAngliyaArgentinaFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Bugun, 16:22Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?Bugun, 16:04JCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandiJCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandiBugun, 15:50Lionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiLionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiBugun, 15:15Lisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiLisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiBugun, 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi