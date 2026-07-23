Abduqodir Husanov «Siti»da uzoq qoladi: 2031 yilgacha yangi bitim tuzildi
«Manchester Siti» o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov va belgiyalik vinger Jeremi Doku bilan yangi uzoq muddatli shartnoma borasida kelishuvga erishdi. The Athletic ma’lumotiga ko‘ra, har ikki futbolchining yangi bitimi 2031 yil yozigacha amal qiladi.
Klub tomonidan shartnomalar hozircha rasman e’lon qilinmagan. Biroq ushbu qaror «Siti» rahbariyati Husanov va Dokuga jamoaning uzoq muddatli rejalarida muhim o‘rin ajratayotganini ko‘rsatadi.
Husanov qisqa vaqtda asosiy tarkibga kirdi
22 yoshli Abduqodir Husanov 2025 yil yanvarda Fransiyaning «Lans» klubidan «Manchester Siti» safiga kelib qo‘shilgandi.
O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Angliya futbol muhitiga tez moslashib, o‘tgan mavsumda jamoaning asosiy himoyachilaridan biriga aylandi. U barcha musobaqalarda 37 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Husanovning ishonchli harakatlari «Manchester Siti»ga Angliya kubogi va Liga kubogini qo‘lga kiritishda yordam berdi. Yangi shartnoma futbolchining klubdagi maqomi mustahkamlanganini anglatadi.
Yangi bitim 2031 yilgacha mo‘ljallangan
Manbaga ko‘ra, Husanov bilan imzolanadigan shartnoma 2031 yil yozigacha davom etadi.
Bunday uzoq muddatli kelishuv klubning o‘zbekistonlik futbolchining imkoniyatlariga yuqori baho berayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, «Siti» Husanovni kelgusi mavsumlarda himoya chizig‘ining asosiy futbolchilaridan biri sifatida ko‘rayotgan bo‘lishi mumkin.
Rasmiy e’londan so‘ng shartnomaning moliyaviy shartlari va boshqa tafsilotlari ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
Doku ham samarali mavsum o‘tkazdi
24 yoshli Jeremi Doku ham «Manchester Siti» bilan 2031 yilgacha yangi shartnoma imzolash arafasida turibdi.
Belgiyalik vinger 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 47 ta bahsda qatnashdi. U 8 ta gol urib, jamoadoshlariga 14 marta golli uzatma berdi.
Jami 22 ta samarali harakat qayd etgan Doku hujum chizig‘idagi muhim futbolchilardan biri bo‘lib qoldi. Klub uning tezligi, yakkakurashlardagi faolligi va hujumlarni keskinlashtirish qobiliyatini uzoq muddat saqlab qolishni maqsad qilgan.
«Siti» yetakchilarini saqlab qolmoqda
Avvalroq Fil Foden ham «Manchester Siti» bilan yangi shartnoma imzolagan edi. Yaqin kunlarda xorvatiyalik himoyachi Yoshko Gvardiol bilan ham kelishuv uzaytirilishi kutilmoqda.
Bu harakatlar klub tarkibning asosiy qismini uzoq muddatga saqlab qolish strategiyasini amalga oshirayotganini ko‘rsatadi.
Husanov uchun yangi shartnoma nafaqat «Manchester Siti»dagi kelajagini belgilab beradi, balki uning Yevropaning eng kuchli klublaridan birida qisqa vaqt ichida qozongan ishonchining ham muhim tasdig‘i bo‘ladi.
…