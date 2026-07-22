Algoritmsiz va reklamasiz yangi ijtimoiy tarmoq: Yope loyihasi 12,3 million dollar jalb qildi

·44·Texno
Algoritmsiz va reklamasiz yangi ijtimoiy tarmoq: Yope loyihasi 12,3 million dollar jalb qildi

Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar doʻstlar bilan muloqot qilish maskanidan yirik koʻngilochar platformalarga aylanib borayotgan bir paytda, Yope startapi raqamli aloqaning mutlaqo yangi formatini taklif qilmoqda. Algoritmlar, reklamalar va ochiq kontentdan xoli boʻlgan ushbu platforma yaqinda Northzone boshchiligidagi investitsiya raundida 12,3 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Loyiha mualliflarining fikricha, kelajak ijtimoiy tarmoqlari ommaviylikka emas, balki tor doiradagi maxfiy jamoalarga tayanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yope ilovasi Facebook, TikTok va Instagram kabi gigantlarga qarshi oʻzgacha strategiya bilan chiqmoqda. Uning asosiy eʼtibori "mikro-jamoalar" — yaʼni yaqin doʻstlar va oila aʼzolari oʻrtasidagi shaxsiy muloqotga qaratilgan. Bu yerda foydalanuvchilar oʻzaro foto, video va xabarlar almashishlari, shuningdek, yaqin orada joriy etiladigan mini-oʻyinlarni birgalikda oʻynashlari mumkin boʻladi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, platformada barcha akkauntlar standart ravishda yopiq holatda boʻladi.

Sunʼiy intellekt va yoshlar auditoriyasi

Loyiha asoschisi Bahram Ismailau va uning jamoasi ushbu gʻoyani ishlab chiqishdan oldin sunʼiy intellekt yordamida 100 mingdan ortiq intervyularni tahlil qilib chiqqan. Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, yoshlarning qariyb 30 foizi oʻzlarining shaxsiy hayotini keng ommaga koʻrsatishni istamaydi va faqat tor doira uchun moʻljallangan "spam" yoki maxfiy akkauntlardan foydalanadi. Yope aynan blogger yoki influenser boʻlishni istamaydigan, ammo oʻzini erkin ifoda etishni xohlaydigan yoshlar uchun xavfsiz maydon yaratishni maqsad qilgan.

Yope jamoasi sunʼiy intellektdan kontent yaratish uchun emas, balki foydalanuvchilar oʻrtasidagi aloqalarni mustahkamlash vositasi sifatida foydalanishni rejalashtirmoqda. Masalan, AI yordamida doʻstlar bilan oʻynash mumkin boʻlgan mini-oʻyinlar yaratiladi. Shuningdek, kelajakda tizim foydalanuvchilarga real hayotda uchrashish uchun qulay joylar topish, restoran buyurtma qilish yoki futbol oʻyinlarini birga tomosha qilish uchun bar tanlashda koʻmaklashishi kutilmoqda.

Reklamasiz model va oʻziga xos dizayn

Platformaning yana bir muhim jihati shundaki, u anʼanaviy reklama modelidan voz kechadi. Buning oʻrniga, qoʻshimcha imkoniyatlarga ega boʻlishni istagan foydalanuvchilar uchun pullik obuna tizimi joriy etiladi. Bu foydalanuvchilarni zerikarli reklamalardan va shaxsiy maʼlumotlarning sotilishidan himoya qiladi. Ilovadagi foydalanuvchi profillari ham oʻziga xos tarzda shakllantirilgan: suratlar albom koʻrinishida emas, balki tartibsiz kollaj shaklida "devor"ga joylashtiriladi.

Yope foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy maydonini maksimal darajada individuallashtirish imkonini beradi. Platformaning kelgusi rejalari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Sevimli musiqa va qiziqishlarni profilga qoʻshish;
  • Interfeys ranglari va fon rasmlarini shaxsiylashtirish;
  • Suratlardan stikerlar yasash va ularni doʻstlar bilan ulashish;
  • Real hayotdagi tadbirlar uchun chiptalar xarid qilish funksiyasi.
Oʻzbekiston bozorida ham yoshlar orasida Telegram kabi messenjerlarda yopiq guruhlar orqali muloqot qilish ommalashib borayotganini hisobga olsa, Yope kabi maxfiylikka yoʻnaltirilgan platformalar kelajakda mahalliy foydalanuvchilar eʼtiborini ham tortishi mumkin. Hozirda startap oʻzining AI-native (sunʼiy intellektga asoslangan) tabiatini saqlab qolgan holda global miqyosda kengayishni davom ettirmoqda.

YopeIjtimoiy TarmoqStartapSunʼiy IntellektMaxfiylik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob