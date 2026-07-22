Luka Modric faoliyatini yakunlamaydi: Xorvatiyalik afsona Milan bilan shartnomani uzaytirmoqda
Futbol olamining tirik afsonalaridan biri, xorvatiyalik yarim himoyachi Luka Modric butsasini mixga ilishga hali erta deb hisoblamoqda. La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, tajribali pleymeyker Italiyaning Milan klubi bilan amaldagi kelishuvini yana bir yilga uzaytirishga qaror qilgan. Bu qaror futbolchining oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng katta sahnani gʻalaba bilan tark etish istagi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Olti karra Chempionlar ligasi gʻolibi va "Oltin toʻp" sohibi boʻlgan Modric deyarli 41 yoshga toʻlayotganiga qaramay, yuqori darajadagi motivatsiyani saqlab qolgan. U oʻtgan mavsum yakunidan, xususan, Milan jamoasining A Seriyada beshinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasidan qolib ketganidan hamda Xorvatiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizligidan qattiq ranjigan. Shu bois, u faoliyatini magʻlubiyat bilan emas, balki nufuzli sovrin bilan yakunlashni maqsad qilgan.
Yangi murabbiy va yangicha yondashuvYangi mavsumda Milan jamoasini Ruben Amorim boshqaradi. Portugaliyalik mutaxassis Modricning tajribasidan oqilona foydalanishni rejalashtirmoqda. Oʻtgan mavsumda Massimiliano Allegri qoʻl ostida 37 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, kelayotgan yilda uning yuklamalari kamaytiriladi. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi yoshni inobatga olgan holda, Luka Modricni barcha oʻyinlarda emas, balki eng muhim va hal qiluvchi bahslarda maydonga tushirishni koʻzlamoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, Modric jismoniy holatini saqlab qolish uchun mavsum davomida taxminan 30 ta yuqori sifatli uchrashuvda ishtirok etishi kutilmoqda. Bu strategiya uning charchab qolishining oldini oladi va jamoaga kerakli pallada maksimal foyda keltirishini taʼminlaydi. Futbolchi ham ushbu "rotatsiya" tizimiga rozi boʻlgan va asosiy eʼtiborni Yevropa ligasi hamda Italiya chempionligiga qaratmoqchi.
Terma jamoa bilan xayrlashuvLuka Modric xalqaro maydondagi faoliyatiga ham nuqta qoʻyish arafasida. U 6-oktyabr kuni Split shahrida boʻlib oʻtadigan xayrlashuv uchrashuvidan soʻng Xorvatiya milliy terma jamoasidagi ishtirokini rasman yakunlaydi. Bu qadam unga bor eʼtiborini Milan klubidagi soʻnggi mavsumiga qaratish va klubning "ikkinchi yulduz" (20-chempionlik) uchun kurashiga yordam berish imkonini beradi.
Shu bilan birga, Milan tarkibida yosh iqtidor Ardon Jashari ham oʻzini koʻrsatishga tayyorlanmoqda. Oʻtgan yili 34 million yevro evaziga sotib olingan shveytsariyalik futbolchi jarohat tufayli koʻp vaqtni oʻtkazib yuborgan edi. Ruben Amorim Jasharini Modricning munosib vorisi sifatida koʻrmoqda va uni oʻzining 3-4-2-1 taktik sxemasida markaziy boʻgʻin sifatida shakllantirmoqchi. Modricning jamoada qolishi yosh Jashari uchun katta maktab vazifasini oʻtaydi.
…