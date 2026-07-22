Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Maghnes Akliouche uchun kurash boshlandi

·39·Sport
Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Maghnes Akliouche uchun kurash boshlandi

Angliyaning Liverpul klubi jamoani tark etgan Muhammad Salahning oʻrnini toʻldirish maqsadida transfer bozorida faol qadamlar tashlamoqda. Mersisaydliklar Monako klubining iqtidorli vingeri Maghnes Akliouche uchun kurashga qoʻshildi. Sky Sports nashrining xabar berishicha, ingliz klubi futbolchining transfer imkoniyatlarini oʻrganish uchun dastlabki aloqalarni oʻrnatgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya yoshlar terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Akliouche soʻnggi vaqtlarda Pari Sen-Jermen eʼtiborini ham oʻziga tortgan edi. Biroq Parij klubining bir necha bor qilgan takliflari Monako rahbariyati tomonidan rad etildi. Bu holat Liverpul uchun qulay imkoniyat yaratib, transfer poygasida yetakchilikni qoʻlga olishga yoʻl ochdi.

Maghnes Akliouche Monako akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va 2021-yildan buyon asosiy jamoada barqaror oʻyin koʻrsatib kelmoqda. Oʻtgan davr mobaynida u 139 ta uchrashuvda maydonga tushib, 23 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Ayniqsa, oʻtgan mavsum u uchun juda muvaffaqiyatli kechdi: barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda 7 ta gol va 10 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻydi.

PSJning rad etilgan takliflari va raqobat

Pari Sen-Jermen ushbu transfer oynasida Aklioucheni sotib olish uchun bir necha bor urinish qildi. Maʼlumotlarga koʻra, Fransiya chempionlarining soʻnggi taklifi 34 million funt sterlingni tashkil etgan, ammo Monako bu summani oʻyinchi uchun yetarli emas deb hisoblagan. Monako klubining qatʼiy pozitsiyasi Liverpulni yanada faolroq harakat qilishga undamoqda.

Liverpul jamoasining yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola jamoaga yangi vinger kerakligini ochiqchasiga taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibni kuchaytirish va jarohatlangan futbolchilar oʻrnini toʻldirish uchun yangi nomlar zarur. "Bizga albatta vinger kerak. Tarkibni yaxshilash uchun har doim yangi variantlarga ochiq boʻlishimiz lozim", — deya qayd etdi murabbiy matbuot anjumanida.

Eslatib oʻtamiz, Liverpul avvalroq Osasuna klubidan Viktor Munyosni 34,5 million funtga sotib olgan edi. Shuningdek, klub RB Leypsig vingeri Yan Diomande bilan ham muzokaralar olib borgan, biroq nemis klubi talab qilgan 112 million funt oʻrniga mersisaydliklar faqat 86 million funt toʻlashga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Shu sababli, Akliouche varianti hozirda klub uchun eng ustuvor yoʻnalish boʻlib turibdi.

LiverpulMonakoTransferMuhammad SalahFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...