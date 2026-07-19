Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?
JCH–2026 finali arafasida Argentina va Ispaniya bosh murabbiylari raqibning asosiy yulduziga qarshi kurashish oson bo‘lmasligini ochiq tan oldi. Lionel Skaloni Lamin Yamalni «futbol xazinasi» deb atagan bo‘lsa, Luis de la Fuente Lionel Messiga qarshi personal himoya nega ishlamasligini shaxsiy tajribasi orqali tushuntirdi.
Ikki murabbiy hazil va maqtov bilan gapirgan bo‘lsa-da, ularning so‘zlari final oldidangi asosiy taktik muammoni ochib berdi: hal qiluvchi bahsda ikki avlod yulduzlariga qancha erkinlik berish mumkin?
Skaloni Yamalni to‘xtatishning «eng oson» yo‘lini aytdi
Argentina bosh murabbiyi Lamin Yamalning tezligi, texnikasi va yakkama-yakka vaziyatlardagi mahoratini yuqori baholadi. U ispaniyalik vingerni kelajakda milliy jamoasiga ko‘p quvonch keltiradigan noyob futbolchi deb atadi.
«Yamal — futbol uchun haqiqiy xazina. U Ispaniyaga ko‘p quvonch keltiradi, ammo yakshanba kuni emas, deb umid qilaman», — dedi Skaloni.
Mutaxassis Yamalni qanday to‘xtatish mumkinligi haqidagi savolga hazil bilan javob berdi. Uning aytishicha, eng ishonchli chora futbolchini o‘yin kuni mehmonxona xonasidan chiqarmaslik bo‘lardi.
Hazil ortida jiddiy xavotir bor. Yamal Ispaniyaning qanotda raqib himoyasini ochish, vaziyat yaratish va o‘yin sur’atini keskin o‘zgartirishdagi asosiy qurollaridan biriga aylangan.
De la Fuente Messiga qarshi eski xatosini esladi
Ispaniya bosh murabbiyi Messini personal qo‘riqlash rejasi yo‘qligini bildirdi. U bunday taktika samara bermasligini ancha yil oldin o‘z boshidan o‘tkazganini aytdi.
De la Fuente «Sevilya» yoshlar jamoasida ishlagan davrida yosh Messiga qarshi bir futbolchini alohida qo‘ygan. Qo‘riqchi sariq kartochka olgach, murabbiy uni almashtirgan va Messi qisqa vaqt ichida to‘rtta gol urgan.
Shu o‘rinda dastlabki matndagi bir tafsilotga aniqlik kiritish lozim: murabbiyning bayonotiga ko‘ra, Messi o‘sha bahsda uchta emas, to‘rtta gol urgan.
«Unga qarshi personal himoya tashkil qilmaymiz. Ammo juda diqqatli bo‘lishimiz va unga alohida e’tibor qaratishimiz kerak», — dedi ispaniyalik mutaxassis.
«Messining o‘zi — alohida tarix»
De la Fuente 39 yoshida yana jahon chempionati finaliga chiqqan Messini futbol afsonasi deb atadi. Uning fikricha, argentinalik sardor hali maydonda ekan, muxlislar uning o‘yinidan zavqlanib qolishi kerak.
Murabbiy Messini bitta himoyachi bilan to‘xtatish deyarli imkonsizligini anglatdi. Shu sababli Ispaniya raqib sardoriga qarshi jamoaviy bosim, uzatma yo‘llarini yopish va unga to‘p bilan erkin burilish imkonini bermaslikka harakat qilishi kutilmoqda. Bu — de la Fuentening bayonotidan kelib chiqadigan taktik xulosa.
Final ikki yulduzdan ancha katta
Messi va Yamal finalning asosiy ramzlariga aylangan bo‘lsa-da, natija faqat ularning harakatiga bog‘liq bo‘lmaydi. Ispaniya to‘p nazorati va yuqori pressingga, Argentina esa tajriba, xarakter hamda hal qiluvchi lahzalardan foydalanish mahoratiga tayanadi.
Amaldagi jahon chempioni Argentina to‘rtinchi chempionligini, Ispaniya esa tarixidagi ikkinchi mundial sovrinini qo‘lga kiritish uchun maydonga chiqadi. Hal qiluvchi bahs 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi MetLife Stadium arenasida o‘tkaziladi va Toshkent vaqti bilan 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 da boshlanadi.
Skaloni Yamalni mehmonxonada qoldirishni istayapti, de la Fuente esa Messini bir futbolchiga ishonib topshirmaydi. Ammo finalda hazillar chetda qoladi — birgina xatoning bahosi jahon chempionligi bo‘lishi mumkin.
…