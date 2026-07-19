Didiye Desham Zinedin Zidanga yo‘l ochdi: «Endi oddiy muxlisman»

·0·Sport
Didiye Desham Zinedin Zidanga yo‘l ochdi: «Endi oddiy muxlisman»

Fransiya milliy jamoasida 14 yil davom etgan Didiye Desham davri yakunlandi. Angliyaga qarshi JCH–2026 bronza bahsidagi 4:6 hisobli mag‘lubiyatdan keyin mutaxassis ehtimoliy vorisi Zinedin Zidan haqida ochiq gapirdi.

Desham ular o‘rtasida adovat yo‘qligini ta’kidlab, Fransiya terma jamoasi yangi murabbiy qo‘l ostida ham eng yuqori darajada qolishiga ishonch bildirdi.

«Unga nisbatan hech qanday adovatim yo‘q»

Desham Zidanning terma jamoaga kelishiga qarshi ekani haqidagi taxminlarni rad etdi. Sobiq murabbiyning aytishicha, u Fransiya va o‘zidan keyin ish boshlaydigan mutaxassisga faqat muvaffaqiyat tilaydi.

«Meni unga nisbatan hech qanday adovatim yo‘q. Fransiya milliy jamoasi va mening o‘rinbosarim uchun hammasi iloji boricha yaxshi kechishini istayman», — dedi Desham.

U Fransiya tarkibida hali o‘zining eng yuqori nuqtasiga chiqmagan ko‘plab iqtidorli futbolchilar borligini alohida ta’kidladi.

«Zidan bilan ishlash orqali yanada o‘sadigan ajoyib futbolchilar bor. Jamoaning eng yuqori darajada qolishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan».

Zidan hali rasman tayinlanmadi

Zinedin Zidan Deshamning asosiy vorisi sifatida ko‘rilmoqda. Biroq Fransiya futbol federatsiyasi hozircha uning tayinlanganini rasman e’lon qilgani yo‘q.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, sobiq «Real» murabbiyi bu lavozim uchun tabiiy va asosiy nomzod hisoblanadi. Deshamning o‘zi ham avvalroq Zidanni «kuchli, tabiiy va kutilgan nomzod» deb atagandi.

Shu sababli Zidanning kelishi katta ehtimol sifatida qaralmoqda, ammo rasmiy e’lon chiqmagunicha uni Fransiyaning yangi bosh murabbiyi deb qat’iy aytishga erta.

Desham qanday jamoa qoldirmoqda?

Fransiya JCH–2026ni to‘rtinchi o‘rinda yakunlaganiga qaramay, jamoa tarkibi dunyodagi eng kuchlilardan biri bo‘lib qolmoqda.

Kilian Mbappe, Maykl Olise va yangi avlodning boshqa vakillari kelgusi yirik turnirlarda ham asosiy sovrinlar uchun kurashish imkoniyatiga ega. Reuters Zidanning ehtimoliy asosiy vazifasi ko‘plab iqtidorli futbolchilarni yagona va muvozanatli jamoaga aylantirish bo‘lishini qayd etgan.

Desham ham vorisi tayyor tarkib va katta imkoniyatlarga ega bo‘lishini yashirmadi. Ammo Fransiyada natijaga bo‘lgan talab juda yuqori: yangi murabbiydan darhol sovrinlar kutiladi.

Fransiyada 14 yillik davr yakunlandi

Didiye Desham 2012 yildan beri Fransiya milliy jamoasini boshqarib keldi. Uning qo‘l ostida «uchranglilar» 2018 yilda jahon chempioni bo‘ldi, JCH–2022 finaliga chiqdi va 2021 yilgi UYEFA Millatlar ligasida g‘alaba qozondi.

Fransiya futbol federatsiyasi Angliyaga qarshi uchrashuv Deshamning terma jamoa boshqaruvidagi so‘nggi o‘yini bo‘lganini tasdiqladi. Rasmiy statistikaga ko‘ra, mutaxassis jamoa bilan 185 ta uchrashuv o‘tkazgan.

«Endi men Fransiya milliy jamoasining oddiy bir muxlisi bo‘laman», — dedi Desham.

Zidan rasman tayinlansa, Fransiya futbolida ramziy almashinuv yuz beradi: 1998 yilgi jahon chempionligini birga qo‘lga kiritgan ikki afsonadan biri ikkinchisidan estafetani qabul qilib oladi.

Endi asosiy savol — Zidan Desham qoldirgan kuchli tarkibni yana jahon chempionligiga olib chiqa oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Fransiya - Angliya 4:6 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Fransiya - Angliya 4:6 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 15:01Kylian Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKylian Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 14:13Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Messiga «Oltin to‘p» finaldan oldin berib qo‘yildimi?Bugun, 13:38Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi