Abduqodir Husanov «Siti»da uzoq qoladi: 2031 yilgacha yangi bitim tuzildi

·67·Sport
Abduqodir Husanov «Siti»da uzoq qoladi: 2031 yilgacha yangi bitim tuzildi

«Manchester Siti» o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov va belgiyalik vinger Jeremi Doku bilan yangi uzoq muddatli shartnoma borasida kelishuvga erishdi. The Athletic ma’lumotiga ko‘ra, har ikki futbolchining yangi bitimi 2031 yil yozigacha amal qiladi.

Klub tomonidan shartnomalar hozircha rasman e’lon qilinmagan. Biroq ushbu qaror «Siti» rahbariyati Husanov va Dokuga jamoaning uzoq muddatli rejalarida muhim o‘rin ajratayotganini ko‘rsatadi.

Husanov qisqa vaqtda asosiy tarkibga kirdi

22 yoshli Abduqodir Husanov 2025 yil yanvarda Fransiyaning «Lans» klubidan «Manchester Siti» safiga kelib qo‘shilgandi.

O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Angliya futbol muhitiga tez moslashib, o‘tgan mavsumda jamoaning asosiy himoyachilaridan biriga aylandi. U barcha musobaqalarda 37 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Husanovning ishonchli harakatlari «Manchester Siti»ga Angliya kubogi va Liga kubogini qo‘lga kiritishda yordam berdi. Yangi shartnoma futbolchining klubdagi maqomi mustahkamlanganini anglatadi.

Yangi bitim 2031 yilgacha mo‘ljallangan

Manbaga ko‘ra, Husanov bilan imzolanadigan shartnoma 2031 yil yozigacha davom etadi.

Bunday uzoq muddatli kelishuv klubning o‘zbekistonlik futbolchining imkoniyatlariga yuqori baho berayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, «Siti» Husanovni kelgusi mavsumlarda himoya chizig‘ining asosiy futbolchilaridan biri sifatida ko‘rayotgan bo‘lishi mumkin.

Rasmiy e’londan so‘ng shartnomaning moliyaviy shartlari va boshqa tafsilotlari ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Doku ham samarali mavsum o‘tkazdi

24 yoshli Jeremi Doku ham «Manchester Siti» bilan 2031 yilgacha yangi shartnoma imzolash arafasida turibdi.

Belgiyalik vinger 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 47 ta bahsda qatnashdi. U 8 ta gol urib, jamoadoshlariga 14 marta golli uzatma berdi.

Jami 22 ta samarali harakat qayd etgan Doku hujum chizig‘idagi muhim futbolchilardan biri bo‘lib qoldi. Klub uning tezligi, yakkakurashlardagi faolligi va hujumlarni keskinlashtirish qobiliyatini uzoq muddat saqlab qolishni maqsad qilgan.

«Siti» yetakchilarini saqlab qolmoqda

Avvalroq Fil Foden ham «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagan edi. Yaqin kunlarda xorvatiyalik himoyachi Yoshko Gvardiol bilan ham kelishuv uzaytirilishi kutilmoqda.

Bu harakatlar klub tarkibning asosiy qismini uzoq muddatga saqlab qolish strategiyasini amalga oshirayotganini ko‘rsatadi.

Husanov uchun yangi shartnoma nafaqat «Manchester Siti»dagi kelajagini belgilab beradi, balki uning Yevropaning eng kuchli klublaridan birida qisqa vaqt ichida qozongan ishonchining ham muhim tasdig‘i bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...