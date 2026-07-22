Algoritmsiz va reklamasiz yangi ijtimoiy tarmoq: Yope loyihasi 12,3 million dollar jalb qildi
Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar doʻstlar bilan muloqot qilish maskanidan yirik koʻngilochar platformalarga aylanib borayotgan bir paytda, Yope startapi raqamli aloqaning mutlaqo yangi formatini taklif qilmoqda. Algoritmlar, reklamalar va ochiq kontentdan xoli boʻlgan ushbu platforma yaqinda Northzone boshchiligidagi investitsiya raundida 12,3 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Loyiha mualliflarining fikricha, kelajak ijtimoiy tarmoqlari ommaviylikka emas, balki tor doiradagi maxfiy jamoalarga tayanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yope ilovasi Facebook, TikTok va Instagram kabi gigantlarga qarshi oʻzgacha strategiya bilan chiqmoqda. Uning asosiy eʼtibori "mikro-jamoalar" — yaʼni yaqin doʻstlar va oila aʼzolari oʻrtasidagi shaxsiy muloqotga qaratilgan. Bu yerda foydalanuvchilar oʻzaro foto, video va xabarlar almashishlari, shuningdek, yaqin orada joriy etiladigan mini-oʻyinlarni birgalikda oʻynashlari mumkin boʻladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, platformada barcha akkauntlar standart ravishda yopiq holatda boʻladi.
Sunʼiy intellekt va yoshlar auditoriyasiLoyiha asoschisi Bahram Ismailau va uning jamoasi ushbu gʻoyani ishlab chiqishdan oldin sunʼiy intellekt yordamida 100 mingdan ortiq intervyularni tahlil qilib chiqqan. Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, yoshlarning qariyb 30 foizi oʻzlarining shaxsiy hayotini keng ommaga koʻrsatishni istamaydi va faqat tor doira uchun moʻljallangan "spam" yoki maxfiy akkauntlardan foydalanadi. Yope aynan blogger yoki influenser boʻlishni istamaydigan, ammo oʻzini erkin ifoda etishni xohlaydigan yoshlar uchun xavfsiz maydon yaratishni maqsad qilgan.
Yope jamoasi sunʼiy intellektdan kontent yaratish uchun emas, balki foydalanuvchilar oʻrtasidagi aloqalarni mustahkamlash vositasi sifatida foydalanishni rejalashtirmoqda. Masalan, AI yordamida doʻstlar bilan oʻynash mumkin boʻlgan mini-oʻyinlar yaratiladi. Shuningdek, kelajakda tizim foydalanuvchilarga real hayotda uchrashish uchun qulay joylar topish, restoran buyurtma qilish yoki futbol oʻyinlarini birga tomosha qilish uchun bar tanlashda koʻmaklashishi kutilmoqda.
Reklamasiz model va oʻziga xos dizaynPlatformaning yana bir muhim jihati shundaki, u anʼanaviy reklama modelidan voz kechadi. Buning oʻrniga, qoʻshimcha imkoniyatlarga ega boʻlishni istagan foydalanuvchilar uchun pullik obuna tizimi joriy etiladi. Bu foydalanuvchilarni zerikarli reklamalardan va shaxsiy maʼlumotlarning sotilishidan himoya qiladi. Ilovadagi foydalanuvchi profillari ham oʻziga xos tarzda shakllantirilgan: suratlar albom koʻrinishida emas, balki tartibsiz kollaj shaklida "devor"ga joylashtiriladi.
Yope foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy maydonini maksimal darajada individuallashtirish imkonini beradi. Platformaning kelgusi rejalari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Sevimli musiqa va qiziqishlarni profilga qoʻshish;
- Interfeys ranglari va fon rasmlarini shaxsiylashtirish;
- Suratlardan stikerlar yasash va ularni doʻstlar bilan ulashish;
- Real hayotdagi tadbirlar uchun chiptalar xarid qilish funksiyasi.
…