Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Gravity-2 koʻp marta ishlatiladigan eng kuchli raketaga aylanadi

·56·Texno
Xitoy koinotda inqilob qilmoqchi: Gravity-2 koʻp marta ishlatiladigan eng kuchli raketaga aylanadi

Xitoyning Orienspace xususiy kompaniyasi koinotni zabt etish borasida navbatdagi ulkan qadamni tashlamoqda. Kompaniya tomonidan ishlab chiqilayotgan Gravity-2 raketasi 2026-yilning toʻrtinchi choragida ilk parvozini amalga oshirishi kutilmoqda. Ushbu loyiha nafaqat Xitoy, balki jahon tijoriy kosmonavtikasi uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki u koʻp marta foydalanish imkoniyati bilan koinotga yuk tashish xarajatlarini keskin kamaytirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi raketaning eʼlon qilinishi Gravity-1 raketasining uchinchi muvaffaqiyatli parvozidan soʻng maʼlum boʻldi. 22-iyul kuni Gravity-1 orbitaga toʻqqizta sunʼiy yoʻldoshni muvaffaqiyatli olib chiqib, oʻzining ishonchliligini isbotladi. Orienspace vakillarining taʼkidlashicha, ushbu muvaffaqiyatli missiya raketaning sinov bosqichidan muntazam tijoriy parvozlar bosqichiga oʻtganini anglatadi.

Texnik imkoniyatlar va Falcon 9 bilan raqobat

Gravity-2 raketasining texnik koʻrsatkichlari soha mutaxassislarini hayratda qoldirmoqda. U past yer orbitasiga 21,5 tonnagacha, 500 kilometr balandlikdagi quyosh-sinxron orbitasiga esa 15 tonnagacha foydali yuk olib chiqish quvvatiga ega boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻz xususiyatlari va yuk koʻtarish qobiliyati boʻyicha u Ilon Maskning SpaceX kompaniyasiga tegishli mashhur Falcon 9 raketasining deyarli kloniga aylanadi.

Yangi raketaning asosiy ustunligi uning birinchi bosqichi koʻp marta ishlatilishidadir. Loyihaga koʻra, markaziy blok parvozdan soʻng yerga qaytib qoʻnadi va qayta tiklanib, keyingi missiyalarda yana foydalaniladi. Bu esa tijoriy mijozlar uchun xizmat narxini sezilarli darajada pasaytiradi va Xitoyning xalqaro koinot bozoridagi mavqeini mustahkamlaydi.

Gravity-2 oʻzining quvvat manbai sifatida kompaniya tomonidan mustaqil ishlab chiqilgan toʻqqizta Force-110 suyuq kislorod-kerosin dvigatelidan foydalanadi. Ikkinchi bosqichda esa bitta Force-110 Vacuum dvigateli oʻrnatiladi. Bunday kuchli agregatlar yirik sunʼiy yoʻldoshlarni va butun boshli orbital tizimlarni koinotga chiqarish imkonini beradi.

Xitoyning orbital internet loyihasi

Mazkur loyihaning strategik maqsadlaridan biri Xitoyning milliy past orbitali sunʼiy yoʻldosh internet tizimini yaratishdir. Bu tizim Starlink tarmogʻiga oʻziga xos raqobatchi boʻlishi kutilmoqda. Loyiha bosh konstruktori Syu Goguanning soʻzlariga koʻra, ushbu tarmoqning ilk qurilmalarini orbitaga chiqarish uchun joriy yilning uchinchi choragidan boshlab Gravity-1 raketalaridan foydalanila boshlanadi.

Eslatib oʻtamiz, hozirgi Gravity-1 raketasi Xitoydagi eng yirik qattiq yoqilgʻili raketa hisoblanadi. Uning umumiy ogʻirligi 405 tonnani tashkil etib, 6,5 tonnagacha yuk koʻtarishga qodir. Gravity-2 ning ishga tushirilishi esa ushbu koʻrsatkichlarni bir necha barobar oshirib, Xitoy xususiy kompaniyalarining koinot poygasidagi ishtirokini yangi bosqichga olib chiqadi.

XitoyKoinotRaketaOrienspaceGravity-2
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiWarner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiBugun, 01:51Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerPhineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerBugun, 01:29Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarIntel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarBugun, 01:21Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiOʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiBugun, 00:54Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaElon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaBugun, 00:24Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiNubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob