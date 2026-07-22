JCH-2026 ramziy terma jamoasi eʼlon qilindi: Lionel Messi va Kylian Mbappe safda

·64·Sport
JCH-2026 ramziy terma jamoasi eʼlon qilindi: Lionel Messi va Kylian Mbappe safda

AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan 2026-yilgi jahon chempionati yakunlariga koʻra, FIFA turnirning eng yaxshi oʻyinchilaridan iborat ramziy terma jamoasini taqdim etdi. Finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, jahon chempionligini qoʻlga kiritgan Ispaniya terma jamoasi ushbu roʻyxatda yetakchilik qilmoqda. Mazkur ramziy tarkib futbol olami yulduzlari va yangi nomlarning uygʻunlashuvi bilan eʼtiborga molik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Turnir gʻolibi sifatida Ispaniya ramziy jamoaga eng koʻp oʻyinchi yetkazib bergan jamoalardan biri boʻldi. Xususan, tayanch yarim himoyasi chizigʻida Rodri Hernandez oʻzining barqaror oʻyini bilan munosib topildi. Qizigʻi shundaki, butun turnir davomida sakkizta oʻyinda bor-yoʻgʻi bitta gol oʻtkazib yuborgan Ispaniya himoya qoʻrgʻonining asosiy vakillari — Pau Cubarsí va Aymeric Laporte ushbu tarkibga kiritilmadi. Mutaxassislar ushbu juftlikni musobaqaning eng yaxshi himoya tandemi deb eʼtirof etishgan edi.

Hujum chizigʻidagi yulduzlar jangi

Hujum chizigʻida kutilganidek jahon futboli afsonalari joy oldi. Lionel Messi va Kylian Mbappe oʻz mahoratlarini yana bir bor namoyish etib, ramziy terma jamoaning markaziy figuralariga aylanishdi. Lionel Messi Argentina terma jamoasini finalga qadar yetaklab kelgan boʻlsa, Kylian Mbappe oʻzining tezkorligi va samaradorligi bilan ajralib turdi. Ushbu yulduzlarning roʻyxatda boʻlishi turnirning nufuzi va darajasini belgilab beruvchi muhim omil boʻldi.

FIFA tomonidan eʼlon qilingan ushbu roʻyxat koʻplab muhokamalarga ham sabab boʻldi. Ayniqsa, Ispaniya mudofaasining mustahkamligini taʼminlagan yosh iqtidor egasi Pau Cubarsíning tushirib qoldirilishi futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan hol boʻldi. Shunga qaramay, Ispaniya uch nafar vakili bilan eng yaxshilar qatoridan oʻrin oldi, bu esa ularning chempionlik unvoniga tasodifan erishmaganini koʻrsatadi.

JCH-2026 ramziy terma jamoasining asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u nafaqat gʻolib jamoa vakillarini, balki butun turnir davomida individual mahorat koʻrsatgan futbolchilarni ham oʻz ichiga olgan. Bu kabi tanlovlar odatda statistik koʻrsatkichlar va futbolchining oʻz jamoasi muvaffaqiyatiga qoʻshgan hissasiga tayanadi.

Mazkur maʼlumotlar xalqaro sport nashrlari va FIFA rasmiy manbalariga tayanib tayyorlandi. Turnir yakunlari shuni koʻrsatdiki, jahon futbolida avlodlar almashinuvi davom etayotgan boʻlsa-da, Lionel Messi kabi tajribali yulduzlar hamon yuqori saviyada raqobatga tayyor ekanliklarini isbotlamoqda. Ispaniya futbolining yangi yuksalishi esa kelgusi yillarda Yevropa jamoalarining gegemonligi davom etishidan dalolat beradi.

JCH-2026Lionel MessiKylian MbappeIspaniyaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...