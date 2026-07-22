Travis Kalanick asos solgan Atoms startapi 1,7 milliard dollar investitsiya jalb qildi
Uber kompaniyasining sobiq rahbari Travis Kalanick tomonidan asos solingan Atoms robototexnika kompaniyasi Andreessen Horowitz (a16z) venchur fondi yetakchiligidagi investitsiya raundida 1,7 milliard dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Mazkur yirik moliyalashtirish jarayoni nafaqat startapning kelajagi, balki Kalanickning texnologiya olamiga shov-shuvli qaytishi sifatida ham baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu investitsiya raundida Bain Capital va Fifth Wall kabi yirik fondlar ishtirok etdi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, investorlar qatorida Uber kompaniyasi ham bor. Bu Kalanickning 2017-yilda mojarolar fonida tark etgan va oʻzi asos solgan kompaniyasi bilan qayta aloqa oʻrnatganini anglatadi. Kelishuv doirasida taniqli investor Ben Horowitz Atoms direktorlar kengashi tarkibiga kiradi.
CloudKitchens loyihasining yangi bosqichiAtoms aslida Kalanickning Uberdan ketganidan soʻng shugʻullanib kelayotgan CloudKitchens (ghost kitchen — virtual oshxonalar tarmogʻi) loyihasi asosida yaratilgan rebrending qilingan xolding kompaniyadir. Joriy yilning mart oyida yangi nom eʼlon qilinganida, Kalanick oʻzining sobiq hamkasbi Anthony Levandowski boshqarayotgan Pronto ogʻir sanoat avtomatlashtirish kompaniyasini sotib olganini maʼlum qilgan edi.
Kalanick X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida ushbu investitsiyani "tugallanmagan ish" deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, Atoms loyihasi Uberda boshlangan va CloudKitchens orqali davom etgan "bitlardan atomlarga oʻtish" hikoyasining yakuniy nuqtasi boʻladi. Tadbirkor jismoniy dunyoni raqamlashtirish, uni dasturiy taʼminot orqali boshqarish va bashorat qilishni maqsad qilgan.
Robotlar uchun platforma yaratishHozircha Atoms kompaniyasi aniq qanday mahsulot ustida ishlayotgani haqida batafsil maʼlumot berilmagan. Biroq Kalanick robotlar uchun oʻziga xos "gʻildirak bazasi" yoki platforma yaratish niyatida ekanini taʼkidlagan. Uning konsepsiyasiga koʻra, ishlab chiqarish jarayoni protsessor (CPU), koʻchmas mulk xotira (storage), transport esa tarmoq (network) vazifasini bajaradigan "atomlarga asoslangan kompyuterlar" davri kelmoqda.
Ben Horowitz Kalanickning qaytishini olqishlab, iqtisodiyotning anʼanaviy va ogʻir tarmoqlarini oʻzgartirish uchun aynan shunday qatʼiyatli va koʻp qirrali tadbirkorlar kerakligini qayd etdi. Uning fikricha, Kalanick dasturiy taʼminot arxitekturasidan tortib mexanik muhandislikkacha boʻlgan sohalarni birlashtira oladigan noyob qobiliyatga ega.
Ushbu loyiha Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Avtomatlashtirilgan yetkazib berish va robototexnika yechimlari kelajakda logistika va umumiy ovqatlanish sohalarida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Hozircha Atoms oʻzining texnologik yechimlarini qachon ommaga taqdim etishi nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
…