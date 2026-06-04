Bavariya Shtutgartning transfer rejalariga xalaqit berishi mumkin
Germaniyaning VfB Stuttgart klubi Niderlandiya chempionatining yosh iqtidorlaridan birini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi. Omroep Gelderland nashrining xabar berishicha, shvablar NEC Nijmegen yarim himoyachisi, 22 yoshli Kodei Sano nomzodini yozgi transfer oynasi uchun asosiy maqsad qilib belgilagan. Mainz klubi aʼzosi Kaishu Sanoning ukasi boʻlgan ushbu futbolchi oʻtgan mavsumda Eredivisie doirasida oʻzini koʻrsata oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Qishki transfer oynasida unga Ajax va Nottingham Forest kabi klublardan qiziqish boʻlgan edi, biroq Nijmegen oʻz yetakchisini qoʻyib yubormadi. Sano mavsumni 3 ta gol va 7 ta golli uzatma bilan yakunladi. Uning universal xislatlari — ham tayanch, ham hujumkor yarim himoyada, shuningdek, chap qanotda oʻynay olishi koʻplab grandlar eʼtiborini tortmoqda. Xususan, PSJ va boshqa yirik jamoalar ham vaziyatni kuzatmoqda.
Vaziyatga Bavariya ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Myunxenliklar PSV Eindhoven yulduzi Ismael Saibari bilan shaxsiy kelishuvga erishgan va transfer boʻyicha muzokaralarga tayyorlanmoqda. Agar Saibari Bavariya safiga oʻtsa, PSV uning oʻrniga aynan Kodei Sanoni sotib olishga harakat qiladi. Bu esa VfB Stuttgart uchun jiddiy raqobat tugʻdiradi.
Eindhovens Dagblad nashriga koʻra, PSV oʻz futbolchisi Saibari uchun 60 million yevrodan ortiq mablagʻ talab qilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu Eredivisie chempionlari uchun rekord summa boʻladi. Shtutgart esa oʻz navbatida Angelo Stiller kabi yetakchilarining ketish ehtimoli fonida Sanoni tarkibga qoʻshib olishni juda istamoqda.
Shuningdek, VfB Stuttgart oʻtgan yili Real Madrid jamoasidan 3 million yevroga sotib olgan Chema Andres masalasi ham soʻroq ostida turibdi. Sababi, Ispaniya grandi futbolchini qayta sotib olish huquqini oʻzida saqlab qolgan. Shu bois, nemis klubi yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Kodei Sano transferi ustida jiddiy bosh qotirmoqda.
…