Didiye Desham Zinedin Zidanga yo‘l ochdi: «Endi oddiy muxlisman»
Fransiya milliy jamoasida 14 yil davom etgan Didiye Desham davri yakunlandi. Angliyaga qarshi JCH–2026 bronza bahsidagi 4:6 hisobli mag‘lubiyatdan keyin mutaxassis ehtimoliy vorisi Zinedin Zidan haqida ochiq gapirdi.
Desham ular o‘rtasida adovat yo‘qligini ta’kidlab, Fransiya terma jamoasi yangi murabbiy qo‘l ostida ham eng yuqori darajada qolishiga ishonch bildirdi.
«Unga nisbatan hech qanday adovatim yo‘q»
Desham Zidanning terma jamoaga kelishiga qarshi ekani haqidagi taxminlarni rad etdi. Sobiq murabbiyning aytishicha, u Fransiya va o‘zidan keyin ish boshlaydigan mutaxassisga faqat muvaffaqiyat tilaydi.
«Meni unga nisbatan hech qanday adovatim yo‘q. Fransiya milliy jamoasi va mening o‘rinbosarim uchun hammasi iloji boricha yaxshi kechishini istayman», — dedi Desham.
U Fransiya tarkibida hali o‘zining eng yuqori nuqtasiga chiqmagan ko‘plab iqtidorli futbolchilar borligini alohida ta’kidladi.
«Zidan bilan ishlash orqali yanada o‘sadigan ajoyib futbolchilar bor. Jamoaning eng yuqori darajada qolishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan».
Zidan hali rasman tayinlanmadi
Zinedin Zidan Deshamning asosiy vorisi sifatida ko‘rilmoqda. Biroq Fransiya futbol federatsiyasi hozircha uning tayinlanganini rasman e’lon qilgani yo‘q.
Reuters ma’lumotiga ko‘ra, sobiq «Real» murabbiyi bu lavozim uchun tabiiy va asosiy nomzod hisoblanadi. Deshamning o‘zi ham avvalroq Zidanni «kuchli, tabiiy va kutilgan nomzod» deb atagandi.
Shu sababli Zidanning kelishi katta ehtimol sifatida qaralmoqda, ammo rasmiy e’lon chiqmagunicha uni Fransiyaning yangi bosh murabbiyi deb qat’iy aytishga erta.
Desham qanday jamoa qoldirmoqda?
Fransiya JCH–2026ni to‘rtinchi o‘rinda yakunlaganiga qaramay, jamoa tarkibi dunyodagi eng kuchlilardan biri bo‘lib qolmoqda.
Kilian Mbappe, Maykl Olise va yangi avlodning boshqa vakillari kelgusi yirik turnirlarda ham asosiy sovrinlar uchun kurashish imkoniyatiga ega. Reuters Zidanning ehtimoliy asosiy vazifasi ko‘plab iqtidorli futbolchilarni yagona va muvozanatli jamoaga aylantirish bo‘lishini qayd etgan.
Desham ham vorisi tayyor tarkib va katta imkoniyatlarga ega bo‘lishini yashirmadi. Ammo Fransiyada natijaga bo‘lgan talab juda yuqori: yangi murabbiydan darhol sovrinlar kutiladi.
Fransiyada 14 yillik davr yakunlandi
Didiye Desham 2012 yildan beri Fransiya milliy jamoasini boshqarib keldi. Uning qo‘l ostida «uchranglilar» 2018 yilda jahon chempioni bo‘ldi, JCH–2022 finaliga chiqdi va 2021 yilgi UYEFA Millatlar ligasida g‘alaba qozondi.
Fransiya futbol federatsiyasi Angliyaga qarshi uchrashuv Deshamning terma jamoa boshqaruvidagi so‘nggi o‘yini bo‘lganini tasdiqladi. Rasmiy statistikaga ko‘ra, mutaxassis jamoa bilan 185 ta uchrashuv o‘tkazgan.
«Endi men Fransiya milliy jamoasining oddiy bir muxlisi bo‘laman», — dedi Desham.
Zidan rasman tayinlansa, Fransiya futbolida ramziy almashinuv yuz beradi: 1998 yilgi jahon chempionligini birga qo‘lga kiritgan ikki afsonadan biri ikkinchisidan estafetani qabul qilib oladi.
Endi asosiy savol — Zidan Desham qoldirgan kuchli tarkibni yana jahon chempionligiga olib chiqa oladimi?
…