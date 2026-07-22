Koʻrish qobiliyatini tiklovchi chip: Science Corporation Yevropada ruxsat oldi

·44·Texno
Koʻrish qobiliyatini tiklovchi chip: Science Corporation Yevropada ruxsat oldi

Tibbiyot va yuqori texnologiyalar chorrahasida inqilobiy yangilik yuz berdi: Science Corporation startapi koʻrish qobiliyatini yoʻqotgan insonlar uchun moʻljallangan PRIMA qurilmasini Yevropa bozorida sotish huquqini qoʻlga kiritdi. Ushbu texnologiya yosh bilan bogʻliq makula degeneratsiyasi tufayli koʻzi ojiz boʻlib qolgan bemorlarga dunyoni qayta koʻrish imkonini beradi. Bu qadam nafaqat kompaniya, balki butun neyrotexnologiya sohasi uchun ulkan yutuq hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

PRIMA tizimi koʻzning orqa qismiga oʻrnatiladigan mitti chip va maxsus kamerali koʻzoynakdan iborat. Jarayon ambulatoriya sharoitida atigi bir soat davom etadigan operatsiya orqali amalga oshiriladi. Koʻzoynakdagi kamera atrofdagi tasvirlarni qabul qilib, ularni bevosita chipga uzatadi, chip esa oʻz navbatida vizual maʼlumotni miyaga yetkazib beradi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu texnologiya allaqachon amaliyotda oʻzining yuqori samaradorligini isbotlagan.

Hayot sifatini tubdan oʻzgartiruvchi texnologiya

Science Corporation asoschisi va rahbari Max Hodakning soʻzlariga koʻra, qurilma bemorlarga funksional koʻrish qobiliyatini qaytaradi. Fransiyadagi klinik sinovlarda ishtirok etgan bemorlardan biri yaqinda 300 sahifalik romanni oʻqib tugatgan boʻlsa, boshqalari krossvordlar yechish va hatto rasm chizish qobiliyatiga ega boʻlgan. Bu natijalar yillar davomida qorongʻulikda yashagan insonlar uchun mislsiz imkoniyatdir.

Taʼkidlash joizki, Max Hodak ilgari Elon Musk bilan birga mashhur Neuralink loyihasini boshqargan. 2021-yilda u oʻz yoʻlini tanlab, Science Corporation kompaniyasiga asos soldi. Uning maqsadi shunchaki laboratoriya tajribalari bilan cheklanib qolmay, balki yiliga 100 million dollar daromad keltiruvchi barqaror biznes yaratish orqali neyrotexnologiyalar sohasini yangi bosqichga olib chiqishdir.

Narx va kelajakdagi rejalar

Hozirda bitta PRIMA qurilmasining narxi bir necha yuz ming dollarni tashkil etishi kutilmoqda. Kompaniya vakillari Germaniya va boshqa Yevropa davlatlaridagi tibbiy sugʻurta tashkilotlari bilan xarajatlarni qoplash masalasida muzokaralar olib bormoqda. Dastlabki tijoriy operatsiyalar shu yilning sentyabr oyidayoq Germaniyada boshlanishi mumkin. Shuningdek, AQShning FDA boshqarmasi ham qurilmani tezlashtirilgan tartibda koʻrib chiqishga rozilik bergan.

Kompaniya kelajakda qurilmaning dizaynini yanada takomillashtirishni rejalashtirmoqda. Hozirgi model tashqi akkumulyator blokini talab qilsa-da, keyingi avlodlarda barcha hisoblash quvvatlari Meta kompaniyasining AR koʻzoynaklari kabi ixcham koʻrinishga keltiriladi. Bu texnologiya nafaqat makula degeneratsiyasi, balki koʻrlikning boshqa nodir turlarini davolashda ham asosiy yechim boʻlishi kutilmoqda.

Science CorporationNeyrotexnologiyaPRIMATibbiyotMax Hodak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob