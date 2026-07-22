Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Anthropic kompaniyasining mislsiz oʻsishi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari bozorida raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Menlo Ventures venchur jamgʻarmasi hamkori Matt Murphyning maʼlum qilishicha, Anthropic startapi oʻzining moliyaviy koʻrsatkichlari boʻyicha hatto eng optimistik prognozlardan ham oʻzib ketgan. Joriy yilning may oyiga kelib kompaniyaning yillik daromad surʼati kutilmaganda 47 milliard dollarga yetdi, holbuki avvalroq 2025-yil uchun bor-yoʻgʻi 9 milliard dollar daromad bashorat qilingan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Matt Murphy oʻzining 25 yillik investorlik faoliyati davomida bunday shiddatli oʻsishni hali uchratmaganini taʼkidlamoqda. Uning soʻzlariga koʻra, na internetning paydo boʻlishi, na mobil inqilob va na bulutli texnologiyalarning birinchi toʻlqini davrida birorta kompaniya bunchalik qisqa vaqt ichida bunday yuqori natijaga erishmagan. TechCrunch nashrining Equity podkastida maʼlum qilinishicha, Anthropic hozirda dunyodagi eng qimmat va istiqbolli startaplardan biriga aylangan.
Muvaffaqiyat siri faqat texnologiyada emasQiziqarli jihati shundaki, investorning fikricha, Anthropic muvaffaqiyatining asosi faqatgina mukammal sunʼiy intellekt modelini yaratishda emas. Kompaniya bozorda oʻz oʻrnini topish uchun strategik yondashuvni oʻzgartirgan. Menlo Ventures ushbu loyihaga hali daromad keltira boshlamasidan va mahsulot rasman taqdim etilmasidan oldin 500 million dollar sarmoya kiritgan edi. Bugungi kunda bu tavakkalchilik oʻzini toʻliq oqladi.
Anthropic kompaniyasining Claude deb nomlanuvchi tili modeli OpenAI tomonidan taqdim etilgan ChatGPT bilan jiddiy raqobat qilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham ushbu platformalar oʻrtasidagi raqobat foydali, chunki bu sunʼiy intellekt vositalarining yanada arzonlashishi va funksional jihatdan boyishiga xizmat qiladi. Hozirda koʻplab mahalliy mutaxassislar Claude modelining matn bilan ishlashdagi aniqligini yuqori baholamoqda.
Sanoatdagi oʻzgarishlar va kelajakMatt Murphyning taʼkidlashicha, Anthropic kabi kompaniyalar nafaqat texnologik ishlanmalar, balki biznesni boshqarish va bozor ehtiyojlarini tezkorlik bilan qondirish borasida ham yangi standartlarni oʻrnatmoqda. Bu kabi oʻsish surʼatlari sunʼiy intellekt sohasiga kiritilayotgan investitsiyalar hajmi kelgusida yanada ortishidan dalolat beradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Anthropic kompaniyasining tajribasi zamonaviy texnologiyalar olamida nafaqat kuchli modelga ega boʻlish, balki uni toʻgʻri tijoriylashtirish va bozorga moslashish qanchalik muhimligini koʻrsatib berdi. Bugungi kunda kompaniya nafaqat texnologik gigantlar, balki butun boshli iqtisodiy tizimlar uchun ham muhim subyektga aylangan.
…