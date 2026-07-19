Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?

·23·Sport
Final oldidan ikki iqror: Messi va Yamalga qanday chora bor?

JCH–2026 finali arafasida Argentina va Ispaniya bosh murabbiylari raqibning asosiy yulduziga qarshi kurashish oson bo‘lmasligini ochiq tan oldi. Lionel Skaloni Lamin Yamalni «futbol xazinasi» deb atagan bo‘lsa, Luis de la Fuente Lionel Messiga qarshi personal himoya nega ishlamasligini shaxsiy tajribasi orqali tushuntirdi.

Ikki murabbiy hazil va maqtov bilan gapirgan bo‘lsa-da, ularning so‘zlari final oldidangi asosiy taktik muammoni ochib berdi: hal qiluvchi bahsda ikki avlod yulduzlariga qancha erkinlik berish mumkin?

Skaloni Yamalni to‘xtatishning «eng oson» yo‘lini aytdi

Argentina bosh murabbiyi Lamin Yamalning tezligi, texnikasi va yakkama-yakka vaziyatlardagi mahoratini yuqori baholadi. U ispaniyalik vingerni kelajakda milliy jamoasiga ko‘p quvonch keltiradigan noyob futbolchi deb atadi.

«Yamal — futbol uchun haqiqiy xazina. U Ispaniyaga ko‘p quvonch keltiradi, ammo yakshanba kuni emas, deb umid qilaman», — dedi Skaloni.

Mutaxassis Yamalni qanday to‘xtatish mumkinligi haqidagi savolga hazil bilan javob berdi. Uning aytishicha, eng ishonchli chora futbolchini o‘yin kuni mehmonxona xonasidan chiqarmaslik bo‘lardi.

Hazil ortida jiddiy xavotir bor. Yamal Ispaniyaning qanotda raqib himoyasini ochish, vaziyat yaratish va o‘yin sur’atini keskin o‘zgartirishdagi asosiy qurollaridan biriga aylangan.

De la Fuente Messiga qarshi eski xatosini esladi

Ispaniya bosh murabbiyi Messini personal qo‘riqlash rejasi yo‘qligini bildirdi. U bunday taktika samara bermasligini ancha yil oldin o‘z boshidan o‘tkazganini aytdi.

De la Fuente «Sevilya» yoshlar jamoasida ishlagan davrida yosh Messiga qarshi bir futbolchini alohida qo‘ygan. Qo‘riqchi sariq kartochka olgach, murabbiy uni almashtirgan va Messi qisqa vaqt ichida to‘rtta gol urgan.

Shu o‘rinda dastlabki matndagi bir tafsilotga aniqlik kiritish lozim: murabbiyning bayonotiga ko‘ra, Messi o‘sha bahsda uchta emas, to‘rtta gol urgan.

«Unga qarshi personal himoya tashkil qilmaymiz. Ammo juda diqqatli bo‘lishimiz va unga alohida e’tibor qaratishimiz kerak», — dedi ispaniyalik mutaxassis.

«Messining o‘zi — alohida tarix»

De la Fuente 39 yoshida yana jahon chempionati finaliga chiqqan Messini futbol afsonasi deb atadi. Uning fikricha, argentinalik sardor hali maydonda ekan, muxlislar uning o‘yinidan zavqlanib qolishi kerak.

Murabbiy Messini bitta himoyachi bilan to‘xtatish deyarli imkonsizligini anglatdi. Shu sababli Ispaniya raqib sardoriga qarshi jamoaviy bosim, uzatma yo‘llarini yopish va unga to‘p bilan erkin burilish imkonini bermaslikka harakat qilishi kutilmoqda. Bu — de la Fuentening bayonotidan kelib chiqadigan taktik xulosa.

Final ikki yulduzdan ancha katta

Messi va Yamal finalning asosiy ramzlariga aylangan bo‘lsa-da, natija faqat ularning harakatiga bog‘liq bo‘lmaydi. Ispaniya to‘p nazorati va yuqori pressingga, Argentina esa tajriba, xarakter hamda hal qiluvchi lahzalardan foydalanish mahoratiga tayanadi.

Amaldagi jahon chempioni Argentina to‘rtinchi chempionligini, Ispaniya esa tarixidagi ikkinchi mundial sovrinini qo‘lga kiritish uchun maydonga chiqadi. Hal qiluvchi bahs 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi MetLife Stadium arenasida o‘tkaziladi va Toshkent vaqti bilan 20 iyulga o‘tar kechasi soat 00:00 da boshlanadi.

Skaloni Yamalni mehmonxonada qoldirishni istayapti, de la Fuente esa Messini bir futbolchiga ishonib topshirmaydi. Ammo finalda hazillar chetda qoladi — birgina xatoning bahosi jahon chempionligi bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?JCH-2026 finalini qayerdan tomosha qilish mumkin?Bugun, 16:25Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Bugun, 16:22Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»Tuxel tanqidlarga javob berdi: «Gap-so‘zlar ochko ham, medal ham bermaydi»Bugun, 16:03JCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandiJCH-2026 FIFA tarixidagi eng daromadli turnirga aylandiBugun, 15:50Lionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiLionel Messi va Argentina uchun jiddiy xavf: Reyper Drake 1,5 million dollar tikdiBugun, 15:15Lisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiLisandro Martines final oldidan Argentinaning asosiy kuchini aytdiBugun, 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi