JCH-2026 ramziy terma jamoasi eʼlon qilindi: Lionel Messi va Kylian Mbappe safda
AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan 2026-yilgi jahon chempionati yakunlariga koʻra, FIFA turnirning eng yaxshi oʻyinchilaridan iborat ramziy terma jamoasini taqdim etdi. Finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonib, jahon chempionligini qoʻlga kiritgan Ispaniya terma jamoasi ushbu roʻyxatda yetakchilik qilmoqda. Mazkur ramziy tarkib futbol olami yulduzlari va yangi nomlarning uygʻunlashuvi bilan eʼtiborga molik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Turnir gʻolibi sifatida Ispaniya ramziy jamoaga eng koʻp oʻyinchi yetkazib bergan jamoalardan biri boʻldi. Xususan, tayanch yarim himoyasi chizigʻida Rodri Hernandez oʻzining barqaror oʻyini bilan munosib topildi. Qizigʻi shundaki, butun turnir davomida sakkizta oʻyinda bor-yoʻgʻi bitta gol oʻtkazib yuborgan Ispaniya himoya qoʻrgʻonining asosiy vakillari — Pau Cubarsí va Aymeric Laporte ushbu tarkibga kiritilmadi. Mutaxassislar ushbu juftlikni musobaqaning eng yaxshi himoya tandemi deb eʼtirof etishgan edi.
Hujum chizigʻidagi yulduzlar jangiHujum chizigʻida kutilganidek jahon futboli afsonalari joy oldi. Lionel Messi va Kylian Mbappe oʻz mahoratlarini yana bir bor namoyish etib, ramziy terma jamoaning markaziy figuralariga aylanishdi. Lionel Messi Argentina terma jamoasini finalga qadar yetaklab kelgan boʻlsa, Kylian Mbappe oʻzining tezkorligi va samaradorligi bilan ajralib turdi. Ushbu yulduzlarning roʻyxatda boʻlishi turnirning nufuzi va darajasini belgilab beruvchi muhim omil boʻldi.
FIFA tomonidan eʼlon qilingan ushbu roʻyxat koʻplab muhokamalarga ham sabab boʻldi. Ayniqsa, Ispaniya mudofaasining mustahkamligini taʼminlagan yosh iqtidor egasi Pau Cubarsíning tushirib qoldirilishi futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan hol boʻldi. Shunga qaramay, Ispaniya uch nafar vakili bilan eng yaxshilar qatoridan oʻrin oldi, bu esa ularning chempionlik unvoniga tasodifan erishmaganini koʻrsatadi.
JCH-2026 ramziy terma jamoasining asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u nafaqat gʻolib jamoa vakillarini, balki butun turnir davomida individual mahorat koʻrsatgan futbolchilarni ham oʻz ichiga olgan. Bu kabi tanlovlar odatda statistik koʻrsatkichlar va futbolchining oʻz jamoasi muvaffaqiyatiga qoʻshgan hissasiga tayanadi.
Mazkur maʼlumotlar xalqaro sport nashrlari va FIFA rasmiy manbalariga tayanib tayyorlandi. Turnir yakunlari shuni koʻrsatdiki, jahon futbolida avlodlar almashinuvi davom etayotgan boʻlsa-da, Lionel Messi kabi tajribali yulduzlar hamon yuqori saviyada raqobatga tayyor ekanliklarini isbotlamoqda. Ispaniya futbolining yangi yuksalishi esa kelgusi yillarda Yevropa jamoalarining gegemonligi davom etishidan dalolat beradi.
…