Yamal va Holand tarixiy chegarani zabt etdi: ular 220 mln yevroga yetdi...

·50·Sport
Yamal va Holand tarixiy chegarani zabt etdi: ular 220 mln yevroga yetdi...

Transfermarkt JCH–2026 yakunlaridan so‘ng futbolchilarning transfer qiymatini qayta baholadi. Yangilangan reytingda Lamin Yamal va Erling Holand tarixda ilk bor 220 million yevrolik ko‘rsatkichga yetib, dunyoning eng qimmat futbolchilariga aylandi.

Ispaniyalik yosh yulduzning mundialda chempionlikka erishishi uning bozor bahosi oshishida muhim omil bo‘ldi. Holand esa yuqori goldorlik va barqaror o‘yini bilan reytingning eng yuqori pog‘onasini Yamal bilan bo‘lishdi.

Yamal va Holand bir xil baholandi

Transfermarkt ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» va Ispaniya milliy jamoasi hujumchisi Lamin Yamalning transfer qiymati 220 million yevroga yetdi.

Xuddi shunday summada «Manchester Siti» va Norvegiya terma jamoasi to‘purari Erling Holand ham baholandi.

Shu tariqa, ikki futbolchi Transfermarkt tarixida 220 million yevrolik bahoga erishgan dastlabki o‘yinchilarga aylandi. Ular ayni paytda dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingida teng peshqadamlik qilmoqda.

Mbappe uchinchi o‘rinda qoldi

Reytingning uchinchi pog‘onasidan «Real Madrid» hamda Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe joy oldi. Uning bozor qiymati 200 million yevro deb baholangan.

Kuchli beshlik quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. Lamin Yamal — 220 million yevro;

  2. Erling Holand — 220 million yevro;

  3. Kilian Mbappe — 200 million yevro;

  4. Maykl Olise — 170 million yevro;

  5. Jud Bellinghem — 160 million yevro.

Fransiyalik Maykl Olise 170 million yevro bilan to‘rtinchi, angliyalik Jud Bellinghem esa 160 million yevro bilan beshinchi o‘rinni egalladi.

JCH–2026 Yamal bahosiga katta ta’sir qildi

Lamin Yamal 2026 yilgi jahon chempionatida Ispaniya milliy jamoasi bilan bosh sovrinni qo‘lga kiritdi.

Ispaniya finalda Argentina terma jamoasini 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempioni bo‘ldi. Yamalning turnir davomidagi o‘yini, jamoa natijasiga qo‘shgan hissasi va yoshi uning transfer qiymati rekord darajaga ko‘tarilishida muhim omillardan biri bo‘ldi.

Yosh futbolchining 220 million yevroga baholanishi uning nafaqat bugungi natijalari, balki kelajakdagi ulkan salohiyati ham yuqori baholanayotganini ko‘rsatadi.

Holand ham rekord qiymatga yetdi

Erling Holand so‘nggi yillarda klub va milliy jamoa darajasidagi goldorligi bilan dunyo futbolidagi eng kuchli hujumchilardan biri bo‘lib kelmoqda.

Norvegiyalik forvardning jismoniy imkoniyatlari, yoshi va yuqori samaradorligi uning bozor qiymatini 220 million yevroga yetkazdi. Shu bilan u Yamal bilan birgalikda reyting cho‘qqisini egalladi.

Bozor bahosi haqiqiy transfer narxi emas

Transfermarkt keltirgan raqamlar futbolchilarning taxminiy bozor qiymatini ko‘rsatadi. Bu summa ularning amaldagi sotuv narxi degani emas.

Futbolchining shartnoma muddati, klubning uni sotish istagi, muzokaralar va xaridor klubning moliyaviy imkoniyatlari haqiqiy transfer summasiga ta’sir qiladi.

Biroq Yamal va Holandning 220 million yevrolik bahoga yetishi zamonaviy futboldagi yangi iqtisodiy chegarani belgilab berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...