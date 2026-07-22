Lamine Yamalning erta muvaffaqiyati: Barselona yulduzi toʻyinganlik xavfidan qanday qutuladi?
Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh iqtidor egasi Lamine Yamal futbol olamida misli koʻrilmagan natijalarga erishishda davom etmoqda. Atigi 19 yoshga toʻlgan boʻlishiga qaramay, u allaqachon futbolchilar orzu qiladigan deyarli barcha choʻqqilarni zabt etib boʻldi. Biroq, bunday erta zafar va shon-shuhrat Kataloniya klubi muxlislarida xavotir uygʻota boshladi: hamma narsaga erishgan yosh yulduzda motivatsiya yoʻqolmaydimi? Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Kataloniya ahli oʻziga xos "baxtli kabus" ichida yashamoqda. Ispaniya terma jamoasi bilan Yevro-2024 va 2026-yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqqan, Barselona safida barcha ichki sovrunlarni qoʻlga kiritgan Yamal uchun endi qanday maqsadlar qoldi? Sport psixologiyasida "erta toʻyinganlik" deb ataladigan holat koʻpincha iqtidorli yoshlarning karyerasiga nuqta qoʻyishi yoki ularning oʻsishdan toʻxtashiga sabab boʻlishi mumkin.
Neymar xatosi va yangi chaqiriqlarBarselona rahbariyati va muxlislari oʻz vaqtida Neymarning jamoani tark etishi bilan bogʻliq ogʻriqli tajribani boshdan kechirgan. Biroq, tahlilchilarning fikricha, Lamine Yamal bilan bogʻliq vaziyat boshqacha tus olishi kutilmoqda. Neymar oʻz vaqtida Lionel Messi soyasidan qochishni istagan boʻlsa, Yamal hozirda yangi davrning mutlaq yetakchisi sifatida shakllanmoqda. Uning oldida nafaqat sovrunlarni himoya qilish, balki futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilar qatoridan mustahkam joy olish vazifasi turibdi.
Yamalning oʻyin uslubi va maydondagi xatti-harakatlari uning hali ham futboldan zavq olayotganini koʻrsatadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, u shunchaki gʻalaba qozonish uchun emas, balki oʻyin estetikasi va muxlislarga quvonch ulashish uchun maydonga tushmoqda. Bu esa uning uzoq vaqt yuqori saviyada qolishini taʼminlovchi asosiy omildir.
Shuningdek, individual mukofotlar poygasi hali oldinda. Garchi jamoaviy sovrunlar borasida Yamalning javoni toʻla boʻlsa-da, "Oltin toʻp" kabi nufuzli shaxsiy sovrinlar uchun kurash endi qizgʻin pallaga kirmoqda. Zamonaviy futbolda Kilian Mbappe va Erling Xoland kabi gigantlar bilan raqobatlashish Lamine Yamal uchun doimiy motivatsiya manbai boʻlib xizmat qiladi.
Kataloniya klubi muxlislari uchun yana bir tasalli beruvchi jihat shundaki, Yamal klub akademiyasi — "La Masia" tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Bu uning klubga boʻlgan sadoqatini va Barselona falsafasini chuqur anglashini anglatadi. U nafaqat oʻz muvaffaqiyati, balki jamoaning inqirozdan toʻliq chiqib ketishi va Yevropa taxtiga qaytishi uchun ham masʼuliyatni his qilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lamine Yamalning 19 yoshida erishgan natijalari hayratlanarli boʻlsa-da, bu uning yoʻli yakuni emas. Aksincha, bu yangi va yanada buyukroq davrning boshlanishidir. Barselona yulduzi oʻzining aqliy yetukligi va professional yondashuvi bilan erta toʻyinganlik haqidagi barcha shubhalarni tarqatib yuborishga qodir.
…