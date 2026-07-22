Lamine Yamalning erta muvaffaqiyati: Barselona yulduzi toʻyinganlik xavfidan qanday qutuladi?

·108·Sport
Lamine Yamalning erta muvaffaqiyati: Barselona yulduzi toʻyinganlik xavfidan qanday qutuladi?

Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh iqtidor egasi Lamine Yamal futbol olamida misli koʻrilmagan natijalarga erishishda davom etmoqda. Atigi 19 yoshga toʻlgan boʻlishiga qaramay, u allaqachon futbolchilar orzu qiladigan deyarli barcha choʻqqilarni zabt etib boʻldi. Biroq, bunday erta zafar va shon-shuhrat Kataloniya klubi muxlislarida xavotir uygʻota boshladi: hamma narsaga erishgan yosh yulduzda motivatsiya yoʻqolmaydimi? Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Kataloniya ahli oʻziga xos "baxtli kabus" ichida yashamoqda. Ispaniya terma jamoasi bilan Yevro-2024 va 2026-yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqqan, Barselona safida barcha ichki sovrunlarni qoʻlga kiritgan Yamal uchun endi qanday maqsadlar qoldi? Sport psixologiyasida "erta toʻyinganlik" deb ataladigan holat koʻpincha iqtidorli yoshlarning karyerasiga nuqta qoʻyishi yoki ularning oʻsishdan toʻxtashiga sabab boʻlishi mumkin.

Neymar xatosi va yangi chaqiriqlar

Barselona rahbariyati va muxlislari oʻz vaqtida Neymarning jamoani tark etishi bilan bogʻliq ogʻriqli tajribani boshdan kechirgan. Biroq, tahlilchilarning fikricha, Lamine Yamal bilan bogʻliq vaziyat boshqacha tus olishi kutilmoqda. Neymar oʻz vaqtida Lionel Messi soyasidan qochishni istagan boʻlsa, Yamal hozirda yangi davrning mutlaq yetakchisi sifatida shakllanmoqda. Uning oldida nafaqat sovrunlarni himoya qilish, balki futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilar qatoridan mustahkam joy olish vazifasi turibdi.

Yamalning oʻyin uslubi va maydondagi xatti-harakatlari uning hali ham futboldan zavq olayotganini koʻrsatadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, u shunchaki gʻalaba qozonish uchun emas, balki oʻyin estetikasi va muxlislarga quvonch ulashish uchun maydonga tushmoqda. Bu esa uning uzoq vaqt yuqori saviyada qolishini taʼminlovchi asosiy omildir.

Shuningdek, individual mukofotlar poygasi hali oldinda. Garchi jamoaviy sovrunlar borasida Yamalning javoni toʻla boʻlsa-da, "Oltin toʻp" kabi nufuzli shaxsiy sovrinlar uchun kurash endi qizgʻin pallaga kirmoqda. Zamonaviy futbolda Kilian Mbappe va Erling Xoland kabi gigantlar bilan raqobatlashish Lamine Yamal uchun doimiy motivatsiya manbai boʻlib xizmat qiladi.

Kataloniya klubi muxlislari uchun yana bir tasalli beruvchi jihat shundaki, Yamal klub akademiyasi — "La Masia" tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Bu uning klubga boʻlgan sadoqatini va Barselona falsafasini chuqur anglashini anglatadi. U nafaqat oʻz muvaffaqiyati, balki jamoaning inqirozdan toʻliq chiqib ketishi va Yevropa taxtiga qaytishi uchun ham masʼuliyatni his qilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lamine Yamalning 19 yoshida erishgan natijalari hayratlanarli boʻlsa-da, bu uning yoʻli yakuni emas. Aksincha, bu yangi va yanada buyukroq davrning boshlanishidir. Barselona yulduzi oʻzining aqliy yetukligi va professional yondashuvi bilan erta toʻyinganlik haqidagi barcha shubhalarni tarqatib yuborishga qodir.

BarselonaLamine YamalFutbolIspaniyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...