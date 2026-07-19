Xitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdi

·23·Texno
Xitoyda qattiq jismli akkumulyatorlar ekstremal sharoitda bir yil davomida sinovdan oʻtdi

Energetika sohasida inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilayotgan qattiq jismli (solid-state) akkumulyatorlar oʻzining chidamliligi boʻyicha muhim imtihondan oʻtdi. Pekin shahrida oʻtkazilgan tajriba doirasida ushbu turdagi statsionar akkumulyator tizimi bir yil davomida yer ostidagi issiqlik taʼminoti tarmogʻida muvaffaqiyatli ishladi. Bu haqda ixbt.com nashri maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur sinovning oʻziga xosligi shundaki, qurilma laboratoriya sharoitida emas, balki real sanoat muhitida oʻz imkoniyatlarini namoyish etdi. Akkumulyatorlar qish mavsumi davomida 85°C gacha boʻlgan yuqori harorat va 95 foizli namlik sharoitida ham oʻz funksionalligini yoʻqotmagan. Bu koʻrsatkichlar oddiy litiy-ionli batareyalar uchun oʻta xavfli va ishdan chiqish darajasi yuqori boʻlgan muhit hisoblanadi.

Sanoat chidamliligi va texnik koʻrsatkichlar

Pekin energetika guruhi (Beijing Energy Group) taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, tizim 40°C dan 85°C gacha boʻlgan doimiy issiqlik va yuqori namlikda barqaror ishlashni saqlab qolgan. Loyihaning asosiy maqsadi qattiq jismli batareyalarning murakkab sanoat sharoitlariga va atrof-muhitning tajovuzkor taʼsiriga chidamliligini oʻrganishdan iborat edi.

Ushbu texnologiya Pure Lithium New Energy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u Pekindagi Ichjuan iqtisodiy va texnologik rivojlanish zonasida joylashgan. Kompaniya oʻzining ilk qattiq jismli akkumulyatorlar tizimini 2025-yilda taqdim etgan edi. Dastlab ushbu texnologiya elektr velosipedlar uchun batareyalarni almashtirish tarmoqlariga moʻljallangan edi, biroq hozirda uning qoʻllanish doirasi kengayib bormoqda.

Elektromobillar uchun hali erta

Garchi ushbu sinovlar muvaffaqiyatli oʻtgan boʻlsa-da, mutaxassislar mazkur batareyalar hozircha elektromobillar talabiga toʻliq javob bermasligini taʼkidlamoqda. Avtomobil sanoati uchun akkumulyatorning nafaqat chidamliligi, balki quyidagi omillar ham hal qiluvchi ahamiyatga ega:

  • Energiya zichligining yuqoriligi;
  • Vazn samaradorligi (ogʻirlik va quvvat nisbati);
  • Tezkor quvvatlanish imkoniyati;
  • Ishlab chiqarish tannarxining arzonligi;
  • Uzoq muddatli xizmat qilish davri (degradatsiya darajasi).
Hozircha Pekin energetika guruhi batareyalarning kimyoviy tarkibi, ularning umumiy energiya sigʻimi yoki uzoq vaqt foydalanish natijasida yuzaga keladigan degradatsiya (quvvat yoʻqotish) koʻrsatkichlari haqida batafsil maʼlumotlarni ochiqlamagan. Bu esa texnologiyaning ommaviy bozorga chiqishi uchun yana bir qancha tadqiqotlar kerakligini anglatadi.

Oʻzbekiston kabi iqlimi keskin oʻzgaruvchan va yoz oylarida havo harorati yuqori boʻlgan hududlar uchun bunday issiqlikka chidamli akkumulyatorlar kelajakda juda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Ayniqsa, quyosh fotoelektr stansiyalari va sanoat obʼyektlarida energiya saqlash tizimlarini joriy etishda qattiq jismli batareyalar xavfsizlik va samaradorlik boʻyicha eng maqbul yechimga aylanishi kutilmoqda.

TexnologiyaAkkumulyatorXitoyInnovatsiyaEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaXitoyda litiy batareyalari uchun 11 yillik soliq imtiyozlari yakunlanmoqdaBugun, 16:25Mavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiMavrikiy NASA boshchiligidagi Artemis kelishuviga qoʻshilgan 70-davlat boʻldiBugun, 15:28Aqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiAqlli kolonkalardan voz kechish vaqti keldimi? Nubia his-tuygʻularni tushunadigan iMoochi robot-uy hayvonini taqdim etdiBugun, 14:55AQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiAQSHda yadroviy reaktor bilan ishlaydigan ulkan konteyner kemasi loyihasi maʼqullandiBugun, 14:24Xitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiXitoy aviatsiya sanoatida tarixiy burilish: C909 samolyotlari ilk bor xorijga sotildiBugun, 13:57Samsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiSamsung Galaxy A34 uchun Android 17 asosidagi One UI 9 sinovlari boshlandiBugun, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda