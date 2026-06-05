Napoli prezidenti Kevin De Bruyne va Romelu Lukakuni sotib yuborish bilan tahdid qildi

·154·Sport
Napoli prezidenti Kevin De Bruyne va Romelu Lukakuni sotib yuborish bilan tahdid qildi

Napoli prezidenti Aurelio De Laurentiis jamoaning yulduz futbolchilariga keskin ogohlantirish yubordi. Klub rahbari sobiq murabbiy Antonio Conte bilan nizolashgan va ochiqchasiga norozilik bildirgan har qanday oʻyinchi, jumladan Kevin De Bruyne va Romelu Lukaku ham jamoani tark etishi mumkinligini shama qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Stadio Diego Armando Maradona atrofidagi vaziyat Kevin De Bruyne murabbiy ketganini ochiqchasiga nishonlaganidan soʻng yanada keskinlashdi. Oʻtgan yili Manchester Siti safidan erkin agent sifatida kelib qoʻshilgan belgiya oʻyinchi jarohatlar va taktik kelishmovchiliklar sababli Italiyadagi debyut mavsumida oʻzini koʻrsata olmadi. De Laurentiis matbuot anjumanida klub yoʻnalishidan norozi boʻlganlar uchun eshiklar ochiqligini taʼkidladi.

"Ular oʻz nuqtai nazaridan kelib chiqib turli bayonotlar berishdi. Yangi murabbiy bu borada nima deb oʻylashini koʻramiz. Agar kimdir ketishi kerak boʻlsa, u ketadi. Buning nimasi muammo? Dunyoda futbolchilar juda koʻp", — dedi kino magnati hisoblangan Napoli prezidenti.

Kevin De Bruyne oʻz intervyusida Antonio Conte qoʻllagan 4-5-1 taktikasi va oʻta himoyaviy uslub uning qarashlariga mos kelmaganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, klub vaʼda qilingan hujumkor futbolni namoyish etmagan. Shu bilan birga, jamoaning boshqa bir yulduzi Romelu Lukaku ham intizomiy muammolar girdobida qolgan. Belgiya safida jarohatdan tiklanish jarayonida klub buyrugʻiga boʻysunmagani uchun u 150 ming yevro miqdorida jarimaga tortildi.

Xabarlarga koʻra, Napoli rahbariyati Romelu Lukakuni Saudiya Arabistoni yoki Turkiya klublariga 10 million yevro evaziga sotib yuborishga tayyor. Jamoa boshqaruviga Massimiliano Allegri kelishi kutilayotgan bir paytda, hujumkor futbol tarafdori boʻlgan Kevin De Bruyne uchun vaziyat yanada murakkablashishi mumkin, chunki Allegri ham pragmatik uslubni afzal koʻradi.

NapoliKevin De BruyneRomelu LukakuTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi