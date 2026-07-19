Aka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindi

·41·Dunyo
Aka-uka Teytlar AQSHda yana hibsga olindi

Kecha, 18 iyul kuni taniqli bloger va inflyuyenserlar Endryu hamda Tristan Teyt AQSHda zo‘rlash, odam savdosi va jinsiy jinoyatlar bilan bog‘liq ayblovlar asosida hibsga olindi. Bu haqda Buyuk Britaniya Qirollik prokuraturasi ma’lum qildi.

Prokuratura bayonotiga ko‘ra, Endryu Teytga nisbatan 32 ta yangi ayblov ilgari surilgan. Ular orasida yetti band bo‘yicha zo‘rlash, jinsiy ekspluatatsiya maqsadida odam savdosini tashkil etish yoki unga ko‘maklashish, badanga shikast yetkazish, shuningdek, bolalar ishtirokidagi nomaqbul tasvirlar va ekstremal pornografiyaga oid bir qator ayblovlar mavjud.

Tristan Teyt esa jinsiy zo‘ravonlik, ikki holat bo‘yicha zo‘rlash hamda jinsiy ekspluatatsiya maqsadida odam savdosini tashkil etish yoki unga ko‘maklashishda ayblanmoqda.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, mazkur jinoyatlar 2010–2017 yillar oralig‘ida sodir etilgan. Bundan avval ham aka-uka Teytlarga nisbatan 21 ta ayblov e’lon qilingan edi.

The New York Post xabariga ko‘ra, AQSH Marshallar xizmati aka-uka Teytlarni Mayami shahridagi Jeyms L. Nayt sport majmuasi yaqinida qo‘lga olgan. Ma’lum bo‘lishicha, Endryu Teyt aynan shu yerda qo‘lqopsiz jang turnirini o‘tkazishi rejalashtirilgan edi.

Ma’lumot uchun, Endryu Teyt kikboksing bo‘yicha to‘rt karra jahon chempioni, uning ukasi Tristan Teyt esa ikki karra Yevropa chempioni hisoblanadi. Sportdagi faoliyatidan so‘ng ular ijtimoiy tarmoqlardagi keskin bayonotlari va bahsli faoliyati bilan mashhur bo‘ldi. Eslatib o‘tamiz, 2024 yilda aka-uka Teytlarga nisbatan Ruminiyada ham odam savdosi va boshqa og‘ir jinoyatlar yuzasidan jinoiy ayblovlar qo‘yilgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiPokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiBugun, 16:28Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiHindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiBugun, 16:16“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringan“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringanBugun, 16:12Ekvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaEkvadordagi noyob sindrom olimlarni saraton siriga yaqinlashtirmoqdaBugun, 16:01Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Netanyaxu Nyu-Yorkda hibsga olinishi mumkinmi?Bugun, 15:41Turkiyada 3-qavatdan qulagan o‘zbekistonlik ayol Vatanga qaytarildiTurkiyada 3-qavatdan qulagan o‘zbekistonlik ayol Vatanga qaytarildiBugun, 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?