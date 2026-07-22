Luka Modric faoliyatini yakunlamaydi: Xorvatiyalik afsona Milan bilan shartnomani uzaytirmoqda

·63·Sport
Luka Modric faoliyatini yakunlamaydi: Xorvatiyalik afsona Milan bilan shartnomani uzaytirmoqda

Futbol olamining tirik afsonalaridan biri, xorvatiyalik yarim himoyachi Luka Modric butsasini mixga ilishga hali erta deb hisoblamoqda. La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, tajribali pleymeyker Italiyaning Milan klubi bilan amaldagi kelishuvini yana bir yilga uzaytirishga qaror qilgan. Bu qaror futbolchining oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng katta sahnani gʻalaba bilan tark etish istagi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Olti karra Chempionlar ligasi gʻolibi va "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan Modric deyarli 41 yoshga toʻlayotganiga qaramay, yuqori darajadagi motivatsiyani saqlab qolgan. U oʻtgan mavsum yakunidan, xususan, Milan jamoasining A Seriyada beshinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasidan qolib ketganidan hamda Xorvatiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizligidan qattiq ranjigan. Shu bois, u faoliyatini magʻlubiyat bilan emas, balki nufuzli sovrin bilan yakunlashni maqsad qilgan.

Yangi murabbiy va yangicha yondashuv

Yangi mavsumda Milan jamoasini Ruben Amorim boshqaradi. Portugaliyalik mutaxassis Modricning tajribasidan oqilona foydalanishni rejalashtirmoqda. Oʻtgan mavsumda Massimiliano Allegri qoʻl ostida 37 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, kelayotgan yilda uning yuklamalari kamaytiriladi. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi yoshni inobatga olgan holda, Luka Modricni barcha oʻyinlarda emas, balki eng muhim va hal qiluvchi bahslarda maydonga tushirishni koʻzlamoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Modric jismoniy holatini saqlab qolish uchun mavsum davomida taxminan 30 ta yuqori sifatli uchrashuvda ishtirok etishi kutilmoqda. Bu strategiya uning charchab qolishining oldini oladi va jamoaga kerakli pallada maksimal foyda keltirishini taʼminlaydi. Futbolchi ham ushbu "rotatsiya" tizimiga rozi boʻlgan va asosiy eʼtiborni Yevropa ligasi hamda Italiya chempionligiga qaratmoqchi.

Terma jamoa bilan xayrlashuv

Luka Modric xalqaro maydondagi faoliyatiga ham nuqta qoʻyish arafasida. U 6-oktyabr kuni Split shahrida boʻlib oʻtadigan xayrlashuv uchrashuvidan soʻng Xorvatiya milliy terma jamoasidagi ishtirokini rasman yakunlaydi. Bu qadam unga bor eʼtiborini Milan klubidagi soʻnggi mavsumiga qaratish va klubning "ikkinchi yulduz" (20-chempionlik) uchun kurashiga yordam berish imkonini beradi.

Shu bilan birga, Milan tarkibida yosh iqtidor Ardon Jashari ham oʻzini koʻrsatishga tayyorlanmoqda. Oʻtgan yili 34 million yevro evaziga sotib olingan shveytsariyalik futbolchi jarohat tufayli koʻp vaqtni oʻtkazib yuborgan edi. Ruben Amorim Jasharini Modricning munosib vorisi sifatida koʻrmoqda va uni oʻzining 3-4-2-1 taktik sxemasida markaziy boʻgʻin sifatida shakllantirmoqchi. Modricning jamoada qolishi yosh Jashari uchun katta maktab vazifasini oʻtaydi.

Luka ModricMilanTransferA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...