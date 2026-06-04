Bavariya Shtutgartning transfer rejalariga xalaqit berishi mumkin

·210·Sport
Bavariya Shtutgartning transfer rejalariga xalaqit berishi mumkin
Audio versiyasi

Germaniyaning VfB Stuttgart klubi Niderlandiya chempionatining yosh iqtidorlaridan birini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi. Omroep Gelderland nashrining xabar berishicha, shvablar NEC Nijmegen yarim himoyachisi, 22 yoshli Kodei Sano nomzodini yozgi transfer oynasi uchun asosiy maqsad qilib belgilagan. Mainz klubi aʼzosi Kaishu Sanoning ukasi boʻlgan ushbu futbolchi oʻtgan mavsumda Eredivisie doirasida oʻzini koʻrsata oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qishki transfer oynasida unga Ajax va Nottingham Forest kabi klublardan qiziqish boʻlgan edi, biroq Nijmegen oʻz yetakchisini qoʻyib yubormadi. Sano mavsumni 3 ta gol va 7 ta golli uzatma bilan yakunladi. Uning universal xislatlari — ham tayanch, ham hujumkor yarim himoyada, shuningdek, chap qanotda oʻynay olishi koʻplab grandlar eʼtiborini tortmoqda. Xususan, PSJ va boshqa yirik jamoalar ham vaziyatni kuzatmoqda.

Vaziyatga Bavariya ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Myunxenliklar PSV Eindhoven yulduzi Ismael Saibari bilan shaxsiy kelishuvga erishgan va transfer boʻyicha muzokaralarga tayyorlanmoqda. Agar Saibari Bavariya safiga oʻtsa, PSV uning oʻrniga aynan Kodei Sanoni sotib olishga harakat qiladi. Bu esa VfB Stuttgart uchun jiddiy raqobat tugʻdiradi.

Eindhovens Dagblad nashriga koʻra, PSV oʻz futbolchisi Saibari uchun 60 million yevrodan ortiq mablagʻ talab qilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu Eredivisie chempionlari uchun rekord summa boʻladi. Shtutgart esa oʻz navbatida Angelo Stiller kabi yetakchilarining ketish ehtimoli fonida Sanoni tarkibga qoʻshib olishni juda istamoqda.

Shuningdek, VfB Stuttgart oʻtgan yili Real Madrid jamoasidan 3 million yevroga sotib olgan Chema Andres masalasi ham soʻroq ostida turibdi. Sababi, Ispaniya grandi futbolchini qayta sotib olish huquqini oʻzida saqlab qolgan. Shu bois, nemis klubi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Kodei Sano transferi ustida jiddiy bosh qotirmoqda.

BavariyaVfB StuttgartTransferlarFutbolEredivisie
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi