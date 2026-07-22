Travis Kalanick asos solgan Atoms startapi 1,7 milliard dollar investitsiya jalb qildi

·41·Texno
Travis Kalanick asos solgan Atoms startapi 1,7 milliard dollar investitsiya jalb qildi

Uber kompaniyasining sobiq rahbari Travis Kalanick tomonidan asos solingan Atoms robototexnika kompaniyasi Andreessen Horowitz (a16z) venchur fondi yetakchiligidagi investitsiya raundida 1,7 milliard dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Mazkur yirik moliyalashtirish jarayoni nafaqat startapning kelajagi, balki Kalanickning texnologiya olamiga shov-shuvli qaytishi sifatida ham baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu investitsiya raundida Bain Capital va Fifth Wall kabi yirik fondlar ishtirok etdi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, investorlar qatorida Uber kompaniyasi ham bor. Bu Kalanickning 2017-yilda mojarolar fonida tark etgan va oʻzi asos solgan kompaniyasi bilan qayta aloqa oʻrnatganini anglatadi. Kelishuv doirasida taniqli investor Ben Horowitz Atoms direktorlar kengashi tarkibiga kiradi.

CloudKitchens loyihasining yangi bosqichi

Atoms aslida Kalanickning Uberdan ketganidan soʻng shugʻullanib kelayotgan CloudKitchens (ghost kitchen — virtual oshxonalar tarmogʻi) loyihasi asosida yaratilgan rebrending qilingan xolding kompaniyadir. Joriy yilning mart oyida yangi nom eʼlon qilinganida, Kalanick oʻzining sobiq hamkasbi Anthony Levandowski boshqarayotgan Pronto ogʻir sanoat avtomatlashtirish kompaniyasini sotib olganini maʼlum qilgan edi.

Kalanick X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ushbu investitsiyani "tugallanmagan ish" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, Atoms loyihasi Uberda boshlangan va CloudKitchens orqali davom etgan "bitlardan atomlarga oʻtish" hikoyasining yakuniy nuqtasi boʻladi. Tadbirkor jismoniy dunyoni raqamlashtirish, uni dasturiy taʼminot orqali boshqarish va bashorat qilishni maqsad qilgan.

Robotlar uchun platforma yaratish

Hozircha Atoms kompaniyasi aniq qanday mahsulot ustida ishlayotgani haqida batafsil maʼlumot berilmagan. Biroq Kalanick robotlar uchun oʻziga xos "gʻildirak bazasi" yoki platforma yaratish niyatida ekanini taʼkidlagan. Uning konsepsiyasiga koʻra, ishlab chiqarish jarayoni protsessor (CPU), koʻchmas mulk xotira (storage), transport esa tarmoq (network) vazifasini bajaradigan "atomlarga asoslangan kompyuterlar" davri kelmoqda.

Ben Horowitz Kalanickning qaytishini olqishlab, iqtisodiyotning anʼanaviy va ogʻir tarmoqlarini oʻzgartirish uchun aynan shunday qatʼiyatli va koʻp qirrali tadbirkorlar kerakligini qayd etdi. Uning fikricha, Kalanick dasturiy taʼminot arxitekturasidan tortib mexanik muhandislikkacha boʻlgan sohalarni birlashtira oladigan noyob qobiliyatga ega.

Ushbu loyiha Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Avtomatlashtirilgan yetkazib berish va robototexnika yechimlari kelajakda logistika va umumiy ovqatlanish sohalarida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Hozircha Atoms oʻzining texnologik yechimlarini qachon ommaga taqdim etishi nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

Travis KalanickUberAtomsRobototexnikaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob