Yamal va Holand tarixiy chegarani zabt etdi: ular 220 mln yevroga yetdi...
Transfermarkt JCH–2026 yakunlaridan so‘ng futbolchilarning transfer qiymatini qayta baholadi. Yangilangan reytingda Lamin Yamal va Erling Holand tarixda ilk bor 220 million yevrolik ko‘rsatkichga yetib, dunyoning eng qimmat futbolchilariga aylandi.
Ispaniyalik yosh yulduzning mundialda chempionlikka erishishi uning bozor bahosi oshishida muhim omil bo‘ldi. Holand esa yuqori goldorlik va barqaror o‘yini bilan reytingning eng yuqori pog‘onasini Yamal bilan bo‘lishdi.
Yamal va Holand bir xil baholandi
Transfermarkt ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» va Ispaniya milliy jamoasi hujumchisi Lamin Yamalning transfer qiymati 220 million yevroga yetdi.
Xuddi shunday summada «Manchester Siti» va Norvegiya terma jamoasi to‘purari Erling Holand ham baholandi.
Shu tariqa, ikki futbolchi Transfermarkt tarixida 220 million yevrolik bahoga erishgan dastlabki o‘yinchilarga aylandi. Ular ayni paytda dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingida teng peshqadamlik qilmoqda.
Mbappe uchinchi o‘rinda qoldi
Reytingning uchinchi pog‘onasidan «Real Madrid» hamda Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe joy oldi. Uning bozor qiymati 200 million yevro deb baholangan.
Kuchli beshlik quyidagicha ko‘rinish oldi:
Lamin Yamal — 220 million yevro;
Erling Holand — 220 million yevro;
Kilian Mbappe — 200 million yevro;
Maykl Olise — 170 million yevro;
Jud Bellinghem — 160 million yevro.
Fransiyalik Maykl Olise 170 million yevro bilan to‘rtinchi, angliyalik Jud Bellinghem esa 160 million yevro bilan beshinchi o‘rinni egalladi.
JCH–2026 Yamal bahosiga katta ta’sir qildi
Lamin Yamal 2026 yilgi jahon chempionatida Ispaniya milliy jamoasi bilan bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.
Ispaniya finalda Argentina terma jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempioni bo‘ldi. Yamalning turnir davomidagi o‘yini, jamoa natijasiga qo‘shgan hissasi va yoshi uning transfer qiymati rekord darajaga ko‘tarilishida muhim omillardan biri bo‘ldi.
Yosh futbolchining 220 million yevroga baholanishi uning nafaqat bugungi natijalari, balki kelajakdagi ulkan salohiyati ham yuqori baholanayotganini ko‘rsatadi.
Holand ham rekord qiymatga yetdi
Erling Holand so‘nggi yillarda klub va milliy jamoa darajasidagi goldorligi bilan dunyo futbolidagi eng kuchli hujumchilardan biri bo‘lib kelmoqda.
Norvegiyalik forvardning jismoniy imkoniyatlari, yoshi va yuqori samaradorligi uning bozor qiymatini 220 million yevroga yetkazdi. Shu bilan u Yamal bilan birgalikda reyting cho‘qqisini egalladi.
Bozor bahosi haqiqiy transfer narxi emas
Transfermarkt keltirgan raqamlar futbolchilarning taxminiy bozor qiymatini ko‘rsatadi. Bu summa ularning amaldagi sotuv narxi degani emas.
Futbolchining shartnoma muddati, klubning uni sotish istagi, muzokaralar va xaridor klubning moliyaviy imkoniyatlari haqiqiy transfer summasiga ta’sir qiladi.
Biroq Yamal va Holandning 220 million yevrolik bahoga yetishi zamonaviy futboldagi yangi iqtisodiy chegarani belgilab berdi.
…