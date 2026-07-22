Koʻrish qobiliyatini tiklovchi chip: Science Corporation Yevropada ruxsat oldi
Tibbiyot va yuqori texnologiyalar chorrahasida inqilobiy yangilik yuz berdi: Science Corporation startapi koʻrish qobiliyatini yoʻqotgan insonlar uchun moʻljallangan PRIMA qurilmasini Yevropa bozorida sotish huquqini qoʻlga kiritdi. Ushbu texnologiya yosh bilan bogʻliq makula degeneratsiyasi tufayli koʻzi ojiz boʻlib qolgan bemorlarga dunyoni qayta koʻrish imkonini beradi. Bu qadam nafaqat kompaniya, balki butun neyrotexnologiya sohasi uchun ulkan yutuq hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
PRIMA tizimi koʻzning orqa qismiga oʻrnatiladigan mitti chip va maxsus kamerali koʻzoynakdan iborat. Jarayon ambulatoriya sharoitida atigi bir soat davom etadigan operatsiya orqali amalga oshiriladi. Koʻzoynakdagi kamera atrofdagi tasvirlarni qabul qilib, ularni bevosita chipga uzatadi, chip esa oʻz navbatida vizual maʼlumotni miyaga yetkazib beradi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu texnologiya allaqachon amaliyotda oʻzining yuqori samaradorligini isbotlagan.
Hayot sifatini tubdan oʻzgartiruvchi texnologiyaScience Corporation asoschisi va rahbari Max Hodakning soʻzlariga koʻra, qurilma bemorlarga funksional koʻrish qobiliyatini qaytaradi. Fransiyadagi klinik sinovlarda ishtirok etgan bemorlardan biri yaqinda 300 sahifalik romanni oʻqib tugatgan boʻlsa, boshqalari krossvordlar yechish va hatto rasm chizish qobiliyatiga ega boʻlgan. Bu natijalar yillar davomida qorongʻulikda yashagan insonlar uchun mislsiz imkoniyatdir.
Taʼkidlash joizki, Max Hodak ilgari Elon Musk bilan birga mashhur Neuralink loyihasini boshqargan. 2021-yilda u oʻz yoʻlini tanlab, Science Corporation kompaniyasiga asos soldi. Uning maqsadi shunchaki laboratoriya tajribalari bilan cheklanib qolmay, balki yiliga 100 million dollar daromad keltiruvchi barqaror biznes yaratish orqali neyrotexnologiyalar sohasini yangi bosqichga olib chiqishdir.
Narx va kelajakdagi rejalarHozirda bitta PRIMA qurilmasining narxi bir necha yuz ming dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Kompaniya vakillari Germaniya va boshqa Yevropa davlatlaridagi tibbiy sugʻurta tashkilotlari bilan xarajatlarni qoplash masalasida muzokaralar olib bormoqda. Dastlabki tijoriy operatsiyalar shu yilning sentyabr oyidayoq Germaniyada boshlanishi mumkin. Shuningdek, AQShning FDA boshqarmasi ham qurilmani tezlashtirilgan tartibda koʻrib chiqishga rozilik bergan.
Kompaniya kelajakda qurilmaning dizaynini yanada takomillashtirishni rejalashtirmoqda. Hozirgi model tashqi akkumulyator blokini talab qilsa-da, keyingi avlodlarda barcha hisoblash quvvatlari Meta kompaniyasining AR koʻzoynaklari kabi ixcham koʻrinishga keltiriladi. Bu texnologiya nafaqat makula degeneratsiyasi, balki koʻrlikning boshqa nodir turlarini davolashda ham asosiy yechim boʻlishi kutilmoqda.
…