Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Maghnes Akliouche uchun kurash boshlandi
Angliyaning Liverpul klubi jamoani tark etgan Muhammad Salahning oʻrnini toʻldirish maqsadida transfer bozorida faol qadamlar tashlamoqda. Mersisaydliklar Monako klubining iqtidorli vingeri Maghnes Akliouche uchun kurashga qoʻshildi. Sky Sports nashrining xabar berishicha, ingliz klubi futbolchining transfer imkoniyatlarini oʻrganish uchun dastlabki aloqalarni oʻrnatgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya yoshlar terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Akliouche soʻnggi vaqtlarda Pari Sen-Jermen eʼtiborini ham oʻziga tortgan edi. Biroq Parij klubining bir necha bor qilgan takliflari Monako rahbariyati tomonidan rad etildi. Bu holat Liverpul uchun qulay imkoniyat yaratib, transfer poygasida yetakchilikni qoʻlga olishga yoʻl ochdi.
Maghnes Akliouche Monako akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va 2021-yildan buyon asosiy jamoada barqaror oʻyin koʻrsatib kelmoqda. Oʻtgan davr mobaynida u 139 ta uchrashuvda maydonga tushib, 23 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Ayniqsa, oʻtgan mavsum u uchun juda muvaffaqiyatli kechdi: barcha musobaqalarda 43 ta oʻyinda 7 ta gol va 10 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻydi.
PSJning rad etilgan takliflari va raqobatPari Sen-Jermen ushbu transfer oynasida Aklioucheni sotib olish uchun bir necha bor urinish qildi. Maʼlumotlarga koʻra, Fransiya chempionlarining soʻnggi taklifi 34 million funt sterlingni tashkil etgan, ammo Monako bu summani oʻyinchi uchun yetarli emas deb hisoblagan. Monako klubining qatʼiy pozitsiyasi Liverpulni yanada faolroq harakat qilishga undamoqda.
Liverpul jamoasining yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola jamoaga yangi vinger kerakligini ochiqchasiga taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibni kuchaytirish va jarohatlangan futbolchilar oʻrnini toʻldirish uchun yangi nomlar zarur. "Bizga albatta vinger kerak. Tarkibni yaxshilash uchun har doim yangi variantlarga ochiq boʻlishimiz lozim", — deya qayd etdi murabbiy matbuot anjumanida.
Eslatib oʻtamiz, Liverpul avvalroq Osasuna klubidan Viktor Munyosni 34,5 million funtga sotib olgan edi. Shuningdek, klub RB Leypsig vingeri Yan Diomande bilan ham muzokaralar olib borgan, biroq nemis klubi talab qilgan 112 million funt oʻrniga mersisaydliklar faqat 86 million funt toʻlashga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Shu sababli, Akliouche varianti hozirda klub uchun eng ustuvor yoʻnalish boʻlib turibdi.
…