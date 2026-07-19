Xitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdi
Energetika sohasida inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilayotgan qattiq jismli (solid-state) akkumulyatorlar oʻzining chidamliligi boʻyicha muhim imtihondan oʻtdi. Pekin shahrida oʻtkazilgan tajriba doirasida ushbu turdagi statsionar akkumulyator tizimi bir yil davomida yer ostidagi issiqlik taʼminoti tarmogʻida muvaffaqiyatli ishladi. Bu haqda ixbt.com nashri maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur sinovning oʻziga xosligi shundaki, qurilma laboratoriya sharoitida emas, balki real sanoat muhitida oʻz imkoniyatlarini namoyish etdi. Akkumulyatorlar qish mavsumi davomida 85°C gacha boʻlgan yuqori harorat va 95 foizli namlik sharoitida ham oʻz funksionalligini yoʻqotmagan. Bu koʻrsatkichlar oddiy litiy-ionli batareyalar uchun oʻta xavfli va ishdan chiqish darajasi yuqori boʻlgan muhit hisoblanadi.
Sanoat chidamliligi va texnik koʻrsatkichlarPekin energetika guruhi (Beijing Energy Group) taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, tizim 40°C dan 85°C gacha boʻlgan doimiy issiqlik va yuqori namlikda barqaror ishlashni saqlab qolgan. Loyihaning asosiy maqsadi qattiq jismli batareyalarning murakkab sanoat sharoitlariga va atrof-muhitning tajovuzkor taʼsiriga chidamliligini oʻrganishdan iborat edi.
Ushbu texnologiya Pure Lithium New Energy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u Pekindagi Ichjuan iqtisodiy va texnologik rivojlanish zonasida joylashgan. Kompaniya oʻzining ilk qattiq jismli akkumulyatorlar tizimini 2025-yilda taqdim etgan edi. Dastlab ushbu texnologiya elektr velosipedlar uchun batareyalarni almashtirish tarmoqlariga moʻljallangan edi, biroq hozirda uning qoʻllanish doirasi kengayib bormoqda.
Elektromobillar uchun hali ertaGarchi ushbu sinovlar muvaffaqiyatli oʻtgan boʻlsa-da, mutaxassislar mazkur batareyalar hozircha elektromobillar talabiga toʻliq javob bermasligini taʼkidlamoqda. Avtomobil sanoati uchun akkumulyatorning nafaqat chidamliligi, balki quyidagi omillar ham hal qiluvchi ahamiyatga ega:
- Energiya zichligining yuqoriligi;
- Vazn samaradorligi (ogʻirlik va quvvat nisbati);
- Tezkor quvvatlanish imkoniyati;
- Ishlab chiqarish tannarxining arzonligi;
- Uzoq muddatli xizmat qilish davri (degradatsiya darajasi).
Oʻzbekiston kabi iqlimi keskin oʻzgaruvchan va yoz oylarida havo harorati yuqori boʻlgan hududlar uchun bunday issiqlikka chidamli akkumulyatorlar kelajakda juda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Ayniqsa, quyosh fotoelektr stansiyalari va sanoat obʼyektlarida energiya saqlash tizimlarini joriy etishda qattiq jismli batareyalar xavfsizlik va samaradorlik boʻyicha eng maqbul yechimga aylanishi kutilmoqda.
…