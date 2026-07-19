Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»
Angliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel JCH–2026 yarimfinalidagi mag‘lubiyatdan keyin jamoaga nisbatan bildirilgan keskin tanqidlarga munosabat bildirdi. Uning fikricha, Argentinaga yutqazilganidan so‘ng inglizlarning butun turnirdagi mehnati deyarli yo‘qqa chiqarib yuborilgan.
Oradan atigi bir kun o‘tib esa Angliya Fransiyani 6:4 hisobida mag‘lub etib, 1966 yildan buyon jahon chempionatidagi eng yaxshi natijasini qayd etdi.
«Go‘yo guruhdan ham chiqa olmagandek munosabat bo‘ldi»
Tuxel Argentinaga qarshi yarimfinaldan keyingi matbuot anjumanida jamoa natijasi haddan tashqari salbiy baholanganini ta’kidladi.
«Shunday taassurot uyg‘ondiki, go‘yo biz guruh bosqichida birorta ham g‘alaba qozonmay, musobaqani tark etgandekmiz. Oradan 24 soat o‘tib esa so‘nggi 60 yildagi eng katta natijamizga erishdik», — dedi murabbiy.
Angliya yarimfinalda Argentinaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berganidan keyin Tuxel taktik qarorlari uchun jiddiy tanqid qilingandi. Ayrim mutaxassislar hatto uni lavozimidan ozod etishga chaqirgan.
Tuxel jamoani ikki xavfdan ogohlantirdi
Nemis mutaxassisining aytishicha, katta turnirda bir mag‘lubiyatdan keyin butunlay tushkunlikka tushish ham, bitta g‘alabadan so‘ng o‘zini ortiqcha yuqori baholash ham xato.
«Biz mag‘lubiyatdan keyin ruhdan tushmaslikka, g‘alabadan keyin esa ortiqcha mag‘rurlanib ketmaslikka harakat qilamiz».
Tuxel futbolchilar Argentinaga qarshi alamli natijadan keyin qisqa vaqt ichida o‘zlarini tiklab, Fransiyaga qarshi munosib javob qaytarganidan mamnun ekanini bildirdi.
«Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»
Angliya bosh murabbiyi tashqi bosim va bahslarga ortiqcha e’tibor qaratish jamoaga foyda keltirmasligini aytdi.
«Eng to‘g‘ri yo‘l — bo‘lib o‘tgan voqeaga o‘ralib qolmaslik, o‘zingni qo‘lga olish va navbatdagi o‘yinni yutishga intilish. Qolgani faqat gap-so‘z. Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi».
Uning ta’kidlashicha, futbolchilar tanqidlarga javob berishning eng yaxshi usulini tanladi — Fransiyaga qarshi maydonda natija ko‘rsatdi.
Fransiya bilan o‘yin tarixiy dramaga aylandi
Angliya bronza uchun bahsning birinchi bo‘limidan keyin 4:0 hisobida oldinda borayotgandi. Fransiya tanaffusdan so‘ng katta qaytishni boshladi, ammo Tuxel shogirdlari 6:4 hisobidagi g‘alabani saqlab qoldi.
Bu jahon chempionatlari tarixidagi eng sermahsul uchinchi o‘rin bahsi bo‘ldi. Bukayo Saka uchta gol urib, uchrashuvning asosiy qahramoniga aylandi.
Angliya shu tariqa ilk marta mundialning bronza medalini qo‘lga kiritdi. Jamoa 1966 yilda chempion bo‘lganidan keyin birinchi bor jahon chempionatini sovrinli o‘rinda yakunladi.
Tuxel uchun bronza hali yakuniy maqsad emas
JCH–2026 Tomas Tuxelning Angliya bilan ilk yirik turniri bo‘ldi. Jamoa finalga bir qadam qolganda to‘xtagan bo‘lsa-da, Fransiya ustidan qozonilgan g‘alaba murabbiyga keyingi musobaqalar oldidan muhim ishonch berdi.
«Biz shunday javob qaytara olganimizdan xursandman. Aynan shunday reaksiyani istagandik. Bu ajoyib o‘yin bo‘ldi», — dedi Tuxel.
Ma’lumot uchun, JCH–2026 Qatarda emas, AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazildi.
Endi Angliya uchun asosiy vazifa — bronza medali tasodifiy natija emasligini keyingi yirik turnirda isbotlash. Tuxel aytganidek, gaplar medal bermaydi. Maydon esa hammasini juda tez fosh qiladi.
…