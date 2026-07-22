Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Anthropic kompaniyasining mislsiz oʻsishi

·48·Texno
Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Anthropic kompaniyasining mislsiz oʻsishi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari bozorida raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Menlo Ventures venchur jamgʻarmasi hamkori Matt Murphyning maʼlum qilishicha, Anthropic startapi oʻzining moliyaviy koʻrsatkichlari boʻyicha hatto eng optimistik prognozlardan ham oʻzib ketgan. Joriy yilning may oyiga kelib kompaniyaning yillik daromad surʼati kutilmaganda 47 milliard dollarga yetdi, holbuki avvalroq 2025-yil uchun bor-yoʻgʻi 9 milliard dollar daromad bashorat qilingan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Matt Murphy oʻzining 25 yillik investorlik faoliyati davomida bunday shiddatli oʻsishni hali uchratmaganini taʼkidlamoqda. Uning soʻzlariga koʻra, na internetning paydo boʻlishi, na mobil inqilob va na bulutli texnologiyalarning birinchi toʻlqini davrida birorta kompaniya bunchalik qisqa vaqt ichida bunday yuqori natijaga erishmagan. TechCrunch nashrining Equity podkastida maʼlum qilinishicha, Anthropic hozirda dunyodagi eng qimmat va istiqbolli startaplardan biriga aylangan.

Muvaffaqiyat siri faqat texnologiyada emas

Qiziqarli jihati shundaki, investorning fikricha, Anthropic muvaffaqiyatining asosi faqatgina mukammal sunʼiy intellekt modelini yaratishda emas. Kompaniya bozorda oʻz oʻrnini topish uchun strategik yondashuvni oʻzgartirgan. Menlo Ventures ushbu loyihaga hali daromad keltira boshlamasidan va mahsulot rasman taqdim etilmasidan oldin 500 million dollar sarmoya kiritgan edi. Bugungi kunda bu tavakkalchilik oʻzini toʻliq oqladi.

Anthropic kompaniyasining Claude deb nomlanuvchi tili modeli OpenAI tomonidan taqdim etilgan ChatGPT bilan jiddiy raqobat qilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va dasturchilar uchun ham ushbu platformalar oʻrtasidagi raqobat foydali, chunki bu sunʼiy intellekt vositalarining yanada arzonlashishi va funksional jihatdan boyishiga xizmat qiladi. Hozirda koʻplab mahalliy mutaxassislar Claude modelining matn bilan ishlashdagi aniqligini yuqori baholamoqda.

Sanoatdagi oʻzgarishlar va kelajak

Matt Murphyning taʼkidlashicha, Anthropic kabi kompaniyalar nafaqat texnologik ishlanmalar, balki biznesni boshqarish va bozor ehtiyojlarini tezkorlik bilan qondirish borasida ham yangi standartlarni oʻrnatmoqda. Bu kabi oʻsish surʼatlari sunʼiy intellekt sohasiga kiritilayotgan investitsiyalar hajmi kelgusida yanada ortishidan dalolat beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Anthropic kompaniyasining tajribasi zamonaviy texnologiyalar olamida nafaqat kuchli modelga ega boʻlish, balki uni toʻgʻri tijoriylashtirish va bozorga moslashish qanchalik muhimligini koʻrsatib berdi. Bugungi kunda kompaniya nafaqat texnologik gigantlar, balki butun boshli iqtisodiy tizimlar uchun ham muhim subyektga aylangan.

AnthropicSunʼiy IntellektClaudeMenlo VenturesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob